Deux juges britanniques de haut rang ont démissionné jeudi de la plus haute cour d'appel de Hong Kong, alors que les inquiétudes de la communauté internationale concernant l'État de droit dans la ville s'intensifient à la suite de la récente condamnation de 14 militants démocrates de premier plan dans le cadre d'une opération de répression liée à la sécurité nationale.

L'un des juges, Lawrence Collins, a déclaré dans un communiqué que la "situation politique" à Hong Kong était à l'origine de sa décision, mais il a ajouté qu'il conservait une "confiance totale" dans le système judiciaire de la ville.

POURQUOI CES DÉMISSIONS SONT-ELLES IMPORTANTES ?

Bien que Hong Kong dispose d'un important vivier de professionnels du droit dans ses tribunaux, son commerce et ses universités, la ville nomme depuis 1997 des juges étrangers pour siéger à la cour d'appel finale, composée de cinq personnes, pour certaines affaires.

Ces juges ont été décrits comme un "canari dans la mine de charbon", suscitant la confiance dans le système judiciaire de Hong Kong en tant qu'entité indépendante à l'abri de toute ingérence extérieure après le retour de Hong Kong sous l'autorité du parti communiste chinois en 1997.

Ces juges ne dominent pas le système, mais contribuent à maintenir Hong Kong attaché aux traditions de la Common Law britannique. Les critiques, y compris le gouvernement américain, estiment toutefois que ces traditions sont menacées par l'imposition d'une loi de sécurité nationale de grande envergure en 2020 et d'une autre série de lois sur la sécurité en mars de cette année.

Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a déclaré que cette dernière législation soulevait "des préoccupations détaillées et sérieuses en matière de droits de l'homme".

Ces dernières années, une liste de juges locaux, désignés par le dirigeant de Hong Kong, favorable à Pékin, pour instruire des affaires spécifiques liées à la sécurité nationale, a prononcé des peines de prison à l'encontre d'un grand nombre de personnalités de l'opposition pour un certain nombre d'infractions, notamment des émeutes, des rassemblements non autorisés et, plus récemment, des complots en vue de commettre des actes de subversion.

L'Association internationale du barreau a déclaré que la dernière législation sur la sécurité nationale, connue sous le nom d'article 23, "permet de manière significative de nouvelles mesures de répression des droits de l'homme à Hong Kong".

Les gouvernements de Hong Kong et de Chine ont déclaré à plusieurs reprises que le système judiciaire de la ville restait indépendant et que ces lois étaient nécessaires pour garantir la stabilité.

COMBIEN DE JUGES ÉTRANGERS RESTE-T-IL À LA COUR SUPRÊME DE HK ?

Après le départ de Lawrence Collins et de Jonathan Sumption, il reste huit juges étrangers non permanents à la Cour d'appel finale.

Ils ne siègent pas tous ensemble, mais sont sélectionnés par le président de la Cour suprême pour rejoindre la CFA, qui compte cinq juges, et se rendent à Hong Kong pour des affaires spécifiques.

Avant le transfert, les affaires de Hong Kong pourraient être portées devant le Privy Council à Londres en tant que cour d'appel ultime, ainsi que devant plusieurs autres juridictions du Commonwealth.

LES DÉMISSIONS POURRAIENT-ELLES INCITER D'AUTRES PERSONNES À PARTIR ?

Malgré les pressions, cela est loin d'être évident à ce stade. Les juges à la retraite disent que les juristes discutent de l'environnement général entre eux, mais rarement en public ou avec des personnes extérieures.

"En tant que juge, on apprend à se tenir totalement à l'écart de la mêlée", a déclaré à Reuters un haut magistrat à la retraite. "Si quelqu'un peut éviter les pressions, c'est certainement un vieux juge. Je ne suis pas surpris que beaucoup d'entre eux soient restés aussi longtemps.

Deux juges - Beverley McLachlin et Nicholas Phillips - arrivent au terme de leur mandat de trois ans, respectivement en juillet et en octobre. Aucune prolongation n'a encore été annoncée.

Mme McLachlin, qui a été juge en chef du Canada pendant 17 ans, a été critiquée par la presse canadienne pour être restée, mais elle a parfois défendu le système juridique de Hong Kong.

D'autres juges ont prolongé leur mandat ou l'ont rejoint au cours des 18 derniers mois.

Cela dit, les pressions internationales exercées sur ceux qui restent devraient se poursuivre, d'autant plus que les affaires de sécurité nationale les plus médiatisées remontent le long du système, certains accusés, comme le magnat des médias Jimmy Lai, risquant l'emprisonnement à vie.

Interrogé sur les critiques occidentales, le plus haut magistrat de Hong Kong, Andrew Cheung, a déclaré en janvier qu'il était persuadé de pouvoir continuer à recruter d'éminents juges étrangers.

Vendredi, M. Cheung a déclaré que les juges étrangers avaient "joué un rôle important" dans les tribunaux lors de certains des appels les plus importants qui ont été entendus.

QUELLES SONT LES AFFAIRES À VENIR ?

L'un des trois juges britanniques restants, David Neuberger, doit entendre ce mois-ci un certain nombre d'appels concernant des militants pro-démocratie, notamment les avocats et anciens législateurs Martin Lee et Margaret Ng et Jimmy Lai. Ils ont été condamnés pour des affaires de rassemblement non autorisé en 2019, lors des manifestations pro-démocratiques qui ont duré plusieurs mois.

M. Neuberger n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Les fonctionnaires judiciaires de Hong Kong impliqués dans les affaires de sécurité nationale, notamment les procureurs du ministère de la justice, les juges désignés par le dirigeant de Hong Kong pour entendre les affaires de sécurité nationale, ainsi que le secrétaire à la justice de la ville, Paul Lam, font tous l'objet d'un examen minutieux.

La Commission exécutive du Congrès américain sur la Chine (CECC), qui conseille le Congrès, a demandé aux États-Unis d'envisager d'imposer des sanctions aux juges "présidant des affaires de sécurité nationale pour leur rôle dans l'affaiblissement de l'État de droit autrefois vénéré à Hong Kong".

Le pouvoir judiciaire ainsi que les gouvernements de Hong Kong et de Chine ont condamné ces appels.