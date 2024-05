Les forces de sécurité ont déjoué dimanche une tentative de coup d'État en République démocratique du Congo, au cours de laquelle des hommes armés ont pris pour cible les domiciles de hauts fonctionnaires et ont brièvement occupé le bureau de la présidence dans la capitale, Kinshasa, ont indiqué les autorités.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Aux premières heures de dimanche, un groupe d'une cinquantaine d'hommes armés de tenues de camouflage a attaqué les résidences du premier ministre, du ministre de la défense et d'un homme politique de haut rang pressenti pour devenir président du parlement, selon l'armée.

Les autorités ont parlé de tentative de coup d'État.

Les assaillants ont pénétré dans le Palais de la Nation, un grand bâtiment à portique situé dans le centre de Kinshasa, qui abrite le bureau du président Félix Tshisekedi.

Des vidéos partagées en ligne et non vérifiées par Reuters montrent des hommes armés se rassemblant autour de l'entrée de la présidence, dont les portes vitrées ont été brisées. Ils hissent le drapeau du Zaïre, l'ancien nom du Congo. L'un d'eux crie : "Felix, nous venons pour vous". D'autres scandent : "Vive le Zaïre ! "Vive le Zaïre".

Peu après, les forces de sécurité sont intervenues, tuant le chef du groupe, Christian Malanga, homme politique congolais basé aux États-Unis, et trois autres personnes. Une quarantaine d'autres personnes ont été arrêtées, selon l'armée.

QUI ÉTAIT CHRISTIAN MALANGA ?

Sur son site web, Malanga, 41 ans, se présente comme le "Président du Nouveau Zaïre" et le chef d'un gouvernement en exil. Le site ne mentionne pas de projets de prise de pouvoir par la force, mais expose la vision de Malanga pour le pays sous sa direction.

Une biographie en ligne le décrit s'installant aux États-Unis en tant qu'enfant réfugié, retournant au Congo pour servir en tant qu'officier combattant les rebelles dans l'est, et faisant campagne pour attiser l'opposition à la classe politique congolaise actuelle, qu'il accuse de corruption et de mauvaise gestion.

Malanga, qui avait déjà menacé sur les médias sociaux de renverser Tshisekedi, a d'abord tenté un coup d'État avorté en 2017, selon le porte-parole de l'armée Sylvain Ekenge.

L'armée a partagé une photo de son corps étalé dans l'herbe, vêtu d'un treillis taché de sang.

QUI D'AUTRE EST IMPLIQUÉ ?

Les autorités congolaises ont déclaré que des étrangers et des citoyens congolais avaient participé à la tentative de coup d'État. Trois citoyens américains, dont le fils de Malanga, figurent parmi les personnes arrêtées, a indiqué M. Ekenge.

L'armée a diffusé une vidéo montrant un grand groupe de participants présumés au coup d'État, assis sur le sol, sous le regard de gardes armés. Ils portent des tenues de camouflage et des drapeaux du Zaïre sur leurs épaules. Deux des détenus de la vidéo semblent être des hommes blancs. L'un d'eux a des ecchymoses autour des yeux et l'autre a le visage ensanglanté.

M. Ekenge a déclaré à Reuters que l'un des agresseurs était le citoyen américain Benjamin Zalman-Polun. Les médias locaux l'ont décrit comme un entrepreneur de marijuana médicale qui était également impliqué dans des intérêts miniers avec Malanga. Reuters n'a pas été en mesure de joindre Zalman-Polun ou ses représentants pour un commentaire.

Des documents judiciaires américains, vus par Reuters, montrent qu'un accusé portant le même nom a plaidé coupable en 2014 de possession ou de distribution d'au moins 20 kg de marijuana.

Dans la vidéo du ministère, un homme détenu décrit comme un recruteur pour la cause de Malanga dit que Malanga avait prévu de se proclamer président.

"Il a indiqué qu'il avait le soutien des Américains, mais nous nous rendons compte qu'il n'en avait pas vraiment", a déclaré le détenu.

L'ambassadeur américain a déclaré que les États-Unis coopéreraient pleinement avec les autorités congolaises et demanderaient des comptes à tout citoyen américain impliqué.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LE CONGO ?

La rapidité avec laquelle la tentative de coup d'État a été annulée suggère que les comploteurs ne représentaient pas une menace majeure, mais le fait qu'ils aient atteint des cibles censées être hautement sécurisées est préoccupant, a déclaré Tresor Kibangula, analyste politique à l'institut de recherche Ebuteli du Congo.

"Tout cela s'est déroulé avec un degré déconcertant d'impréparation et d'improvisation apparentes, ce qui soulève un certain nombre de questions : a-t-il (Malanga) agi seul ? Qu'en est-il des failles du dispositif de sécurité dans la capitale ?"

Ce drame survient à un moment délicat pour le président Tshisekedi, qui s'efforce d'endiguer une offensive menée depuis deux ans par des rebelles soutenus par le Rwanda dans l'est du Congo et qui menace de déboucher sur un conflit plus vaste.

Cinq mois après la réélection contestée de M. Tshisekedi, la coalition au pouvoir n'est pas parvenue à former un gouvernement en raison de rivalités internes pour les postes, malgré une large majorité au parlement.