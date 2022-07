Explicatif - La fumée des feux de forêt en furie peut nuire à la santé

Les incendies de forêt "brûlent non seulement des matières végétales et des arbres, mais aussi des villes, détruisant complètement des véhicules et des bâtiments ainsi que leur contenu", a déclaré Kent Pinkerton, directeur du Centre pour la santé et l'environnement de l'Université de Californie, à Davis.

Outre les particules de sol et les matériaux biologiques, la fumée des feux de forêt contient souvent des traces de métaux, de plastiques et d'autres matériaux synthétiques.

QUELS SONT LES EFFETS CONNUS SUR LA SANTÉ ?

Des expériences en laboratoire ont montré qu'une quantité donnée de fumée de feu de forêt provoque plus d'inflammation et de dommages aux tissus que la même quantité de pollution atmosphérique, a déclaré Pinkerton.

Des études menées sur des personnes ont établi un lien entre la fumée des feux de forêt et des taux plus élevés de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'arrêts cardiaques ; une augmentation des visites aux urgences pour l'asthme et d'autres problèmes respiratoires ; et un affaiblissement des défenses immunitaires.

Une certaine augmentation de la transmission du COVID-19 a été attribuée à la propagation du virus sur les particules de la fumée des feux de forêt. L'exposition aux feux de forêt pendant la grossesse a été associée à une perte de grossesse, à un faible poids à la naissance et à un accouchement prématuré. Les feux sauvages ont également été associés à une irritation des yeux et à des démangeaisons de la peau, des éruptions cutanées et d'autres problèmes dermatologiques.

Des études menées chez les pompiers ont documenté des risques plus élevés de cancer chez ces travailleurs fortement exposés, mais on en sait moins sur les risques de cancer pour le public.

Des chercheurs canadiens ont rapporté en mai dans The Lancet Planetary Health https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00067-5/fulltext que les personnes qui vivaient en dehors des grandes villes et à moins de 50 kilomètres (31 miles) d'un feu de forêt au cours de la dernière décennie présentaient un risque de cancer du poumon 4,9 % plus élevé et un risque de tumeurs cérébrales 10 % plus élevé que les personnes non exposées à un feu de forêt.

À UC Davis, les chercheurs suivent les taux de cancer chez les personnes exposées au Camp Fire de 2018, l'incendie de forêt le plus destructeur de l'histoire de la Californie.

QU'EST-CE QUI EST INCONNU ?

Des feux de forêt plus fréquents signifient que les gens seront exposés plus souvent, mais les études ne font que commencer sur les effets sur la santé de l'exposition à la fumée des feux de forêt sur plusieurs saisons.

"Une exposition répétée, été après été après été, est plus susceptible de provoquer des maladies, mais il est difficile de faire des prédictions car il est difficile de dire à combien de feux les gens seront exposés, combien de temps les feux brûleront, ou ce que la fumée contiendra", a déclaré Keith Bein du Center for Health and Environment de l'UC Davis.

Les recherches actuelles portent également sur les effets à long terme des particules de fumée dans les réserves d'eau, sur les cultures ou ingérées par le bétail ; les effets à long terme de la fumée des feux de forêt urbains ; les effets de l'exposition aux feux de forêt in utero sur le développement neurologique et les résultats respiratoires des enfants et la question de savoir si la fumée des feux de forêt amplifie les effets néfastes d'un temps extrêmement chaud.

QU'EST-CE QUI PEUT AIDER À ATTÉNUER LES RISQUES ?

Un cours en ligne https://www.epa.gov/wildfire-smoke-course/reducing-exposure-wildfire-smoke contenant des instructions pour réduire l'exposition extérieure et intérieure à la fumée des feux de forêt est disponible auprès de l'Agence américaine de protection de l'environnement.