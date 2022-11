Explicatif - L'industrie des crypto-monnaies dépense des millions pour les élections de mi-mandat aux États-Unis

Les évangélistes de la crypto voient 2023 comme une année critique pour la réglementation, le Congrès devant progresser dans la législation sur les matières premières numériques et les stablecoins, un type de cryptomonnaie rattaché au dollar américain. Les sociétés de crypto-monnaies sont désireuses de soutenir les candidats politiques favorables à l'industrie.

L'élection intervient à un moment de turbulence pour l'industrie de la crypto. Le prix du bitcoin a chuté d'environ 70 % par rapport à son sommet, les investisseurs sont plus préoccupés par le risque des actifs cryptographiques et mardi, le géant de la crypto Binance a provisoirement accepté d'acheter l'unité non américaine de FTX pour aider l'échange rival à couvrir une "pénurie de liquidités."

QUI DANS LA CRYPTO DÉPENSE DE L'ARGENT POUR LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT ?

Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a largement dépassé tous les autres acteurs du secteur de la crypto. Ses contributions de près de 40 millions de dollars aux campagnes de ce cycle électoral font de lui le sixième plus grand donateur individuel aux États-Unis, selon la liste des plus grands donateurs individuels d'OpenSecrets.

La grande majorité de ses dépenses ont soutenu les démocrates, selon OpenSecrets.

L'accord avec Binance annoncé par Bankman-Fried mardi a marqué un brusque changement de fortune pour l'entrepreneur en crypto-monnaie.

Ryan Salame, PDG d'une filiale de FTX, a été le 14e plus grand donateur individuel de la liste, donnant plus de 23,6 millions de dollars, tous à des républicains, dont 11 600 dollars pour soutenir la campagne du représentant Alex Mooney, un républicain de Virginie occidentale.

FTX n'a pas répondu à une demande de Reuters pour confirmer ces chiffres.

Skybridge Capital, la société de gestion des investissements en actifs numériques fondée par l'ancien directeur de la communication de la Maison Blanche de Trump, Anthony Scaramucci, a contribué à hauteur de 100 000 dollars au super PAC Crypto Innovation cette année, tout comme Scaramucci lui-même.

"Les gens ont parlé : ils croient en la promesse de la technologie blockchain, ils veulent plus d'inclusion financière, et ils exigent que les décideurs politiques écoutent. C'est pourquoi, chez SkyBridge, nous avons fait un si gros pari sur les cryptomonnaies - et, tout aussi important, sur la technologie blockchain sous-jacente", a déclaré un porte-parole de Skybridge.

QUELS CANDIDATS REÇOIVENT DE L'ARGENT DE LA CRYPTO-MONNAIE ?

Les parlementaires qui se sont intéressés à la codification de la législation sur les crypto-monnaies, ainsi que les dirigeants de comités influents, ont reçu de l'argent des PAC liés aux crypto-monnaies.

Deux des plus grandes entreprises publiques de crypto aux États-Unis, Coinbase et Robinhood, ont également des PAC qui ont dépensé plus de 11 000 $ et 44 000 $ respectivement avant les élections de mi-mandat, selon les données de la FEC et confirmées par les entreprises.

Coinbase, Robinhood et le groupe de commerce industriel Chamber of Digital Commerce ont tous vu leurs PACs faire des dons au Rep. Patrick McHenry, selon les données de la FEC. En tant que principal républicain siégeant à la commission des services financiers de la Chambre des représentants, M. McHenry est susceptible d'en devenir le président si les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants. La Chambre de commerce numérique n'a pas répondu à une demande de confirmation de ses contributions.

Le super PAC Crypto Innovation a dépensé au moins 167 000 $ pour soutenir la campagne de réélection de McHenry en payant des publicités et des campagnes de publipostage. Le groupe n'a pas répondu à une demande de confirmation de ses contributions.

Coinbase, la Chambre de commerce numérique et HODLpac, un groupe axé sur la cryptographie, ont fait des dons au sénateur Ron Wyden, le président démocrate de la commission des finances du Sénat, selon les dossiers de la FEC. Crypto Innovation PAC a dépensé plus de 356 000 $ en dépenses indépendantes pour soutenir le sénateur John Boozman, le principal républicain de la commission sénatoriale de l'agriculture.

QU'EST-CE QUE L'INDUSTRIE DE LA CRYPTO CHERCHE À OBTENIR EN RETOUR ?

Les entreprises de crypto peuvent espérer influencer les lois alors que les décideurs politiques font avancer la législation sur les actifs numériques dans les mois à venir.

McHenry et la représentante Maxine Waters, une démocrate qui préside désormais la commission des services financiers de la Chambre des représentants, sont en pourparlers au sujet d'un projet de loi bipartisan sur le stablecoin. Bien que les détails doivent encore être finalisés, la plupart des analystes considèrent les stablecoins comme la question cryptographique la plus facile à aborder pour les parlementaires.

Les sociétés de crypto-monnaies telles que Circle souhaitent que les parlementaires créent un cadre pour les monnaies stables afin de contribuer à la maturation de l'industrie et de codifier les protections des consommateurs. Actuellement, il n'y a pas de régulateur fédéral qui supervise les stablecoins.

Boozman et Stabenow, ainsi que les sénateurs Cory Booker et John Thune, ont présenté le Digital Commodities Consumer Protection Act of 2022, un projet de loi bipartisan qui donnerait plus d'autorité à la CFTC pour réglementer les cryptomonnaies.

Certains acteurs de la crypto, comme Ryan Selkis, fondateur et PDG de la société d'intelligence du marché de la crypto Messari, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le projet de loi constituerait une menace existentielle pour la finance décentralisée (DeFi), en exigeant que les échanges de crypto décentralisés s'enregistrent auprès de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC).

Les partisans de DeFi en particulier, et les sociétés de crypto plus largement, espèrent probablement que leurs contributions à la campagne électorale les aideront à faire valoir leurs arguments auprès des gagnants de l'élection.