Explicatif - La centrale nucléaire de Zaporizhzhia : qui la contrôle et pourquoi est-elle importante ?

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant le bombardement de la centrale, a proposé la création d'une zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaires autour de la centrale.

Quel matériel nucléaire se trouve dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, quels sont les risques et pourquoi la Russie et l'Ukraine se battent-elles à son sujet ?

DE QUOI S'AGIT-IL ?

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia possède six réacteurs de conception soviétique VVER-1000 V-320 refroidis et modérés par eau contenant de l'uranium 235, dont la demi-vie est de plus de 700 millions d'années.

La construction a commencé en 1980 et son sixième réacteur a été connecté au réseau en 1995. Les six réacteurs sont maintenant en arrêt à froid après l'arrêt du réacteur n° 6 le 12 septembre.

Un arrêt à froid signifie que la température du réacteur est inférieure au point d'ébullition mais que les pompes électriques qui font circuler l'eau dans le cœur du réacteur doivent continuer à fonctionner pour refroidir le combustible.

La centrale ne produit plus d'électricité.

QUELS SONT LES RISQUES ?

Le plus grand risque est la surchauffe du combustible nucléaire, qui pourrait se produire si le courant qui alimente les systèmes de refroidissement était coupé. Les bombardements ont à plusieurs reprises coupé les lignes électriques.

La centrale a perdu sa dernière alimentation externe le 8 octobre, la laissant dépendante des générateurs diesel pendant plus d'une journée, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. La ligne électrique a été rétablie le 9 octobre.

Avant la guerre, la centrale disposait de quatre lignes électriques à haute tension lui donnant accès au réseau, ainsi que de plusieurs lignes de secours.

LE RÉACTEUR POURRAIT-IL FONDRE ?

L'eau pressurisée est utilisée pour transférer la chaleur hors des réacteurs même lorsqu'ils sont arrêtés, et l'eau pompée est également utilisée pour refroidir le combustible nucléaire usé retiré des réacteurs.

Si l'alimentation électrique était coupée et que les systèmes auxiliaires tels que les 20 générateurs diesel (qui ont assez de diesel pour 10 jours) ne parvenaient pas à maintenir les réacteurs froids, le combustible pourrait fondre et la gaine en zirconium pourrait libérer de l'hydrogène.

QUE SE PASSE-T-IL LORS D'UNE FUSION ?

Une fusion du combustible, qui reste extrêmement chaud pendant un certain temps même après l'arrêt du réacteur, pourrait déclencher un incendie ou une explosion susceptible de libérer un panache de radionucléides dans l'air où ils pourraient se répandre sur une vaste zone.

L'accident de Tchernobyl a répandu de l'iode-131, du césium-134, du strontium-90 et du césium-137 dans certaines parties du nord de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Russie, du nord et du centre de l'Europe.

Près de 8,4 millions de personnes en Biélorussie, en Russie et en Ukraine ont été exposées aux radiations, selon les Nations Unies. Environ 50 décès sont directement attribués à la catastrophe elle-même.

Mais 600 000 "liquidateurs", participant aux opérations de lutte contre l'incendie et de nettoyage, ont été exposés à de fortes doses de radiation. Des centaines de milliers d'entre eux ont été réinstallés.

Il existe de plus en plus de preuves que l'impact sanitaire de la catastrophe de Chornobyl a été beaucoup plus grave que ce qui avait été initialement présenté à l'époque et dans les années qui ont suivi l'accident.

L'incidence du cancer de la thyroïde chez les enfants dans des pans entiers de la Biélorussie, de la Russie et de l'Ukraine a augmenté après l'accident. L'incidence des troubles endocriniens, de l'anémie et des maladies respiratoires était beaucoup plus élevée chez les enfants des zones contaminées.

QU'EN EST-IL DU COMBUSTIBLE USÉ ?

Outre les réacteurs, il existe également sur le site une installation de stockage à sec du combustible usé pour les assemblages de combustible nucléaire usé, et des bassins de combustible usé sur chaque site de réacteur qui servent à refroidir le combustible nucléaire usé.

"Les bassins de combustible usé ne sont que de grandes piscines dans lesquelles se trouvent des barres de combustible d'uranium - elles sont très chaudes selon le temps qu'elles ont passé là", a déclaré en août Kate Brown, historienne de l'environnement au Massachusetts Institute of Technology dont le livre "Manual for Survival" documente toute l'ampleur de la catastrophe de Chornobyl.

"Si on ne met pas d'eau fraîche, alors l'eau s'évaporera. Une fois que l'eau s'est évaporée, alors la gaine en zirconium va chauffer et elle peut prendre feu et alors nous avons une mauvaise situation - un feu d'uranium irradié qui ressemble beaucoup à la situation de Chornobyl libérant tout un complexe d'isotopes radioactifs."

Une émission d'hydrogène provenant d'une piscine de combustible usé a provoqué une explosion au réacteur 4 lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011.

Selon une soumission ukrainienne de 2017 à l'AIEA, il y avait au total plus de 2 200 tonnes de matériel nucléaire à l'exclusion des réacteurs.

QUI LE CONTRÔLE ?

Après avoir envahi l'Ukraine le 24 février, les forces russes ont pris le contrôle de la centrale début mars.

Des unités militaires russes spéciales gardent l'installation et des spécialistes nucléaires russes sont sur place. Le personnel ukrainien continue d'aider à faire fonctionner la centrale.

Après avoir annexé une partie de l'Ukraine, y compris la zone où se trouve la centrale nucléaire, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret le 5 octobre pour officialiser le contrôle russe sur la centrale.

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a proposé la création d'une zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaires autour de la centrale.