Explicatif : L'essor des options sur actions 0DTE et comment elles pourraient représenter un risque pour les marchés

L'intérêt croissant des investisseurs pour ces contrats - appelés options 0DTE (zero days to expiry) - met en lumière un coin du marché où les acteurs institutionnels et les particuliers se bousculent pour profiter des mouvements intrajournaliers du marché.

QUE SONT LES OPTIONS 0DTE ?

Ce sont des contrats d'options qui ont moins d'un jour avant d'expirer, bien qu'ils aient pu être cotés il y a plusieurs jours, semaines ou mois. Les contrats peuvent être liés au prix d'indices, de fonds négociés en bourse (ETF) ou d'actions individuelles.

La valeur notionnelle quotidienne des échanges d'options 0DTE a atteint environ 1 000 milliards de dollars, selon J.P. Morgan.

POURQUOI LES TRADERS SONT-ILS ATTIRÉS PAR LES OPTIONS 0DTE ?

Le délai d'expiration des contrats d'options est un facteur clé de leur valeur, tout comme le fait que le contrat soit "near the money" (proche de l'argent), terme utilisé dans le secteur pour désigner un contrat dont le prix d'exercice est proche du prix du titre sous-jacent.

En général, un contrat proche de sa date d'expiration dont le prix d'exercice est proche de la monnaie sera sensible à des variations de prix relativement faibles sur le marché. Cela les rend attrayants pour les traders qui cherchent à parier sur les mouvements intrajournaliers.

Comme les contrats 0DTE ont un temps limité avant d'expirer, leur valeur a tendance à se dégrader rapidement. Cela en fait également un véhicule populaire pour les vendeurs, qui cherchent à les vendre et à liquider rapidement la transaction en rachetant le contrat à un prix plus bas.

Par exemple, un trader peut vendre une option d'achat 0DTE S&P 500 avec un prix d'exercice supérieur de 3 % à celui du marché. Tant que le S&P 500 ne progresse pas de plus de 3 % au cours de la journée, la valeur de ce contrat sera nulle, ce qui permettra au vendeur d'empocher le produit de la vente.

Les options d'achat confèrent le droit d'acheter des actions à un prix fixe dans le futur et de profiter de la hausse des actions, tandis que les options de vente confèrent le droit de vendre et de profiter de la baisse des marchés.

La popularité de ces contrats est montée en flèche. Pour les options sur l'indice S&P 500, un produit indiciel privilégié par les investisseurs institutionnels, les échanges de contrats 0DTE représentent environ 44 % du volume quotidien moyen des options sur 10 jours, contre environ 19 % il y a un an, selon l'étude des données de Cboe par le service d'analyse SpotGamma.

Le SPDR S&P 500 ETF Trust, qui suit l'indice S&P 500 de manière plus conviviale pour les particuliers, a également connu une hausse des échanges de contrats 0DTE, représentant parfois plus de la moitié du volume quotidien des options de l'ETF.

REPRÉSENTENT-ILS UN DANGER POUR LES MARCHÉS PLUS LARGES ?

De nombreuses options 0DTE sont frappées à une certaine distance de l'endroit où le marché se négocie et ont une faible probabilité d'augmenter leur valeur à l'approche de leur expiration.

Toutefois, un mouvement important du marché intraday peut entraîner une hausse soudaine de la valeur des contrats, exposant leurs vendeurs à un risque accru de pertes importantes. Un trader qui a vendu un put sur indice frappé 3% en dessous du niveau du marché, par exemple, devra racheter le contrat à un prix plus élevé si l'indice sous-jacent commence à baisser vers ce niveau.

De nombreux traders se précipitant pour racheter les contrats au même moment peuvent faire grimper leur prix encore plus haut. Cela pourrait inciter les teneurs de marché - généralement de grandes banques ou institutions financières qui facilitent les transactions - à se précipiter pour compenser leur risque en prenant des positions sur le titre sous-jacent.

Certains analystes craignent qu'une telle vague d'échanges unidirectionnels n'exacerbe les mouvements intrajournaliers du marché, surtout si elle survient à un moment où la liquidité globale est plus faible que d'habitude.

Les analystes de JPMorgan estiment qu'un mouvement important du marché ferait en sorte que ces positions d'options déclenchent des achats ou des ventes à hauteur de 30 milliards de dollars, délivrant un choc de volatilité similaire au crash "Volmageddon" de 2018.

Cet événement, alimenté par une vente soudaine du marché qui a fait dérailler plusieurs produits liés à la volatilité, a fait perdre des milliards de dollars aux investisseurs.

D'autres, cependant, ont déclaré qu'une telle hausse de la volatilité serait de courte durée et peu susceptible de poser un risque systémique pour les marchés. Les contrats 0DTE expirant quotidiennement, la possibilité de constituer des positions au fil du temps est limitée, ont-ils dit.