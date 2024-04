L'Union européenne va enquêter sur les subventions reçues par les fournisseurs chinois d'éoliennes destinées à l'Europe, a déclaré Margrethe Vestager, commissaire chargée de la lutte contre les ententes et les abus de position dominante.

Cette décision est la dernière en date des efforts croissants déployés par l'Europe et les États-Unis pour protéger les industries nationales de l'énergie propre contre les importations chinoises bon marché qui, selon les autorités, bénéficient de subventions d'État anticoncurrentielles.

Washington n'acceptera pas que l'industrie américaine soit "décimée" par la capacité industrielle excédentaire de la Chine dans des produits clés tels que les véhicules électriques, les batteries et les panneaux solaires, a averti Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, lors d'une visite en Chine cette semaine.

Voici ce que nous savons de l'industrie éolienne chinoise.

QUELLE EST SON IMPORTANCE ?

La Chine possède de loin la plus grande capacité de production d'éoliennes au monde, soit 60 % des 163 gigawatts (GW) en 2023, selon l'association industrielle Global Wind Energy Council, basée à Bruxelles.

Les capacités de production de l'Europe et des États-Unis, en revanche, s'élèvent respectivement à 19 % et 9 %.

L'année dernière, la Chine a exporté pour environ 1,42 milliard de dollars de turbines et de composants vers l'UE.

Ses trois principaux fabricants, Goldwind, Envision et Mingyang, avaient des commandes combinées de 55,3 GW en 2022, contre seulement 26,7 GW pour les trois principaux fabricants occidentaux, Vestas, GE et Siemens Energy, selon les données de la société de conseil Enerdata.

Outre la production, les fabricants chinois de turbines sont également à la pointe de la conception et de l'innovation. Au cours des quatre dernières années, 426 nouveaux modèles de turbines chinoises ont été mis sur le marché, contre seulement 29 nouvelles turbines en dehors de la Chine, selon le cabinet de conseil Wood Mackenzie.

L'année dernière, la Chine a installé la plus grande éolienne offshore du monde au large de la province méridionale de Fujian. Cette turbine de 18 MW est 20 % plus puissante que la plus grande turbine construite par GE.

QU'EST-CE QUI EXPLIQUE CETTE CROISSANCE ?

La Chine soutient depuis longtemps le développement des parcs éoliens et la production de turbines dans le cadre de ses objectifs climatiques ambitieux visant à atteindre le pic des émissions avant 2030.

Stimulée par le soutien de l'État, la Chine a installé 77,1 GW d'énergie éolienne l'année dernière, soit 65 % du total mondial. À titre de comparaison, les pays de l'Union européenne n'ont construit que 17 GW.

La Chine a introduit des tarifs de rachat pour soutenir le déploiement de l'énergie éolienne terrestre en 2009 et les a étendus aux projets offshore en 2014.

Bien que les subventions centrales aient été progressivement supprimées entre 2020 et 2021, les projets continuent de bénéficier du soutien des autorités locales.

En 2021, le Guangdong, puissance économique du sud, a déclaré qu'il offrirait des subventions comprises entre 500 yuans (69 $) et 1 500 yuans (207 $) par kilowatt de capacité éolienne offshore jusqu'en 2025.

Le secteur éolien continue également de bénéficier du soutien indirect des banques d'État et des composants bon marché en amont.

Les prêts à l'industrie accordés par les quatre grandes banques d'État chinoises ont bondi de 25 % l'année dernière pour atteindre 1 200 milliards de dollars, ciblant des secteurs stratégiques tels que la technologie et l'énergie propre.

Dans un rapport annuel présenté au parlement chinois en mars, le premier ministre Li Qiang s'est engagé à libérer de "nouvelles forces productives" pour stimuler la croissance de l'industrie manufacturière de haute technologie, alors que l'économie stagne dans un contexte de pénurie de biens immobiliers et de tensions commerciales.

M. Li a ajouté que Pékin émettrait des obligations spéciales d'une valeur de mille milliards de yuans - soit 139 milliards de dollars - en 2024 pour aider à financer les secteurs stratégiques.

QUELS SONT LES AUTRES FACTEURS QUI MAINTIENNENT LES PRIX DES TURBINES CHINOISES À UN NIVEAU BAS ?

La situation du secteur chinois des éoliennes est similaire à celle du secteur solaire, avec des augmentations massives de la capacité nationale soutenues par un soutien gouvernemental important, a déclaré Xuyang Dong, analyste de la politique énergétique de la Chine chez Climate Energy Finance à Sydney.

"Avec une surabondance de l'offre nationale et une technologie de pointe, la Chine cherchera de plus en plus à exporter des turbines.

Les matières premières bon marché et la concurrence féroce ont également fait baisser les prix. Les prix des turbines chinoises ont chuté de plus de 30 % en 2023, selon Wood Mackenzie.

Selon le service de recherche BloombergNEF, les prix des turbines chinoises sont inférieurs d'environ un cinquième à ceux des produits américains et européens concurrents.

Les prix moyens des appels d'offres pour les projets éoliens publics en Chine ont chuté de 11,4 %, passant de 1 755 yuans (242,65 dollars) par kilowatt au début de 2023 à 1 555 yuans à la fin de l'année, a déclaré le principal fournisseur Goldwind dans son rapport annuel pour 2023.

(1 $ = 7,2322 yuans chinois renminbi)