Explicatif - La lutte imminente pour le plafond de la dette américaine commence à inquiéter les investisseurs

Les États-Unis atteindront probablement leur limite d'emprunt obligatoire de 31,4 trillions de dollars jeudi, obligeant le Trésor à lancer des mesures extraordinaires de gestion de trésorerie qui peuvent probablement empêcher un défaut de paiement de la dette jusqu'à début juin.

Les impasses législatives récurrentes sur les limites de la dette au cours de la dernière décennie ont été en grande partie résolues avant qu'elles ne puissent se répercuter sur les marchés. Cela n'a cependant pas toujours été le cas : Une impasse prolongée en 2011 a incité Standard & Poor's à abaisser la note de crédit des États-Unis pour la première fois, ce qui a fait vaciller les marchés financiers.

Certains investisseurs craignent désormais que la faible majorité du parti républicain au Congrès ne rende plus difficile la recherche d'un compromis cette fois-ci.

Voici une série de questions-réponses sur les implications pour les marchés :

QU'EST-CE QUE LE PLAFOND DE LA DETTE ?

Le plafond de la dette est le montant maximum que le gouvernement américain peut emprunter pour faire face à ses obligations financières. Lorsque le plafond est atteint, le Trésor ne peut plus émettre de bons, d'obligations ou de billets. Il ne peut payer les factures que grâce aux recettes fiscales. Le plafond est actuellement égal à environ 120 % de la production économique annuelle du pays.

Graphique : Le gouvernement américain s'approche à nouveau du plafond de sa dette

QUAND LES ÉTATS-UNIS ATTEINDRONT-ILS LE PLAFOND DE LA DETTE ?

La semaine dernière, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le gouvernement ne pourrait payer ses factures que jusqu'au début du mois de juin sans augmenter le plafond. C'est plus tôt que les prévisions de certains analystes selon lesquelles le gouvernement épuiserait ses liquidités et sa capacité d'emprunt - la "date X" - au cours du troisième ou du quatrième trimestre.

Jonathan Cohn, responsable de la stratégie de négociation des taux au Credit Suisse à New York, a estimé que la "date X" se situerait entre septembre et début novembre. Goldman Sachs a estimé que le plafond de la dette serait atteint entre août et octobre.

QUE PEUT FAIRE LE TRÉSOR PUBLIC POUR REMPLIR SES OBLIGATIONS ?

Il peut utiliser l'encaisse et des mesures extraordinaires pour générer des liquidités une fois que le plafond de la dette est atteint. Il disposait d'un solde de clôture de 321,5 milliards de dollars sur le compte général du Trésor (TGA) au 13 janvier. Mme Yellen a déclaré que le Trésor prévoyait ce mois-ci de suspendre les nouveaux investissements dans deux fonds de retraités du gouvernement et de suspendre les réinvestissements dans une partie d'un plan d'épargne pour les employés fédéraux.

Graphique : Solde de trésorerie opérationnel du Trésor américain

LES PRIX DES OBLIGATIONS REFLÈTENT-ILS LES RISQUES DE DÉFAILLANCE DES ÉTATS-UNIS ?

Certains bons du Trésor arrivant à échéance au second semestre de l'année présentent déjà une prime dans leurs rendements qui pourrait être liée à un risque de défaut élevé au cours de cette fenêtre, selon certains analystes.

Graphique : Courbe des bons du Trésor américain 2023 https://www.reuters.com/graphics/USA-CONGRESS/DEBT/lbvggogmavq/chart_eikon.jpg

Pendant ce temps, le coût de l'assurance de la dette américaine contre le défaut de paiement pendant cinq ans s'est établi à environ 32 points de base mardi, l'écart le plus important depuis 2013.

Graphique : Swap de défaut de crédit américain https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/myvmogqmovr/US%20five-year%20single%20name%20credit%20default%20swap.png

"La courbe du Trésor prévoit une certaine distorsion au cours de la période T3-Q4, ce qui correspond à l'épuisement des mesures palliatives que le gouvernement peut utiliser en ce moment pour réduire les soldes de trésorerie du Trésor afin de financer le gouvernement ", a déclaré Eric Theoret, stratège macroéconomique mondial chez Manulife Investment Management.

Pour Andrew Hunter, économiste américain principal chez Capital Economics, les rendements des bons du Trésor et des obligations arrivant à échéance cet été pourraient augmenter dans les mois à venir à mesure que le risque de crise s'accroît.

QUE SE PASSE-T-IL SI LES ÉTATS-UNIS FONT DÉFAUT ?

Le risque croissant d'un défaut de paiement pourrait pousser certains investisseurs à déplacer leur argent vers les actions internationales et les obligations des gouvernements étrangers.

En 2011, l'impasse politique à Washington sur le plafond de la dette a déclenché une vente d'actions et a conduit les États-Unis au bord du défaut de paiement, le pays perdant sa note de crédit AAA de Standard & Poor's, la plus élevée.

Dans une note de recherche, Goldman Sachs a déclaré que le S&P 500 a chuté de 15 % pendant la crise de 2011, les actions les plus exposées aux dépenses fédérales américaines plongeant de 25 %.

En 2021, une certaine faiblesse des actions et des anomalies dans la fixation du prix des bons du Trésor à court terme ont montré des inquiétudes croissantes alors que le Congrès faisait face à des échéances proches pour financer le gouvernement et traiter le plafond de la dette.

Un défaut de paiement réel de la dette américaine provoquerait probablement une onde de choc sur les marchés financiers mondiaux, car les investisseurs perdraient confiance dans la capacité des États-Unis à payer leurs obligations, qui sont considérées comme l'un des investissements les plus sûrs et servent de blocs de construction pour le système financier mondial.

Cela "pourrait laisser des cicatrices durables, notamment une augmentation permanente du coût du financement de la dette fédérale américaine", a déclaré David Kelly, stratège mondial en chef chez J.P. Morgan Asset Management.