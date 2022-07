Explicatif - L'Ukraine fait pression pour un gel de la dette afin d'éviter un défaut de paiement dur

Les créanciers ont jusqu'au 9 août pour voter sur la proposition. L'Ukraine a appelé son plan un exercice de gestion du passif, indiquant les efforts de Kiev pour éviter aux détenteurs d'obligations une dépréciation des obligations.

Les créanciers officiels ont déjà déclaré qu'ils suspendraient les paiements qui leur sont dus et ont exhorté les détenteurs d'obligations à accepter la demande de gel du pays.

Le groupe, qui comprend le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, a déclaré qu'il assurerait une suspension coordonnée du service de la dette du 1er août à la fin de 2023 et potentiellement pour une année supplémentaire.

QUEL EST LE MONTANT DE LA DETTE DE L'UKRAINE ?

À la fin de 2020, l'Ukraine avait 130 milliards de dollars de dette extérieure en cours, selon les données de la Banque mondiale.

L'Ukraine a prévu que près de 20 milliards de dollars d'obligations internationales soient soumis au gel de la dette - onze titres libellés en dollars et deux libellés en euros - arrivant à échéance entre 2022 et 2030. L'Ukraine a également dans le panorama un mandat lié à la croissance du PIB à réviser. Celui-ci a été créé lors de la restructuration de sa dette en 2015 comme un édulcorant pour les créanciers.

QUI SONT SES CRÉANCIERS EURO-OBLIGATAIRES ?

Les obligations souveraines de l'Ukraine sont détenues par de grands gestionnaires de fonds.

Les dépôts recueillis par EMAXX montrent que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, détenait 1,2 milliard de dollars à travers divers fonds aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis qu'Alliance Bernstein a une exposition de 580 millions de dollars, Eaton Vance et PIMCO détenant chacun plus de 300 millions de dollars des obligations.

BlackRock a refusé de commenter. PIMCO, Eaton Vance et Alliance Bernstein n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

QUEL EST L'ÉTAT DES FINANCES PUBLIQUES DE L'UKRAINE ?

L'économie de l'Ukraine a été fortement touchée par l'invasion de la Russie le 24 février, avec des prévisions de contraction économique allant de 35 à 45 % pour 2022.

L'Ukraine a estimé un manque à gagner fiscal de 5 milliards de dollars - soit 2,5 % du PIB d'avant-guerre - par mois, ce qui, selon les économistes, fait passer son déficit fiscal à 25 % du PIB, contre seulement 3,5 % avant le conflit.

Depuis le début de la guerre et jusqu'au 12 juillet, l'Ukraine a reçu 12,7 milliards de dollars de financement extérieur de la part des institutions financières internationales ainsi que d'autres gouvernements, selon le ministère des finances. Kiev a également levé presque le même montant par le biais du financement de la banque centrale et de l'émission d'obligations d'État nationales, principalement par la vente de ses "obligations de guerre".

L'agence de notation Moody's a calculé dans une note récente que les recettes fiscales ont diminué de plus d'un tiers depuis le début de l'invasion, tandis que les dépenses publiques ont augmenté de quelque 36 % sur la même période, principalement en raison d'un bond de 319 % des dépenses de défense.

L'ouverture récente d'un compte au Fonds monétaire international (FMI) pour canaliser les ressources des donateurs pour les besoins de la balance des paiements et du budget, ainsi que les dons de DTS au pays, ont contribué à alléger certaines des tensions.

QUELLES SERONT LES CONSÉQUENCES D'UN GEL DE LA DETTE ?

Un moratoire libérera instantanément de l'argent pour les dépenses de guerre. Le ministère des finances a déclaré qu'il contribuera à "atténuer le déficit budgétaire mensuel actuel de 5 milliards de dollars", car le pays n'aura pas à puiser dans ses réserves internationales pour payer les échéances des obligations en devises fortes dans une situation financière pressante.

"La plupart des gens s'attendent à ce que l'Ukraine fasse défaut depuis l'invasion, donc cristalliser cela en termes de suspension a du sens", a déclaré Stuart Culverhouse, économiste en chef chez Tellimer, basé à Londres.

La proposition de l'Ukraine est une suspension du service de la dette, mais la question demeure de savoir comment Kiev remboursera ces obligations souveraines plus tard. Une restructuration de la dette pourrait être la prochaine étape.

Le gouvernement et les créanciers étrangers négocieraient et finiraient par se mettre d'accord sur de nouvelles conditions pour les obligations, qui pourraient inclure des extensions de maturité, des décotes ou une combinaison des deux.

"Ce ne sera pas une cicatrice permanente pour l'Ukraine afin de retrouver l'accès au marché", a ajouté M. Culverhouse. "Tout le monde peut accepter qu'il s'agit d'une conséquence de l'agression de la Russie, et les créanciers seront prêts à considérer l'Ukraine plus favorablement."

La dernière restructuration des obligations souveraines de l'Ukraine remonte à 2015.

QUE SE PASSERA-T-IL ENSUITE ?

Les détenteurs d'obligations ont reçu une sollicitation de consentement formelle - une offre de l'émetteur pour modifier certains termes des contrats des obligations.

Le ministère ukrainien des finances a tenu une conférence téléphonique avec les créanciers pour expliquer les détails de la proposition et des points plus larges mercredi.

Les créanciers ont jusqu'au 9 août pour voter sur la proposition, les résultats devant être publiés le jour suivant.

Il existe un certain précédent pour ce qui se passe du côté des souverains. La semaine dernière, la société énergétique publique ukrainienne Naftogaz a demandé à ses créanciers un gel du paiement de sa dette pendant deux ans.

Cette proposition a suscité quelques réticences de la part des créanciers qui estimaient que le délai du gel était trop long.

"Pourquoi deux ans ? Ce n'est pas clair, mais il ne semble pas que la guerre va se terminer bientôt, et il est très difficile de faire une analyse de viabilité de la dette dans cette situation", a déclaré un créancier, qui a demandé à ne pas être nommé car les discussions sont privées.

"Il n'est pas clair si cette proposition (souveraine) va être largement acceptée par les créanciers, il pourrait y avoir une certaine pression des créanciers pour réduire le gel des paiements."