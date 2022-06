Explicatif - La Russie marche sur la planche jusqu'au défaut de paiement d'une obligation étrangère

Vendredi, l'Union européenne a étendu ses sanctions à l'encontre de la Russie, y compris à l'encontre d'une société nationale de traitement des paiements que Moscou espérait utiliser pour le service de ses euro-obligations.

Pousser la Russie vers une crise de la dette par le biais du mécanisme des sanctions financières fait partie d'une impasse plus large qui s'est installée entre le Kremlin et l'Occident au cours des 100 jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'elle qualifie d'"opération spéciale".

Sous la présidence de Vladimir Poutine, la Russie a été éjectée des systèmes financiers qui huilent les rouages du commerce mondial. Un défaut de paiement scellerait son statut de paria.

-Les bolcheviks à Poutine : une histoire des défauts de paiement russes

POURQUOI LA RUSSIE NE PAIE-T-ELLE PAS SES DETTES ?

Les nations en défaut de paiement sont généralement en faillite ou peu disposées à payer. La Russie, cependant, dispose de centaines de milliards de dollars, et gagne des milliards de plus chaque semaine grâce aux ventes de pétrole et de gaz.

Ainsi, les quelque 40 milliards de dollars d'obligations étrangères en circulation - avec environ 2 milliards de dollars de paiements dus d'ici la fin de l'année - devraient être facilement gérables.

Moscou veut également payer, pour éviter d'être mis dans le même sac que les nations pauvres et chaotiquement gouvernées qui font généralement défaut.

Mais un ensemble de sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne l'empêche d'envoyer de l'argent par le biais du système de paiement mondial. Une exemption qui permettait aux propriétaires américains d'obligations souveraines russes de recevoir des paiements a maintenant expiré.

Cela pousse la Russie vers le défaut de paiement en bloquant la voie par laquelle les paiements atteindraient les comptes bancaires des détenteurs d'obligations.

DES ALTERNATIVES ?

La Russie a vanté le fait de payer ses créanciers en roubles ou en devises fortes autres que le dollar, en contournant l'infrastructure de paiement occidentale.

Le ministre des Finances, Anton Siluanov, a suggéré de reproduire le plan de paiements par conversion de roubles que la Russie a imposé aux clients européens de gaz, les créanciers ouvrant des comptes dans une banque russe pour être payés dans des devises autres que le dollar.

Toutefois, ce plan n'aurait pas permis à la Russie d'éviter le défaut de paiement, car les investisseurs américains n'auraient pas pu y participer. Et vendredi, l'Union européenne a imposé des sanctions au National Settlement Depository de Russie, qui était censé traiter les paiements obligataires.

QUAND LE DÉFAUT DE PAIEMENT SE PRODUIRA-T-IL ?

Un défaut de paiement officiel pourrait survenir vers la fin du mois de juin.

La Russie devait effectuer des paiements d'intérêts sur les obligations le 27 mai pour un montant de 71,25 millions de dollars et 26,5 millions d'euros (28 millions de dollars).

Elle a déclaré avoir transféré l'argent au National Settlement Depository, mais les sanctions l'ont probablement empêchée d'aller plus loin. Pour éviter le défaut de paiement, l'argent doit atterrir sur les comptes des obligataires dans un délai de grâce de 30 jours.

UN ÉVÉNEMENT DE CRÉDIT

Le non-paiement d'un petit intérêt sur une autre obligation a déjà provoqué un "événement de crédit de défaut de paiement", selon un comité de détermination des dérivés de crédit composé de banques et de gestionnaires d'actifs.

Cette décision signifie qu'un défaut de paiement s'est produit aux fins de l'assurance de la dette, mettant les détenteurs de ce que l'on appelle les swaps sur défaillance de crédit (CDS) en ligne pour des paiements.

EST-CE IMPORTANT ?

La Russie est déjà exclue des marchés mondiaux et, de toute façon, elle n'a pas besoin d'emprunter. Mais à part le préjudice de réputation, un défaut de paiement a des conséquences.

Les créanciers pourraient demander aux tribunaux de saisir les actifs étrangers de la Russie.

Deuxièmement, si les relations entre la Russie et l'Occident devaient changer à l'avenir, permettant à Moscou de revenir dans le giron, elle pourrait être confrontée à un processus long et coûteux pour restructurer la dette défaillante.

Et enfin, un défaut de paiement souverain augmente généralement les coûts d'emprunt pour les années à venir.