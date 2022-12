Explicatif - Le plan européen de plafonnement des prix du gaz, âprement disputé

L'objectif est de protéger les ménages et les entreprises européens contre le type de flambée des prix du gaz que l'on a connu cette année, après que la Russie a arrêté la majorité des livraisons de gaz à l'Europe suite à son invasion de l'Ukraine en février.

Les prix de l'énergie en Europe ont entraîné l'inflation la plus élevée depuis des décennies, fait grimper les factures des ménages et forcé certaines industries à fermer.

Mais les 27 pays membres de l'UE sont divisés sur la mesure proposée de plafonnement des prix du gaz. Les ministres de l'énergie des pays se réunissent mardi dans la dernière tentative pour parvenir à un accord.

Voici ce que vous devez savoir.

POURQUOI PLAFONNER LES PRIX DU GAZ ?

Pour tenter de limiter l'impact des prix élevés du gaz sur leurs économies, une quinzaine de pays de l'UE ont appelé à un plafonnement des prix du gaz à l'échelle européenne.

Les prix européens du gaz restent relativement élevés, bien qu'ils se soient détendus ces derniers mois, l'UE ayant convenu de certaines mesures d'urgence, notamment l'obligation de remplir les stocks de gaz.

Le contrat à un mois sur la plateforme gazière néerlandaise TTF (Title Transfer Facility), qui fait office de référence européenne, s'échangeait autour de 140 euros par mégawattheure (MWh) mercredi.

Cela se compare à environ 95 euros/MWh il y a un an et à environ 14 euros/MWh il y a deux ans. Le prix a atteint un niveau record de plus de 340 euros/MWh en août.

COMMENT FONCTIONNERAIT LE PLAFOND EUROPÉEN ?

Le 22 novembre, la Commission européenne a proposé un plafond qui entrerait en vigueur si le contrat TTF à un mois dépasse 275 euros/MWh pendant deux semaines et est également supérieur de 58 euros à un prix de référence du gaz naturel liquéfié (GNL) pendant 10 jours de bourse consécutifs.

Si ces conditions sont remplies, toute transaction supérieure au niveau du plafond ne serait pas acceptée. La Commission pourrait immédiatement suspendre le plafond s'il avait des conséquences négatives, notamment des risques pour l'approvisionnement en gaz de l'Europe.

Il n'affecterait pas les échanges de gaz privés en dehors des bourses de l'énergie, qui, selon la Commission, constituent une soupape de sécurité pour les livraisons critiques et ne sont pas susceptibles de prendre une part importante des échanges.

QUE PENSENT LES PAYS DE L'UE ?

Les pays de l'UE ont largement critiqué la proposition de Bruxelles, reflétant les divisions de longue date entre les nations sur l'opportunité de plafonner les prix.

La Belgique, la Grèce, l'Italie, la Pologne et d'autres pays qui souhaitent un plafonnement ont déclaré que le niveau proposé était trop élevé et que les conditions d'application du plafonnement étaient si strictes qu'il ne serait jamais déclenché - certains qualifiant la proposition de farce.

Les pays de l'UE envisagent une version révisée de la proposition de l'UE, qui abaisserait le plafond à 200-220 eur/MWh et 35 eur/MWh au-dessus du prix de référence du GNL, et le rendrait plus facile à déclencher - nécessitant trois à cinq jours à ce niveau, contre les 10 proposés initialement.

Mais le plus grand acheteur de gaz d'Europe, l'Allemagne, ainsi que les Pays-Bas et le Danemark, s'opposent au plafonnement des prix. Ils affirment que le plafonnement des prix perturbera le fonctionnement normal du marché européen de l'énergie et rendra plus difficile l'attraction de combustible, si les fournisseurs de gaz détournent des cargaisons vers des régions où les prix sont plus élevés que le niveau plafonné de l'UE.

QUE PENSENT LES ACTEURS DU MARCHÉ DU GAZ ?

Les acteurs du marché, y compris l'Intercontinental Exchange (ICE), qui accueille les échanges de TTF de gaz, ont averti la Commission de ne pas aller de l'avant avec sa proposition.

Dans un mémo envoyé à la Commission, vu par Reuters, ICE a déclaré que la proposition pourrait faire grimper les prix du gaz parce que les fournisseurs de liquidités étaient susceptibles de cesser de vendre des contrats à terme sur le gaz TTF si les prix grimpaient même près du niveau plafond, et que la pénurie de vendeurs qui en résulterait ferait grimper les prix.

La Banque centrale européenne a déclaré la semaine dernière que la proposition de l'UE pourrait mettre en péril la stabilité financière et inciter les services publics à se tourner vers des échanges privés plus risqués pour éviter le plafond - des préoccupations également soulevées par l'Association of European Energy Exchanges.

Le commissaire européen à l'énergie, Kadri Simson, a rencontré la semaine dernière des représentants des bourses de l'énergie pour discuter de leurs préoccupations. La proposition de l'UE comprend des "garanties solides" pour éviter les conséquences négatives, a-t-elle déclaré.

NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LE PRIX DU GAZ

Le plafonnement des prix est conçu comme une solution temporaire qui s'appliquerait à partir du 1er janvier pour un an.

Comme solution à plus long terme, la Commission veut former une nouvelle référence du prix du GNL en Europe, et a demandé aux régulateurs de l'énergie de l'UE d'en lancer une d'ici la fin mars.

Historiquement, le prix du gaz au hub TTF a été utilisé comme référence pour les livraisons de GNL en Europe. Mais la réduction importante des approvisionnements en gaz russe cette année a rendu le prix du TTF extrêmement volatile, et souvent plus cher que les prix du GNL dans d'autres régions.

Selon Bruxelles, un nouvel indice est nécessaire car le TTF est guidé par l'offre de gazoducs et ne représente plus un marché qui comprend davantage de GNL, l'Europe ayant augmenté son utilisation cette année pour remplacer le gaz russe par gazoduc.

Le succès de l'indice de référence dépendrait de son utilisation par l'industrie du gaz.

(1 $ = 0,9522 euros)