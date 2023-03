Explicatif - L'entreprise indonésienne Pertamina subit des pressions pour déplacer son terminal pétrolier après un incendie meurtrier

Aujourd'hui à 07:17 Partager

Le gouvernement indonésien souhaite que l'entreprise énergétique publique Pertamina déplace son terminal pétrolier de Plumpang, l'un des plus anciens et des plus grands du pays, à la suite d'un incendie qui s'y est déclaré à Jakarta et qui a causé la mort de 16 habitants des environs.

Toutefois, les coûts et la politique pourraient faire obstacle au déplacement du terminal, qui a une capacité de stockage de 325 millions de litres et fournit environ un cinquième du carburant quotidien du pays. Voici ce qui s'est passé et ce qui est en jeu. Le 3 mars, vers 20 heures, un incendie s'est déclaré à Plumpang, situé dans une zone densément peuplée du nord de Jakarta. Environ 30 minutes avant l'incendie, les personnes se trouvant à proximité ont senti une odeur de carburant qui a fait vomir certains d'entre eux, ont déclaré des résidents locaux à KompasTV. Pertamina a déclaré avoir détecté une fuite dans un tuyau avant que l'incendie ne se déclare. Son porte-parole, Fadjar Djoko Santoso, a déclaré que l'incendie n'avait touché qu'un tuyau de carburant au terminal, tandis que les réservoirs de stockage restaient sûrs et que les activités à Plumpang avaient repris. L'incident a été particulièrement meurtrier car des habitations se trouvent juste à l'extérieur du mur d'enceinte du terminal de carburant, tandis que d'autres habitations ne sont séparées du mur que par une rue étroite. Plumpang a connu un autre incendie majeur en 2009. Parmi les autres incidents survenus dans les raffineries de Pertamina, citons un incendie à la raffinerie de Balongan en mars 2021 et des incendies dans la zone de stockage de la raffinerie de Cilacap en juin et novembre 2021. Les médias locaux ont rapporté qu'un incendie dans la raffinerie de Pertamina à Balikpapan l'année dernière avait blessé cinq travailleurs et en avait tué un. PERSPECTIVES DE DÉLOCALISATION Le ministre indonésien des entreprises publiques, Erick Thohir, qui supervise Pertamina, a déclaré que le gouvernement proposait de déplacer Plumpang vers un nouvel emplacement dans une autre partie du nord de Jakarta, qui est en cours de préparation par Indonesia Port Corporation (IPC). Arif Suhartono, directeur général d'IPC, a déclaré que la société disposait de deux terrains près de son terminal à conteneurs de Tanjung Priok, d'une superficie de 32 hectares chacun, destinés à des installations pétrolières et gazières, qui pourraient être utilisés par Pertamina. La remise en état est en cours et le terrain sera prêt en 2024, a indiqué M. Arif, ajoutant que Pertamina avait déjà contacté la société portuaire en vue d'une relocalisation potentielle. HURLEMENTS Pertamina étudie la proposition du gouvernement pour une planification à long terme, a déclaré le porte-parole Fadjar, ajoutant que la société étudie également les coûts de relocalisation. Yusri Usman, directeur exécutif du Center of Energy and Resources Indonesia, a estimé qu'un nouveau terminal pourrait coûter environ 350 millions de dollars et que sa construction prendrait au moins quatre ans. Selon Komaidi Notonegoro, directeur exécutif du groupe de réflexion ReforMiner Institute, Jakarta devrait apporter un soutien financier à Pertamina pour toute modernisation en réduisant les dividendes qu'elle verse au gouvernement. Selon Fahmy Radhi, analyste en énergie à l'université Gadjah Mada, il serait plus simple de construire une nouvelle installation que de déplacer des dizaines de familles vivant dans la zone voisine. Toutefois, Luhut Pandjaitan, ministre coordinateur des affaires maritimes et des investissements, qui supervise l'énergie, a déclaré que les personnes qui empiètent sur la zone tampon autour de Plumpang devraient être déplacées. Il a déclaré aux journalistes qu'une zone tampon avait été mise de côté pour le terminal lors de sa construction et qu'il imputait la perte de cette zone tampon aux autorités qui avaient autorisé la construction d'habitations à cet endroit. EXAMEN DE LA SÉCURITÉ Les autorités enquêtent sur les causes de l'incendie, tandis que le président de la commission parlementaire de l'énergie, Sugeng Suparwoto, a demandé "un audit total urgent" de tous les actifs de Pertamina, y compris les raffineries. Plusieurs raffineries ont été construites dans les années 1970 et ont fonctionné à plein régime, ce qui les rend vulnérables aux pannes. Pertamina devrait évaluer les risques climatiques en raison de l'évolution des conditions météorologiques et de l'augmentation du nombre d'orages, a-t-il ajouté. La commission convoquera les dirigeants de Pertamina dès le retour des vacances parlementaires la semaine prochaine. Dans le cadre d'un plan de 2015, la société vise à moderniser quatre de ses plus grandes raffineries et à en construire deux nouvelles, ce qui doublerait presque sa capacité de traitement pour atteindre plus de 1,5 million de barils par jour. Cependant, les nouveaux projets ont été retardés alors que Pertamina redéfinit ses plans pour répondre à la demande d'énergie plus propre. (1 $ = 15 345,0000 rupiah)