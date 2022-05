Explicatif - La Finlande et la Suède pèsent le pour et le contre de l'adhésion à l'OTAN

La Finlande, qui partage une frontière de 1 300 km (810 miles) avec la Russie, et la Suède annonceront leur décision dans les prochains jours, alors que Moscou a prévenu qu'elle pourrait déployer des armes nucléaires et des missiles hypersoniques dans l'exclave européenne de Kaliningrad si elle le faisait.

Toute application se traduira par une attente tendue pendant les mois qu'il faudra pour qu'elle soit ratifiée par tous les membres de l'OTAN, bien que l'alliance et la Maison Blanche aient déclaré qu'elles étaient convaincues que toute préoccupation de sécurité pourrait être traitée dans l'intervalle.

Voici quelques-unes des questions qui ont conduit à un remaniement radical de la politique et ce que pourraient être les prochaines étapes vers l'entrée dans l'alliance de 30 pays dirigée par les États-Unis.

POURQUOI LA SUEDE ET LA FINLANDE NE SONT-ELLES PAS MEMBRES DE L'OTAN ?

- Les deux pays sont non-alignés depuis la deuxième guerre mondiale, bien qu'ils disposent de petites forces militaires, par rapport à la Russie.

- La Finlande a obtenu son indépendance de la Russie en 1917 et a mené deux guerres contre elle pendant la Deuxième Guerre mondiale, au cours desquelles elle a perdu une partie de son territoire au profit de Moscou. La Finlande a signé un accord d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle avec la Russie en 1948, cimentant un degré de dépendance économique et politique et l'isolant militairement de l'Europe occidentale.

- La fin de la guerre froide, qui a entraîné l'éclatement de l'Union soviétique, a permis à la Finlande de sortir de l'ombre de la Russie, la menace de Moscou ayant diminué.

- Elle s'est appuyée sur sa propre dissuasion militaire et sur ses relations amicales avec Moscou pour maintenir la paix. Mais avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou appelle une "opération spéciale", le président russe Vladimir Poutine semble tout sauf amical.

- La Suède n'a pas fait la guerre depuis 200 ans et la politique étrangère d'après-guerre s'est concentrée sur le soutien de la démocratie au niveau international, le dialogue multilatéral et le désarmement nucléaire.

- Elle a réduit ses effectifs militaires après la guerre froide, espérant qu'en cas de conflit, elle pourrait retarder une avancée russe jusqu'à l'arrivée des secours. L'offensive de Poutine contre l'Ukraine a rendu une garantie d'aide beaucoup plus attrayante.

- Cependant, de nombreux membres de la gauche suédoise restent méfiants à l'égard du programme de sécurité des États-Unis et de l'OTAN, qui repose en fin de compte sur la dissuasion fournie par l'arsenal nucléaire américain.

- La Finlande et la Suède sont toutes deux passées de la neutralité formelle au non-alignement militaire en 1995 lorsqu'elles ont rejoint l'Union européenne.

- Ces dernières années, elles se sont toutes deux rapprochées de l'OTAN, échangeant des renseignements et participant aux exercices de l'alliance, en réponse à une Russie de plus en plus belliqueuse.

- L'adhésion à l'alliance placerait la Suède et la Finlande sous le parapluie de l'article 5, qui garantit qu'une attaque contre un allié de l'OTAN est une attaque contre tous.

QUELLE EST L'AMPLEUR DU SOUTIEN À L'ADHÉSION À L'OTAN ?

- Les sondages montrent qu'une majorité substantielle de Suédois est favorable à l'adhésion à l'OTAN, avec un soutien légèrement supérieur à 60 % dans le dernier sondage, et il existe une majorité au Parlement en faveur d'une candidature.

- Les sociaux-démocrates suédois - le plus grand parti et au pouvoir pendant la majeure partie du siècle dernier - ont longtemps défendu le non-alignement militaire, mais ils ont réexaminé leurs objections et doivent prendre une décision sur l'adhésion dimanche. On s'attend à ce qu'ils soutiennent l'adhésion.

- Le Parti de gauche suédois - anciennement le parti communiste - reste opposé à l'adhésion, tout comme le Parti des Verts, mais si les sociaux-démocrates changeaient d'avis, cela créerait une majorité écrasante en faveur de l'adhésion au Parlement.

- Les sondages d'opinion montrent que le soutien à l'adhésion en Finlande est encore plus fort qu'en Suède, de nombreux Finlandais étant conscients de la longue frontière terrestre qu'ils partagent avec la Russie, tandis que le soutien du Parlement à une candidature est également large.

- La commission de la défense du parlement finlandais a déclaré cette semaine que l'adhésion à l'OTAN était la meilleure option pour la Finlande afin de garantir sa sécurité nationale.

- Le président finlandais, Sauli Niinisto, devrait annoncer jeudi sa position sur l'adhésion à l'OTAN, tandis que le premier ministre, Sanna Marin, devrait également donner son avis. On s'attend à ce que les deux se prononcent en faveur de la candidature.

QUAND POURRAIENT-ILS ADHÉRER ?

- La Finlande dispose d'une "option" OTAN, une sorte de plan d'action qui prévoit une demande d'adhésion si la situation sécuritaire se détériore, tandis que le parlement suédois présentera vendredi une nouvelle révision de la politique de sécurité, bien que cette dernière ne devrait pas contenir de recommandation explicite concernant l'OTAN.

- Les sociaux-démocrates suédois ont convoqué un débat parlementaire sur l'OTAN pour lundi. Si, comme prévu, le parti soutient l'adhésion, le gouvernement pourrait convoquer un vote du Riksdag sur l'envoi d'une demande, mais il n'y est pas formellement tenu.

- La première ministre sociale-démocrate Sanna Marin, qui dirige la coalition finlandaise de centre-gauche composée de cinq partis, et le président Sauli Niinisto ont fait le tour de différents pays membres de l'OTAN ces dernières semaines pour obtenir le soutien d'une éventuelle candidature.

- La première ministre suédoise Magdalena Andersson, également sociale-démocrate, a également tenu de nombreuses réunions avec les gouvernements de l'OTAN, notamment avec le Britannique Boris Johnson, qui a effectué une tournée en Suède puis en Finlande mercredi.

- Bien qu'il n'y ait pas de calendrier fixe pour les candidatures, voici les étapes du processus d'adhésion à l'OTAN qui s'appliqueraient à Helsinki et à Stockholm :