Explicatif - Le plafonnement du prix du pétrole russe par le G7 commence à prendre forme

Les responsables des pays du G7, dont la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, affirment que cette mesure sans précédent, qui doit entrer en vigueur le 5 décembre, réduira le prix que la Russie reçoit pour le pétrole sans réduire ses exportations de pétrole vers les consommateurs mondiaux.

Le président russe Vladimir Poutine pourrait repousser cette mesure, provoquant des tensions sur les marchés pétroliers alors même que le plan se met en place.

Vous trouverez ci-dessous des questions sur le plafonnement des prix et les défis auxquels il est confronté.

QUI FAIT PARTIE DE LA COALITION POUR LE PLAFONNEMENT DES PRIX ?

Les nations riches du G7 - les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Canada - et l'UE peaufinent les détails du plan. Le G7 veut s'assurer le concours d'autres pays, dont l'Inde et la Chine, qui s'arrachent le pétrole de la Russie à des prix très réduits depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

Moscou a réussi à maintenir ses revenus grâce à ces ventes accrues de brut à l'Inde et à la Chine.

Mais même si l'Inde et la Chine n'y adhèrent pas, un plafond pourrait contribuer à faire baisser les prix pour l'Asie et d'autres consommateurs. Le secrétaire adjoint au Trésor américain chargé de la politique économique, Ben Harris, a déclaré le 9 septembre que si la Chine négocie une réduction distincte de 30 à 40 % sur le pétrole russe en raison du plafonnement des prix, "nous considérons cela comme une victoire".

Le consensus sur le niveau de plafonnement des prix sera atteint avec l'aide d'un "coordinateur principal rotatif", a déclaré vendredi le département du Trésor américain, suggérant que les pays de la coalition auront un rôle de leader temporaire au fur et à mesure de l'avancement du plan.

QUEL EST LE NIVEAU DU PLAFONNEMENT DES PRIX ?

Il faudra probablement des semaines avant que le prix du pétrole brut russe et de deux produits pétroliers ne soit fixé, a déclaré M. Harris.

Selon ClearView Energy Partners, basé à Washington, les responsables parlent d'une fourchette de 40 à 60 dollars le baril pour le brut. L'extrémité supérieure de cette fourchette est conforme aux prix historiques du brut russe, tandis que l'extrémité inférieure est plus proche du coût marginal de production de la Russie, selon les analystes.

Les membres de la coalition ayant de longues relations économiques et militaires avec la Russie pourraient faire pression pour un plafond plus élevé, tandis qu'une limite trop basse pourrait enlever des parts de marché à l'Arabie saoudite et à d'autres producteurs de pétrole. "Le niveau sera déterminé par des raisons quantitatives et qualitatives", a déclaré Bob McNally, président de Rapidan Energy Group.

Le prix du brut russe est inférieur à celui de la référence internationale Brent et le G7 souhaite maintenir cet écart important, afin de limiter les revenus pétroliers russes.

Cependant, l'obtention d'un écart important pourrait signifier des prix plus élevés pour les consommateurs occidentaux, car la Russie est le deuxième plus grand exportateur de brut au monde, après l'Arabie Saoudite.

QU'ATTEND LE G7 DES SERVICES MARITIMES ?

Le plan convenu par le G7 prévoit que les pays participants refusent les services dominés par les Occidentaux, notamment l'assurance, la finance, le courtage et la navigation, aux cargaisons de pétrole dont le prix est supérieur au plafond.

Pour s'assurer ces services, les acheteurs de pétrole feraient des "attestations" aux fournisseurs disant qu'ils ont acheté du pétrole russe à un prix égal ou inférieur au plafond.

Les fournisseurs de services maritimes ne seront pas tenus responsables des fausses informations sur les prix fournies par les acheteurs et les vendeurs de pétrole russe, a déclaré le Trésor américain.

Les responsables du G7 pensent que le plan fonctionnera car l'International Group of Protection & Indemnity Clubs, basé à Londres, fournit une couverture de responsabilité maritime à environ 95 % de la flotte mondiale de transport pétrolier.

Les négociants soulignent l'existence de flottes parallèles qui peuvent traiter le pétrole russe en utilisant des assurances russes et d'autres assurances non occidentales qui pourraient être utilisées pour contourner les efforts d'application.

On ne sait toujours pas combien de ports dans le monde accepteront les navires assurés par la Russie.

Craig Kennedy, associé au Davis Center for Eurasian and Russian Studies de l'Université de Harvard, a déclaré que le G7 a un effet de levier à long terme car Moscou est limité par une petite flotte de pétroliers par rapport à l'ampleur des exportations qu'elle doit faire sortir. Si la Russie ne veut pas vendre au plafond, elle pourrait devoir arrêter la production, ce qui pourrait imposer des coûts à long terme à ses champs pétrolifères.

COMMENT LA RUSSIE POURRAIT-ELLE RIPOSTER ?

M. Poutine a déclaré que la Russie retiendrait ses exportations vers les pays qui appliquent le plafond, et les craintes liées à cette menace pourraient provoquer une hausse des marchés pétroliers avant décembre.

Des prix plus élevés pourraient également être risqués pour le président américain Joe Biden avant les élections de mi-mandat en novembre, lorsque ses collègues démocrates espèrent garder le contrôle du Congrès.

Certains analystes craignent que Moscou ne réagisse en prenant des mesures au-delà des frontières de la Russie avant que le plafond ne prenne effet.

"Ma plus grande inquiétude est que je pense que Poutine va rendre la situation très, très douloureuse sur le chemin du 5 décembre", a déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez RBC Capital Markets, lors d'un événement organisé par la Brookings Institution le 9 septembre. "Ils ont également des actifs dans d'autres pays producteurs, que ce soit la Libye ou l'Irak, et ils ont la capacité de causer certains problèmes dans d'autres États producteurs."

COMMENT LE PLAFOND SERA-T-IL APPLIQUÉ ?

Le Trésor américain a averti les sociétés de services d'être vigilantes quant aux drapeaux rouges indiquant une évasion ou une fraude potentielle de la part des acheteurs de pétrole russe. Il pourrait s'agir de preuves de pratiques d'expédition trompeuses, du refus de fournir les informations de prix demandées ou de coûts de services excessivement élevés.

Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a déclaré vendredi que ceux qui falsifient les documents ou dissimulent de toute autre manière la véritable origine ou le prix du pétrole russe s'exposent à des conséquences en vertu du droit national des juridictions qui appliquent le plafonnement des prix.