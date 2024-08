La Cour constitutionnelle de Thaïlande se prononcera la semaine prochaine sur deux affaires à forte connotation politique qui décideront du sort du Premier ministre Srettha Thavisin et du parti d'opposition populaire, dans un contexte d'incertitude accrue quant à d'éventuels bouleversements.

Ces deux affaires soulignent les dissensions persistantes dans la politique thaïlandaise, définie par une lutte de deux décennies entre le puissant establishment conservateur et royaliste, soutenu par l'armée, et les partis de masse tels que Move Forward et le Pheu Thai de Srettha, le parti au pouvoir.

QUELS SONT LES ARGUMENTS CONTRE MOVE FORWARD ?

La Cour se prononcera mercredi sur une plainte de la commission électorale demandant la dissolution de Move Forward en raison de sa campagne visant à réformer une loi stricte sur les insultes royales qui protège la monarchie de toute critique.

Cette plainte fait suite à une décision prise en janvier par le même tribunal sur la constitutionnalité de la campagne de Move Forward, qu'il a jugée équivalente à une tentative de renversement du système de gouvernement dont le roi est le chef d'État.

Move Forward rejette cette décision, mais a depuis abandonné sa campagne sur ordre du tribunal.

Le parti détient 30 % des sièges à la Chambre des représentants après avoir remporté les élections de l'année dernière, mais les législateurs conservateurs l'ont empêché de former un gouvernement.

QUE SE PASSERA-T-IL SI MOVE FORWARD EST DISSOUS ?

Si Move Forward est dissous, 11 cadres actuels et anciens du parti, dont Pita Limjaroenrat, qui a mené le parti à la victoire lors des élections, pourraient être bannis de la vie politique et interdits de former un nouveau parti, probablement pendant une décennie.

Le mois dernier, Pita a déclaré à Reuters qu'il espérait que son parti survivrait à l'affaire. Il maintient que la plainte de la commission électorale est illégale parce qu'elle n'a pas suivi ses propres règles.

Si le parti est dissous, ses 143 législateurs survivants conserveront leurs sièges et devraient se réorganiser en un autre parti, comme ils l'ont fait en 2020 lorsque son prédécesseur, Future Forward, a été dissous en raison d'une violation du financement de la campagne, qui a été l'un des facteurs à l'origine des manifestations de rue antigouvernementales massives.

La dissolution pourrait toutefois avoir un impact sur l'influence du mouvement au Parlement, car l'interdiction de ses dirigeants entraînerait la révocation de son allié et ancien membre Padipat Suntiphada en tant que premier vice-président de la Chambre.

QUELS SONT LES FAITS REPROCHÉS AU PM SRETTHA ?

Srettha pourrait être démis de ses fonctions par la Cour le 14 août, après que des sénateurs conservateurs aient allégué qu'il avait violé la constitution en nommant au cabinet un ancien avocat qui avait été emprisonné et qui, selon les sénateurs, ne répondait pas aux exigences en matière d'éthique.

Pichit Chuenban, ancien avocat de la puissante famille Shinawatra - les fondateurs du parti de Srettha - a été brièvement emprisonné pour outrage au tribunal en 2008 suite à une tentative présumée de corruption du personnel du tribunal, qui n'a jamais été prouvée.

Srettha nie toute malversation et affirme que Pichit, qui a démissionné de son poste, a fait l'objet d'un examen approfondi.

QUE SE PASSERA-T-IL SI SRETTHA EST DÉMIS DE SES FONCTIONS ?

L'affaire du magnat Srettha fait partie des facteurs qui ont accru l'incertitude politique et ébranlé les marchés financiers en Thaïlande, deuxième économie d'Asie du Sud-Est, qu'il s'est efforcé de relancer, avec des retards dans la mise en œuvre de son plan d'aide emblématique, alors que sa popularité est en baisse.

Si Srettha est destitué, un nouveau gouvernement devra être formé et le Pheu Thai devra présenter un nouveau candidat au poste de premier ministre, qui sera soumis au vote du parlement, sans garantie de succès.

Le vote pourrait opposer le Pheu Thai à ses partenaires de coalition, ou conduire à des concessions en échange de votes parlementaires, ce qui pourrait entraîner un bouleversement de l'alliance gouvernementale et un réalignement du cabinet et des politiques.

QUI POURRAIT DEVENIR PREMIER MINISTRE SI SRETTHA SE RETIRE ?

Seules les personnes désignées comme candidats au poste de premier ministre par leur parti avant les dernières élections peuvent être nommées au poste de premier ministre.

Il s'agit de Paetongtarn Shinawatra, chef du parti au pouvoir et fille de l'influent milliardaire Thaksin Shinawatra, de l'ancien ministre de la justice Chaikasem Nitisiri, du ministre de l'intérieur et vice-premier ministre Anutin Charnvirakul, du ministre de l'énergie Pirapan Salirathavibhaga et de l'ancien chef de l'armée Prawit Wongsuwon, ancien vice-premier ministre qui a été impliqué dans deux coups d'État.