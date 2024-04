Des inondations ont frappé des villes et des villages de Russie et du Kazakhstan mercredi, après que le troisième plus long fleuve d'Europe est sorti de son lit, forçant plus de 110 000 personnes à évacuer et submergeant une partie de la ville russe d'Orenbourg.

Que se passe-t-il, où et pourquoi ?

QUELLES SONT LES ZONES TOUCHÉES ?

Les zones les plus touchées en Russie se trouvent juste au sud des montagnes de l'Oural, à environ 1 200 km à l'est de Moscou. L'état d'urgence a été déclaré dans les régions d'Orenbourg et de Kourgane, dans l'Oural, et dans la région de Tioumen, en Sibérie.

Au Kazakhstan, les régions les plus touchées sont celles d'Atyrau, d'Aktobe, d'Akmola, de Kostanai, du Kazakhstan oriental, du Kazakhstan septentrional et de Pavlodar, dont la plupart sont limitrophes de la Russie et traversées par des fleuves prenant leur source en Russie ou s'écoulant du Kazakhstan vers la Russie.

Les grands fleuves tels que l'Oural, qui prend sa source dans les montagnes de l'Oural et traverse le Kazakhstan pour se jeter dans la mer Caspienne, sont particulièrement préoccupants. Le 5 avril, l'Oural a rompu des barrages dans la ville d'Orsk, dans l'Oural, et le fleuve a inondé une partie de la ville d'Orenbourg.

Au Kazakhstan, l'Oural traverse le grand centre pétrolier d'Atyrau, où les autorités ont fermé les écoles et mobilisé des milliers de personnes pour renforcer les berges et construire des barrages.

Le Tobol et l'Ishim, affluents de l'Irtych, qui forme avec son parent, l'Ob, le septième plus long réseau fluvial du monde, suscitent également des inquiétudes.

Certaines régions autour de la Volga, le plus long fleuve d'Europe, ont connu des inondations, tout comme la région de l'Altaï en Sibérie.

QUEL EST LE COÛT HUMAIN ?

- Plus de 96 000 personnes évacuées au Kazakhstan

- Au moins 12 000 personnes évacuées en Russie

- Environ 10 500 maisons ont été inondées jusqu'à présent en Russie.

- Au Kazakhstan, 3 444 maisons sont toujours inondées.

- La Russie a intensifié la distribution d'eau en bouteille. Des vaccinations contre l'hépatite A sont en cours dans les zones inondées.

QUELS SONT LES RISQUES ÉCONOMIQUES ?

- Des biens d'une valeur de plusieurs milliards de dollars ont été détruits.

- Certaines des régions touchées par les inondations sont également d'importantes zones de production de blé. La Russie est le premier exportateur mondial de blé.

- La Sibérie occidentale est le plus grand bassin d'hydrocarbures au monde. La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole.

- La raffinerie de pétrole russe d'Orsk a déclaré un cas de force majeure sur l'approvisionnement en carburant à partir du 8 avril, selon un document publié par le propriétaire de l'usine, Forteinvest, et consulté par Reuters.

Ce document indique que l'usine a été fermée pour éviter les risques écologiques et garantir la sécurité des travailleurs. L'année dernière, la raffinerie a traité 4,5 millions de tonnes métriques (90 000 barils par jour) de pétrole.

- Plus de 8 000 animaux de ferme ont été tués par les inondations au Kazakhstan, et une équipe spéciale a été déployée par le ministère de l'agriculture pour éliminer les corps et empêcher la propagation de maladies.

QUELLE EST LA CAUSE DES INONDATIONS ?

Les inondations printanières font partie du quotidien des Russes, car la fonte des neiges hivernales fait gonfler certains des grands fleuves de Russie et d'Asie centrale. Cette année, cependant, une combinaison de facteurs a déclenché des inondations d'une ampleur inhabituelle.

Les responsables russes des situations d'urgence ont déclaré que le sol était gorgé d'eau avant l'hiver et qu'il a ensuite gelé sous de très fortes chutes de neige qui ont ensuite fondu très rapidement sous l'effet de la hausse rapide des températures au printemps et des fortes pluies.

Un responsable russe, le plénipotentiaire présidentiel dans la région de l'Oural, Vladimir Yakushev, a été cité par les médias russes comme suggérant que le Kazakhstan était à blâmer pour ne pas avoir coordonné plus efficacement le déversement de l'eau.

CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

On ne sait pas encore si le changement climatique pourrait avoir une incidence sur la situation.

La Russie est de loin le plus grand pays du monde en termes de superficie - environ la taille des États-Unis et de l'Australie réunis - et les forêts boréales russes, ou taïga, sont les plus grandes zones forestières de la planète et jouent un rôle crucial dans le climat mondial.