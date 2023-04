La réduction de l'objectif de production de pétrole annoncée par certains des principaux exportateurs mondiaux est une mauvaise nouvelle pour la Banque centrale européenne, qui tente de réduire l'inflation, mais elle ne modifiera pas fondamentalement les perspectives politiques, du moins pour l'instant.

Les paragraphes suivants examinent comment la hausse des prix du brut - qui ont bondi d'environ 5,5 % lundi à la suite de la décision de l'OPEP+ - pourrait influer sur la politique de la BCE.

UNE FLAMBÉE DES PRIX DU PÉTROLE EST-ELLE INFLATIONNISTE ?

La flambée des prix de l'énergie a été le principal moteur de l'inflation au cours de l'année écoulée, mais l'énergie pèse désormais sur les prix, le pétrole s'échangeant bien en dessous de ses niveaux d'il y a un an.

Le prix du Brent a baissé d'un cinquième par rapport à cette période de l'année dernière et la hausse qu'il a connue lundi le ramène à son niveau d'il y a un mois.

"À ces niveaux, les prix de l'énergie restent une force de désinflation, car ils sont nettement inférieurs à ce qu'ils étaient il y a un an", a déclaré Paul Donovan d'UBS Global Wealth Management.

Les prévisions d'inflation à long terme ont en fait diminué lundi, tandis qu'un indicateur de marché à court terme a à peine augmenté, ce qui suggère que les investisseurs ne voient pas d'impact inflationniste significatif.

Le problème réside en partie dans le fait que les prix élevés de l'énergie ralentissent la croissance à plus long terme et deviennent donc déflationnistes parce qu'ils réduisent le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises.

N'Y A-T-IL PAS D'IMPACT SUR LA POLITIQUE ?

Il pourrait y en avoir un, principalement du fait que les investisseurs se sont défaits de certains paris récents selon lesquels les banques centrales cesseraient de relever leurs taux plus tôt que prévu, effrayés par les récentes turbulences bancaires et réconfortés par la chute rapide de l'inflation globale.

La hausse des prix de l'énergie pourrait renforcer les craintes d'inflation et - à condition qu'il n'y ait pas de nouvelles turbulences sur les marchés financiers - inciter les décideurs politiques à insister sur la nécessité de continuer à augmenter les coûts d'emprunt.

Les investisseurs ne prévoient plus que 60 points de base d'augmentation des taux de la BCE, ce qui représente une baisse par rapport aux 110 points de base attendus il y a quelques semaines. Ces paris sur le taux dit terminal n'ont augmenté que de quelques points de base lundi.

"Les arguments en faveur de nouvelles hausses de taux de la BCE restent intacts", a déclaré UniCredit dans une note. "Les contrats à terme n'évaluent qu'à 80 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base (en mai), ce qui est encore trop faible à notre avis.

QUELLE SERA LA VITESSE DE RÉACTION DE LA BCE ?

Pas du tout. La banque centrale agit sur la base de tendances à long terme et ne s'arrête pas à ce type de volatilité du marché. Pour la politique, les prix à long terme sont plus importants, et les contrats à terme sur le pétrole ont augmenté de moins de la moitié de l'augmentation du prix au comptant.

Alors que les consommateurs verront les prix à la pompe augmenter dans les jours qui suivent, l'impact sur l'inflation est plus subtil. Une hausse durable de 10 % des prix du pétrole n'augmente l'inflation globale que de 0,1 %.

"De nombreux facteurs influencent notre monde et ils ne doivent pas être évalués isolément pour mesurer leur impact sur l'inflation et les décisions de la BCE. Nous devons les prendre tous en compte", a déclaré lundi Gediminas Simkus, responsable de la politique monétaire de la BCE.

"Pour les décisions relatives aux taux d'intérêt, les tendances générales sont beaucoup plus importantes qu'un seul facteur.

Un autre élément clé est que la BCE se concentre désormais de plus en plus sur l'inflation sous-jacente, qui filtre les coûts volatils de l'énergie et des denrées alimentaires.

Cette mesure continue de s'accélérer, de sorte que la principale préoccupation des décideurs politiques n'est pas le pétrole, mais le fait que l'épisode d'inflation galopante de l'année dernière se soit propagé à l'ensemble de l'économie, exerçant des pressions à la hausse sur les salaires et les services.

COMMENT LES AUTRES PAYS VONT-ILS RÉAGIR ?

La Réserve fédérale américaine est l'acteur clé. Si les prix élevés de l'énergie effraient la Fed, les paris sur la baisse des taux se dénoueront et feront grimper le dollar. Cela incitera les autres banques centrales à relever leurs taux, afin de contrer le risque d'importation de l'inflation dans leurs économies par l'intermédiaire des matières premières et d'autres biens et services dont le prix est fixé en dollars sur les marchés mondiaux.