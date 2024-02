Alexeï Navalny, l'opposant le plus connu du président russe Vladimir Poutine, est mort vendredi dans la prison de l'Arctique où il purgeait une peine de trois décennies d'emprisonnement.

Que savons-nous, et que ne savons-nous pas, à propos de ce décès ?

LE DÉCÈS

M. Navalny était incarcéré dans la colonie pénitentiaire IK-3, située au nord du cercle polaire arctique, à Kharp, dans la région de Yamal-Nenets, à environ 1 900 km (1 200 miles) au nord-est de Moscou.

Son décès a été annoncé par le Service pénitentiaire fédéral du district autonome de Yamalo-Nenets à 14 h 19, heure de Moscou (11 h 19 GMT), le 16 février.

"Le 16 février 2024, dans la colonie pénitentiaire numéro 3, le condamné Navalny A.A. s'est senti mal après une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance.

"Le personnel médical de l'établissement est arrivé immédiatement et une équipe d'ambulanciers a été appelée.

"Toutes les mesures de réanimation nécessaires ont été prises, mais elles n'ont pas donné de résultats positifs. Les médecins de l'ambulance ont constaté le décès du condamné. Les causes de la mort sont en train d'être établies.

Le service pénitentiaire et les responsables médicaux n'ont pas donné plus de détails sur le décès.

SYNDROME DE LA MORT SUBITE

Sa mère, Lyudmila, âgée de 69 ans, a été informée du décès, a déclaré Kira Yarmysh, porte-parole de M. Navalny. L'heure de la mort indiquée dans cet avis était 14 h 17, heure locale (9 h 17 GMT), le 16 février, a précisé Mme Yarmysh.

"Lorsque l'avocat et la mère d'Alexeï sont arrivés à la colonie ce matin, on leur a dit que la cause de la mort d'Alexeï Navalny était le syndrome de mort subite", a déclaré samedi Ivan Zhdanov, qui dirige la Fondation anti-corruption d'Alexeï Navalny.

Le "syndrome de la mort subite" est un terme vague désignant différents syndromes cardiaques qui provoquent un arrêt cardiaque soudain et la mort.

Une source non identifiée a déclaré à la chaîne publique RT que M. Navalny avait succombé à un caillot sanguin.

Les enquêteurs russes n'ont pas encore déterminé la cause de la mort de M. Navalny, mais sa mère et ses avocats ont été informés par les responsables de l'enquête, a déclaré M. Yarmysh lundi.

LE CORPS

On ne sait pas exactement où se trouve le corps de M. Navalny.

Novaya Gazeta a cité des sources non identifiées indiquant que le corps avait été transporté à la morgue de l'hôpital clinique du district de Salekhard.

Le journal a indiqué que le corps présentait des signes d'ecchymoses correspondant à une sorte de crise, ainsi que des traces de tentatives de massage cardiaque. Le journal a ajouté qu'on ne savait pas exactement pourquoi son cœur s'était arrêté.

Certains médias russes ont rapporté qu'une équipe spéciale d'enquêteurs était arrivée de Moscou. On ne sait pas encore quand l'autopsie aura lieu.

RAPPORT DE NOVAYA GAZETA

Un prisonnier non identifié de la même colonie pénitentiaire a déclaré au journal Novaya Gazeta qu'une "étrange agitation" avait éclaté dans la prison dans la soirée du 15 février.

Les gardiens ont accéléré leurs contrôles nocturnes des prisonniers et renforcé la sécurité, a déclaré le prisonnier.

La matinée du 16 février a commencé par une "fouille" totale des baraquements, les gardiens confisquant les téléphones portables et d'autres objets aux prisonniers. Peu après, un comité du bureau central de l'administration pénitentiaire fédérale est arrivé, a déclaré le prisonnier.

Le prisonnier a déclaré que la mort de Navalny "a été connue" dans la prison vers 08h00 heure de Moscou (0500 GMT) - plusieurs heures avant que sa mort ne soit officiellement annoncée par l'administration pénitentiaire - mais qu'une ambulance n'est arrivée qu'après que sa mort ait été établie.

Il n'a pas été possible de vérifier le récit du prisonnier.

PROBLÈMES DE SANTÉ

La veille de sa mort, M. Navalny a été montré en train de plaisanter au tribunal par le biais d'une liaison vidéo. Sur un ton taquin, il a demandé à un juge d'utiliser une partie de son énorme salaire pour alimenter son propre compte.

Le média en ligne SOTA a rapporté que la séance du tribunal avait été convoquée après une "dispute" avec un agent pénitentiaire qui avait tenté de confisquer le stylo de M. Navalny. Plus tard dans la journée de jeudi, M. Navalny a écrit qu'il avait été condamné à 15 jours d'isolement.

Les prisons russes sont brutales et l'équipe de M. Navalny a fait part à plusieurs reprises de ses craintes qu'il soit blessé ou tué.

Il a été placé à plusieurs reprises dans des cellules de punition pour diverses infractions, notamment pour son attitude.

Bien qu'il ait plaisanté sur les conditions de détention, la colonie de Polar Wolf est considérée comme l'une des prisons les plus dures de Russie.

"Il n'a pas encore fait plus froid que -32°C", a déclaré M. Navalny en janvier. "Rien ne vous revigore autant qu'une promenade à Yamal à 6h30 du matin.

"Même à cette température, vous ne pouvez marcher plus d'une demi-heure que si vous réussissez à vous faire pousser un nouveau nez, de nouvelles oreilles et de nouveaux doigts.

Il a posté une photo de sa cour de promenade - un mur de béton, surmonté de barres métalliques, de 11 marches de long et de 3 marches de large.

M. Navalny a évoqué une scène du film "The Revenant" (2015), dans laquelle Leonardo DiCaprio s'abrite dans la carcasse d'un cheval.

"Je ne pense pas que cela aurait fonctionné ici. Un cheval mort gèlerait en 15 minutes", a déclaré M. Navalny. "Nous avons besoin d'un éléphant ici, un éléphant chaud, un éléphant frit.

L'année dernière, il a soulevé un problème peu médiatisé qui hante les prisons russes : l'absence de dents due à une mauvaise alimentation.

Il y a moins d'un an, son équipe a déclaré qu'il souffrait de graves douleurs à l'estomac en prison.