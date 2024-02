Explicatif - L'importance des élections législatives en Indonésie

Le 14 février, les Indonésiens choisiront non seulement un nouveau président, mais aussi de nouveaux législateurs aux niveaux national et infranational, dans le cadre de ce qui sera la plus grande élection au monde en une seule journée.

POURQUOI LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SONT-ELLES IMPORTANTES ? L'Indonésie est parfois qualifiée de "démocratie présidentielle à caractéristiques parlementaires", ce qui signifie que les pouvoirs exécutif et législatif jouent tous deux un rôle actif dans l'élaboration des lois et que toute législation doit être approuvée par les deux pouvoirs. Les élections générales en Indonésie sont une bataille de partis politiques et sont suivies d'un intense marchandage qui détermine les alliances entre le pouvoir et l'opposition au sein du principal organe législatif du pays, la chambre basse du parlement, et ses relations avec le président. Les alliances politiques peuvent changer en fonction du résultat de l'élection présidentielle, qui peut faire l'objet d'un second tour. QUELS SONT LES PARTIS À SURVEILLER ? Le Parti démocratique indonésien de la lutte (PDI-P) est le plus grand des neuf partis actuellement au Parlement. Il devrait à nouveau dominer les sondages avec environ un cinquième des voix dans tout le pays. Mais sa popularité a diminué depuis les dernières élections générales de 2019 et son candidat à la présidence, Ganjar Pranowo, est à la traîne dans les sondages. Le parti du Mouvement pour la Grande Indonésie, Gerindra, du favori Prabowo Subianto, devrait obtenir environ 17 % des voix, selon les sondages. Une coalition de trois partis, qui devrait obtenir environ un cinquième des voix, soutient un troisième candidat à la présidence, Anies Baswedan. Au total, 18 partis sont en lice pour les élections et une nouvelle formation, le Parti de la solidarité indonésienne (PSI), dirigé par le fils du président sortant Joko Widodo, devrait faire son entrée au parlement pour la première fois. Les partis doivent obtenir au moins 4 % des voix dans tout le pays pour être représentés au parlement national. Pour désigner un candidat à la présidence, un parti ou une coalition de partis doit contrôler au moins 20 % des sièges du parlement national. LE PRÉSIDENT EST-IL ASSURÉ DU SOUTIEN DU PARLEMENT ? Le Parlement pourrait jouer un rôle important dans le succès du nouveau président. Une opposition importante pourrait compliquer les choses en retardant la législation et en contrecarrant les initiatives du président, ce qui rendrait l'élaboration des politiques plus incertaine. Le président sortant Widodo a réussi à former une coalition avec les principaux partis, ce qui lui a permis de faire avancer son programme. Mais ces alliances sont instables à l'approche d'un changement de pouvoir et son successeur risque de ne pas avoir la partie facile.