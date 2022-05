Explicatif - Le nouveau plan "QT" de la Fed prend forme

La réserve d'actifs de la banque centrale a grosso modo doublé de volume pendant la pandémie de coronavirus, car elle a utilisé les achats de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires pour fluidifier le fonctionnement du marché et augmenter les effets de ses réductions de taux d'intérêt. Aujourd'hui, elle veut inverser une grande partie de cette tendance, et ce dans un délai relativement court, parallèlement à des hausses de taux destinées à refroidir l'inflation.

Voici un récapitulatif de ce qui est prévu maintenant et en quoi cela diffère de la période "QT" 2017-2019.

DÉBUT PLUS TÔT

L'annonce par la Fed du début de ce cycle QT est intervenue une seule réunion après avoir relevé son taux d'intérêt de référence à court terme pour la première fois depuis 2018.

Dans l'épisode précédent, le lancement du QT à l'automne 2017 était intervenu près de deux ans après la première hausse de taux de ce cycle, qui avait eu lieu en décembre 2015.

Cette fois-ci, le lancement de QT est également un peu plus tôt par rapport à l'endroit où se trouve la Fed dans son processus global de resserrement. En plus d'annoncer que le QT débutera le 1er juin, la Fed a relevé mercredi son taux cible à 0,75-1,00%. La dernière fois, le QT n'a pas commencé avant que les taux aient atteint 1,00-1,25%.

PLUS GRANDES CAPITALES

En septembre, la Fed réduira ses avoirs de 95 milliards de dollars par mois, répartis entre 60 milliards de dollars de Treasuries et 35 milliards de MBS.

Cela représente environ le double du rythme maximal de 50 milliards de dollars par mois visé dans le cycle 2017-2019. À l'époque, la répartition était de 30 milliards de dollars de bons du Trésor et de 20 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires.

RAMPE D'ACCÉLÉRATION PLUS RAPIDE

Lors du dernier cycle, il a fallu une année complète à la Fed pour atteindre ce rythme maximal de réduction de 50 milliards de dollars par mois. Elle a commencé avec 10 milliards de dollars par mois (6 milliards de dollars de Treasuries/ 4 milliards de dollars de MBS) et a augmenté cela de 10 milliards de dollars par trimestre jusqu'à ce qu'elle atteigne son taux maximal à l'automne 2018.

Cette fois, elle passera de zéro à 95 milliards de dollars en l'espace de trois mois https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220504b.htm, avec une seule étape initiale avant de passer au rythme de réduction maximal. Le 1er juin, elle commencera le processus à 47,5 milliards de dollars par mois pendant les trois premiers mois, répartis en 30 milliards de dollars de Treasuries et 17,5 milliards de MBS. Elle passera à la totalité des 95 milliards de dollars trois mois plus tard.

PLUS GRAND BILAN, PLUS GRAND RÉTRÉCISSEMENT

Lorsque la Fed a donné le coup d'envoi de sa toute première entreprise de QT, la taille totale de son bilan était d'environ 4,5 trillions de dollars. En près de deux ans de QT, elle a réussi à le réduire d'environ 650 milliards de dollars pour atteindre un peu plus de 3,8 billions de dollars avant de mettre fin au programme.

Cette fois-ci, le taux mensuel annualisé de réduction s'élève à plus de 1 100 milliards de dollars par an en sorties de bilan une fois qu'il aura atteint son rythme maximum. Cela signifie qu'il dépassera probablement le total de l'ensemble du cycle 2017-2019 du QT au début de 2023. De nombreux économistes considèrent que les responsables visent environ 3 000 milliards de dollars de réduction totale du bilan sur une période de trois ans.

un panorama différent des trésors publics

Selon les données de la Fed de New York, l'échéance du portefeuille de bons du Trésor de la Fed est plus courte cette fois-ci que lors du précédent cycle de QT, d'environ deux ans. Cela est dû en partie aux achats substantiels de bons du Trésor, notamment au début de la crise, pour aider à rétablir la stabilité du marché.

Le plan publié mercredi indique que les fonctionnaires s'appuieront sur les rachats de bons du Trésor, qui arrivent à échéance dans un an ou moins, lorsque les rachats de titres à coupon, qui sont des obligations et des billets dont l'échéance est supérieure à un an, sont inférieurs au plafond mensuel.

Les fonctionnaires ne considèrent généralement pas les bons du Trésor comme une partie nécessaire de leurs avoirs requis pour assurer un approvisionnement suffisant en réserves pour le système bancaire dans le cadre de leur fonctionnement actuel.

FIN DU JEU

La Fed a déclaré qu'elle ralentirait puis arrêterait le processus de QT lorsque les soldes des réserves du système bancaire seraient "quelque peu supérieurs au niveau qu'elle juge compatible avec des réserves abondantes". La Fed s'appuie sur un système de "réserves abondantes" pour mener sa politique, et le QT réduira cette réserve de fonds, qui sont déposés par les banques auprès de la Fed.

Lors du cycle précédent de QT, elle a fini par trop réduire les niveaux de réserves, ce qui a entraîné des bouleversements sur d'autres marchés de financement à court terme, un résultat qu'elle ne veut pas voir se répéter.

VENDRE CES SATANÉES OBLIGATIONS HYPOTHÉCAIRES ?

Le procès-verbal de la réunion de mars de la Fed montre que les responsables s'attendent à ce que les rachats de MBS soient inférieurs au plafond de 35 milliards de dollars par mois. Cela s'explique par le fait que les taux d'intérêt hypothécaires américains ont déjà augmenté de manière substantielle, ce qui a ralenti le rythme des "remboursements anticipés" qui se produisent généralement lorsque les taux sont bas et que les propriétaires sont incités à refinancer leurs prêts existants. Cela déclenche un remboursement du prêt et raccourcit l'échéance d'une obligation hypothécaire. Inversement, lorsque les taux augmentent, moins d'obligations arrivent à échéance chaque mois.

Ce procès-verbal montrait également que les responsables étaient "généralement d'accord" sur le fait qu'il serait approprié d'envisager la vente pure et simple de titres adossés à des créances hypothécaires "une fois que l'épuisement du bilan serait bien engagé, afin de permettre une progression adéquate vers un portefeuille à plus long terme ... composé principalement de titres du Trésor".

Le plan annoncé mercredi ne fait cependant aucune référence à cette possibilité, et le président de la Fed, Jerome Powell, n'a pas été interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse.