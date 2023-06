La rupture désastreuse de l'immense barrage de Kakhovka, en Ukraine, a ravivé les inquiétudes quant à la sécurité de la centrale nucléaire voisine de Zaporizhzhia, contrôlée par la Russie, qui est depuis des mois la cible de tirs d'artillerie en raison de sa proximité avec les lignes de front militaires.

Rafael Grossi, chef de l'organe de surveillance atomique des Nations unies, se rendra dans la région cette semaine pour vérifier "un écart important" dans les données relatives au niveau d'eau du réservoir, qui sert à remplir un bassin destiné à refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a depuis longtemps mis en garde contre les risques de catastrophe à Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, et a demandé instamment l'arrêt des combats dans la région. La centrale se trouve à seulement 500 km du site de l'accident nucléaire le plus grave au monde, la catastrophe de Tchornobyl en 1986.

Quel matériel nucléaire se trouve dans la centrale de Zaporizhzhia, quels sont les risques et pourquoi la Russie et l'Ukraine se disputent-elles ce matériel ?

QU'EST-CE QUE C'EST ?

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia compte six réacteurs VVER-1000 V-320 de conception soviétique, refroidis et modérés à l'eau, qui contiennent de l'uranium 235, dont la demi-vie est supérieure à 700 millions d'années.

Cinq des réacteurs sont actuellement en arrêt à froid. Cela signifie que la température du réacteur est inférieure au point d'ébullition, mais que les pompes électriques qui font circuler l'eau dans le cœur du réacteur doivent continuer à fonctionner pour refroidir le combustible.

L'un d'entre eux est toujours en arrêt à chaud, ce qui signifie que des niveaux réguliers de liquide de refroidissement sont encore nécessaires et que le combustible reste raisonnablement chaud tout en continuant à réagir.

QUELS SONT LES RISQUES ?

Les forces russes ont pris le contrôle de la centrale au début du mois de mars 2022, quelques semaines après avoir envahi l'Ukraine. Des unités spéciales de l'armée russe gardent l'installation et une unité de la société nucléaire d'État russe, Rosatom, la gère.

Le plus grand risque nucléaire est la surchauffe du combustible nucléaire, qui peut se produire si l'électricité qui alimente les systèmes de refroidissement est coupée ou s'il n'y a pas assez d'eau pour alimenter les systèmes de refroidissement.

La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir bombardé l'installation. Ces bombardements ont coupé les lignes électriques à plusieurs reprises. L'usine dispose de générateurs diesel et de sources d'eau alternatives.

ÉTANG DE REFROIDISSEMENT

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia utilise un étang de refroidissement pour maintenir ses six réacteurs au frais. Le réservoir de Kakhovka, qui a perdu près des trois quarts de son eau depuis la rupture du barrage le 6 juin, alimente le bassin de refroidissement, qui à son tour apporte de l'eau aux réacteurs et à d'autres bassins de refroidissement pour le combustible usé.

Le 12 juin, l'Ukraine a déclaré que les bassins de refroidissement de la centrale restaient stables et suffisamment élevés.

L'Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées d'avoir fait sauter le barrage.

NIVEAUX D'EAU

Selon Rosatom, la rupture a entraîné une baisse du niveau d'eau dans le réservoir, qui est tombé à 11,19 mètres. Ce niveau était de 17 mètres avant la rupture du barrage, selon l'AIEA.

La centrale a déclaré qu'elle pouvait pomper l'eau du réservoir jusqu'à ce que le niveau descende en dessous de 11 mètres, voire plus bas, selon l'AIEA.

Le niveau du principal bassin de refroidissement est de 16,65 mètres, a déclaré Rosatom. Les bassins de refroidissement sont en circuit fermé, ce qui leur permet de maintenir le niveau de l'eau. Rosatom précise qu'il existe plusieurs autres sources d'eau en plus du réservoir.

La crainte est que le niveau d'eau du réservoir de Kakhovka baisse au point de rendre les pompes du principal bassin de refroidissement inopérantes.

"À la hauteur actuelle du réservoir, les pompes à eau continuent de fonctionner", a déclaré l'AIEA.

Les pompes ne fonctionnent pas en continu car le bassin de refroidissement principal est plein et contient "des réserves d'eau suffisantes pour plusieurs mois de refroidissement", a précisé l'AIEA.

Petro Kotin, directeur d'Energoatom, a déclaré à la télévision nationale que, tous les réacteurs étant à l'arrêt, l'eau du bassin de refroidissement principal pourrait suffire pendant des années. Si ce n'est pas le cas, il existe des puits supplémentaires qui peuvent apporter de l'eau.

LE RÉACTEUR POURRAIT-IL FONDRE ?

L'eau sous pression est utilisée pour transférer la chaleur des réacteurs même lorsqu'ils sont à l'arrêt, et l'eau pompée est également utilisée pour refroidir le combustible nucléaire usé retiré des réacteurs.

Sans suffisamment d'eau ou d'énergie pour pomper l'eau, le combustible pourrait fondre et la gaine de zirconium pourrait libérer de l'hydrogène, ce qui pourrait entraîner une explosion.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE FUSION ?

Une fusion du combustible pourrait déclencher un incendie ou une explosion susceptible de libérer un panache de radionucléides dans l'air, qui pourrait alors se répandre sur une vaste zone.

L'accident de Tchornobyl a répandu de l'iode 131, du césium 134, du strontium 90 et du césium 137 dans certaines parties du nord de l'Ukraine, du Belarus, de la Russie, de l'Europe du Nord et de l'Europe centrale.

Selon les Nations unies, près de 8,4 millions de personnes au Belarus, en Russie et en Ukraine ont été exposées aux radiations. Une cinquantaine de décès sont directement attribués à la catastrophe elle-même.

Mais 600 000 "liquidateurs", participant à la lutte contre les incendies et aux opérations de nettoyage, ont été exposés à de fortes doses de radiations. Des centaines de milliers d'entre eux ont été réinstallés.

Des preuves de plus en plus nombreuses montrent que l'impact sanitaire de la catastrophe de Tchornobyl a été beaucoup plus grave qu'on ne l'avait imaginé en temps utile et dans les années qui ont suivi l'accident.

L'incidence du cancer de la thyroïde chez les enfants dans des régions du Belarus, de la Russie et de l'Ukraine a augmenté après l'accident. L'incidence des troubles endocriniens, de l'anémie et des maladies respiratoires était beaucoup plus élevée chez les enfants vivant dans les zones contaminées.

QU'EN EST-IL DU COMBUSTIBLE USÉ ?

Outre les réacteurs, il existe également sur le site une installation de stockage à sec du combustible usé pour les assemblages de combustible nucléaire usé, ainsi que des piscines de combustible usé sur chaque site de réacteur, qui sont utilisées pour refroidir le combustible nucléaire usé.

Sans apport d'eau dans les piscines, l'eau s'évapore et les températures augmentent, ce qui risque de provoquer un incendie qui pourrait libérer un certain nombre d'isotopes radioactifs.

Une émission d'hydrogène provenant d'une piscine de combustible usé a provoqué une explosion dans le réacteur 4 lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011.