Le président chinois Xi Jinping devrait bientôt rendre visite au président russe Vladimir Poutine et, selon les médias, tenir une réunion virtuelle avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, quelques semaines après que la Chine a proposé un plan en 12 points pour la paix en Ukraine.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré être en contact avec les deux parties et, bien qu'il n'ait pas confirmé le projet de Xi de s'entretenir avec Poutine ou Zelenskiy, des spéculations circulent sur le fait que la Chine pourrait tenter d'amener les rivaux à la table des négociations.

Voici quelques-unes des questions que la Chine et d'autres pays sont susceptibles de prendre en compte lorsqu'ils examineront les perspectives de paix en Ukraine.

POURQUOI LA CHINE TENTERAIT-ELLE UNE MÉDIATION ?

La Chine a traditionnellement adhéré au principe de non-ingérence dans les conflits d'autres pays, en particulier les plus éloignés.

Toutefois, l'accord de paix conclu à Pékin la semaine dernière entre l'Arabie saoudite et l'Iran met en évidence la volonté de la Chine de se présenter comme une grande puissance responsable sous la direction de M. Xi, estiment les analystes.

"Xi voudrait être perçu sur la scène internationale comme un homme d'État dont l'influence est au moins égale à celle du dirigeant américain", a déclaré Wang Jiangyu, professeur de droit à la City University of Hong Kong.

La Chine est également désireuse de détourner les critiques selon lesquelles elle s'est rangée du côté de l'agresseur, la Russie, qui qualifie son invasion en février de l'année dernière d'"opération militaire spéciale".

Tenter de négocier la paix est une entreprise peu coûteuse qui peut rapporter gros à la Chine, même si une percée rapide est hautement improbable, selon les analystes.

QUELLE EST LA PROPOSITION DE PAIX DE LA CHINE ?

Dans son document en 12 points sur la "résolution politique de la crise ukrainienne", la Chine a exhorté les deux parties à accepter une désescalade progressive menant à un cessez-le-feu complet.

Bien que le plan appelle à la protection des civils et au respect de la souveraineté de tous les pays, la Chine s'est abstenue de condamner la Russie pour son invasion.

Le plan a reçu un accueil mitigé tant en Russie qu'en Ukraine, tandis que les États-Unis et l'OTAN se sont montrés sceptiques.

L'Ukraine, qui affirme qu'elle n'envisagera un règlement de paix que lorsque les troupes russes auront quitté le territoire ukrainien, a contesté le plan parce qu'il ne stipule pas que la Russie doit se retirer derrière les frontières en place depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, mais elle s'est ensuite déclarée ouverte à "certaines parties du plan".

La Russie a déclaré qu'elle procéderait à une "étude nuancée" du plan, mais qu'elle ne voyait aucun signe de résolution pacifique pour l'instant.

Les États-Unis ont déclaré que la Chine s'était présentée publiquement comme neutre et cherchant la paix tout en reflétant le "faux récit" de la Russie sur la guerre, qu'elle lui avait fourni une assistance non létale et qu'elle envisageait de lui fournir une assistance létale. La Chine dément cette affirmation.

L'OTAN a déclaré que la Chine n'était pas très crédible en tant que médiateur pour l'Ukraine.

QUEL RÔLE LA CHINE POURRAIT-ELLE JOUER ?

Les analystes estiment qu'il sera difficile pour la Chine d'amener la Russie et l'Ukraine à la table des négociations, contrairement à l'Arabie saoudite et à l'Iran, qui présentaient un avantage diplomatique plus facile à obtenir.

"L'Arabie saoudite et l'Iran souhaitent réellement discuter et améliorer leurs relations, alors que la Russie et l'Ukraine ne le souhaitent pas, du moins pour le moment", a déclaré Yun Sun, directeur du programme sur la Chine au Stimson Center, basé à Washington.

Toutefois, M. Xi pourrait jouer le rôle de courroie de transmission, selon M. Yun, ce qui permettrait d'amorcer un élan vers des pourparlers qui semblent pour l'instant improbables, les deux parties ayant durci leurs positions dans la guerre qui les oppose.

La tentative infructueuse de la Turquie, membre de l'OTAN, d'organiser un dialogue à Istanbul dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre, l'année dernière, a souligné la difficulté.

QUELLE EST L'INFLUENCE DE LA CHINE ?

Certains analystes estiment que la Chine est mieux placée que la Turquie pour jouer un rôle de médiateur, car elle a plus d'influence sur la Russie.

La Chine est l'allié le plus important de la Russie, elle achète du pétrole russe et offre un marché aux produits russes boudés par les pays occidentaux.

La Chine a également une certaine influence sur l'Ukraine, qui ne voudrait pas torpiller les chances de soutien chinois à sa reconstruction, a déclaré Samuel Ramani, expert de la Russie à l'Université d'Oxford.

La Chine a développé ses échanges avec l'Ukraine après que la Russie a envahi la Crimée en 2014 et n'a pas reconnu le territoire annexé comme étant russe, a-t-il ajouté.

"Le plus important, c'est que Zelenskiy ne veut pas provoquer la Chine au point qu'elle commence à armer la Russie", a déclaré M. Ramani.

LA CHINE PEUT-ELLE ÊTRE UN INTERMÉDIAIRE HONNÊTE ?

Les liens étroits de la Chine avec la Russie signifient que son rôle sera considéré avec un profond scepticisme. Quelques jours avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, la Chine et la Russie ont annoncé un partenariat "sans limites".

Si la Chine a appelé à la paix depuis le début de la guerre, elle a largement reflété la position russe selon laquelle l'OTAN menaçait la Russie avec son expansion vers l'est, tandis que les alliés occidentaux de l'Ukraine attisaient les flammes de la guerre en lui fournissant des chars et des missiles.

Andrew Small, chercheur principal au German Marshall Fund, a déclaré que la Chine voulait être perçue comme faisant sa part pour la paix, mais qu'elle n'était pas prête à faire pression sur M. Poutine pour qu'il arrête la guerre et à sacrifier ses relations avec la Russie.

"Pékin n'a pas pesé de tout son poids et n'a pas cherché à contraindre la Russie à faire quoi que ce soit.