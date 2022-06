Explicatif - Le monde des prêts cryptographiques

Voici ce que vous devez savoir sur les prêts de cryptomonnaies - un coin du marché des actifs numériques qui a explosé au cours des deux dernières années pendant la montée en flèche de l'intérêt pour les cryptomonnaies.

QUEL EST L'ENJEU ?

Le prêt de crypto-monnaies est essentiellement une banque - pour le monde de la crypto-monnaie.

Tout comme les clients des banques traditionnelles gagnent des intérêts sur leurs économies en dollars ou en livres, les utilisateurs de crypto-monnaies qui déposent leur bitcoin ou leur éther chez les créanciers de crypto-monnaies gagnent également de l'argent, généralement en cryptomonnaies.

Alors que l'épargne dans les banques traditionnelles offre des rendements dérisoires en raison des taux d'intérêt historiquement bas, les créanciers en crypto-monnaies proposent des rendements beaucoup plus élevés - jusqu'à 20 % dans le meilleur des cas, bien que les taux dépendent des jetons déposés.

Les créanciers de crypto-monnaies gagnent de l'argent en prêtant - également moyennant des frais, généralement compris entre 5 % et 10 % - des jetons numériques à des investisseurs ou à des sociétés de crypto-monnaies, qui peuvent utiliser les jetons pour spéculer, se couvrir ou comme fonds de roulement. Les créanciers profitent de l'écart entre les intérêts qu'ils versent sur les dépôts et ceux facturés sur les prêts.

DES RENDEMENTS ÉLEVÉS ? Les créanciers de crypto-monnaies doivent donc être populaires.

Ils le sont.

Les prêts en crypto-monnaies ont connu un véritable boom au cours des deux dernières années, tout comme les plateformes de finance décentralisée, ou "DeFi". Le DeFi et le crypto-lending vantent tous deux une vision des services financiers où les créanciers et les emprunteurs contournent les sociétés financières traditionnelles qui agissent comme des gardiens pour les prêts ou autres produits.

Les sites affirment qu'ils sont également plus faciles d'accès que les banques, les clients potentiels étant confrontés à moins de paperasse lorsqu'ils prêtent ou empruntent des crypto-monnaies.

La valeur totale des crypto-monnaies sur les sites DeFi a grimpé en flèche pour atteindre le chiffre record de 110 milliards de dollars en novembre, soit cinq fois plus qu'un an auparavant, ce qui reflète les sommets atteints par le bitcoin, selon le site du secteur DeFi Pulse.

Les investisseurs traditionnels et les sociétés de capital-risque, du deuxième plus grand fonds de pension du Canada, la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, à Bain Capital Ventures, ont soutenu les plateformes de prêt de crypto-monnaies.

Y A-T-IL UN PIÈGE ?

Il y en a plusieurs.

Contrairement aux banques traditionnelles réglementées, les créanciers en crypto-monnaies ne sont pas supervisés par des organismes de réglementation financière - il y a donc peu de règles sur le capital qu'ils doivent détenir, ou sur la transparence de leurs réserves.

Cela signifie que les clients qui détiennent leur crypto sur les plateformes pourraient perdre l'accès à leurs fonds - comme cela s'est produit avec Celsius lundi.

Les créanciers de crypto-monnaies sont également confrontés à d'autres risques, de la volatilité des marchés de crypto-monnaies qui peut affecter la valeur de l'épargne aux pannes et piratages technologiques.

QUI SONT LES PLUS GRANDS ACTEURS ?

Celsius, basé dans le New Jersey, en fait partie, avec plus de 11 milliards de dollars d'actifs sur sa plateforme.

D'autres grands créanciers sont également basés aux États-Unis. Genesis, basé à New York, a accordé des prêts pour un montant de 44,3 milliards de dollars au premier trimestre, avec 14,6 milliards de dollars de prêts actifs en mars.

Parmi les autres grands noms, citons le créancier américain BlockFi, qui a quelque 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et Nexo, basé à Londres, qui a 12 milliards de dollars.

LES RÉGULATEURS DOIVENT DONC ÊTRE INQUIETS ?

Les prêteurs crypto sont dans le collimateur des chiens de garde des valeurs mobilières et des régulateurs d'État américains, qui affirment que les produits porteurs d'intérêts sont des titres non enregistrés.

En février, BlockFi a accepté de payer 100 millions de dollars dans un règlement historique avec la SEC américaine et les autorités étatiques concernant son produit de rendement.

Ces mêmes régulateurs d'État ont émis une ordonnance de cessation et d'abstention similaire à l'encontre de Celsius en septembre, qualifiant son produit de rendement de titre non enregistré.

Plus largement, le DeFi présente des risques pour les investisseurs alors qu'il évolue pour refléter les marchés traditionnels, a déclaré en mars un organisme mondial de réglementation des valeurs mobilières, notamment un manque de divulgation des produits et des systèmes, une fiabilité inégale et des problèmes de fonctionnement à l'échelle.