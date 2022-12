Explicatif - La présidence indienne du G20 en 2023 : qu'est-ce que cela signifie et à quoi pouvons-nous nous attendre ?

QU'EST-CE QUE LE G20 ?

Formé à la suite de la crise financière qui a balayé les économies d'Asie du Sud-Est à la fin des années 1990 comme un forum pour les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales, le G20 a été élargi en 2007 pour inclure les chefs d'État et de gouvernement.

Pendant et après la crise financière mondiale de 2008, les efforts coordonnés du G20 ont permis de contenir la panique et de rétablir la croissance économique.

Le groupement comprend 19 pays répartis sur plusieurs continents et l'Union européenne, représentant environ 85 % du PIB mondial.

Le G20 invite également des pays non membres, dont le Bangladesh, Singapour, l'Espagne et le Nigeria, ainsi que des organisations internationales telles que les Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et le FMI.

QU'IMPLIQUE LA PRÉSIDENCE DU G20 ?

Le G20 n'a pas de secrétariat permanent, et un membre prend la présidence chaque année pour diriger l'agenda du groupement qui est divisé en deux voies - l'une menée par les ministres des finances et l'autre par les émissaires des dirigeants des pays membres.

Après l'Inde, le Brésil prendra la présidence du G20, suivi de l'Afrique du Sud en 2025.

Au cours de son mandat, l'Inde organisera plus de 200 réunions dans une cinquantaine de villes, auxquelles participeront des ministres, des fonctionnaires et la société civile, jusqu'à un sommet de premier plan qui se tiendra dans la capitale, New Delhi, en septembre 2023.

Ce sommet réunira une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, issus des membres du G20 et des pays invités.

QUEL EST L'AGENDA À VENIR DU G20 ?

Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé à la coopération internationale pour faire face aux problèmes mondiaux, exposant l'approche du pays au G20.

Il a déclaré dans un communiqué que les défis du "changement climatique, du terrorisme et des pandémies peuvent être résolus non pas en se combattant les uns les autres, mais seulement en agissant ensemble".

Modi a également souligné la nécessité de "dépolitiser l'approvisionnement mondial en nourriture, engrais et produits médicaux, afin que les tensions géopolitiques ne conduisent pas à des crises humanitaires".

Sa déclaration reflète la position de New Delhi selon laquelle le conflit en Ukraine, déclenché par une invasion russe en février, doit être résolu par le dialogue et la diplomatie.

Interrogé sur l'implication de la Russie dans le G20 pendant la présidence indienne, un porte-parole du ministère indien des affaires étrangères a déclaré que la Russie étant membre du G20, "nous nous attendons à ce qu'elle participe à ce processus... le groupement doit parler d'une seule voix, en particulier sur les questions importantes qui affectent le monde".

QUE SIGNIFIE LE G20 POUR L'INDE ET MODI ?

Le moment choisi pour le sommet, avant les élections générales indiennes prévues en 2024, pourrait contribuer à renforcer la réputation déjà croissante de Modi en tant que leader de stature internationale.

Le dirigeant de 72 ans semble également avoir un rapport personnel avec bon nombre de ses homologues du G20, notamment le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron.

Malgré tout, la situation géopolitique et économique complexe actuelle fera de l'Inde et de Modi un défi pour façonner la réponse internationale aux multiples crises.

C'est le moment pour l'Inde de passer du statut de "faiseur de règles" à celui de "faiseur de règles", ont déclaré Rajiv Bhatia et Manjeet Kripalani du groupe de réflexion indien Gateway House.

"Le pays n'a pas beaucoup investi dans les institutions multilatérales d'élaboration de règles comme le G20, mais il n'est jamais trop tard pour commencer."