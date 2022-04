Explicatif : Les arguments pour et contre les sanctions de l'UE sur le pétrole russe

L'embargo sur le charbon est la première sanction énergétique de l'UE contre Moscou depuis son invasion de l'Ukraine. Selon les responsables, le bloc va maintenant discuter de sanctions sur le pétrole, qui représente des importations bien plus importantes en provenance de Russie que le charbon.

Cependant, tous les pays ne sont pas à bord, certains comme l'Allemagne et la Hongrie craignant l'impact économique, même si les meurtres de civils en Ukraine ont renforcé la détermination de l'Europe à punir le Kremlin.

La Russie nie les allégations selon lesquelles elle a ciblé des civils dans ce que le président Vladimir Poutine appelle une "opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine.

Voici les arguments pour et contre la sanction du pétrole russe.

LES ARGUMENTS EN FAVEUR DES SANCTIONS PÉTROLIÈRES

L'Ukraine et les États de l'UE, dont la Pologne et la Lituanie, veulent une interdiction du pétrole et du gaz russes. Le pétrole est l'exportation énergétique la plus lucrative de la Russie, et le bloquer priverait Moscou d'une importante source de revenus dont ces pays se plaignent qu'elle finance la guerre.

Les législateurs de l'UE ont approuvé jeudi une résolution non contraignante en faveur d'un embargo immédiat sur les importations énergétiques russes.

Le pétrole et les produits pétroliers ont représenté plus d'un tiers des recettes d'exportation de Moscou l'année dernière. Actuellement, l'Europe dépense environ 450 millions de dollars par jour pour le pétrole brut et les produits raffinés russes, environ 400 millions de dollars par jour pour le gaz et environ 25 millions de dollars pour le charbon, selon le groupe de réflexion Bruegel.

En théorie, les producteurs tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis disposent d'une capacité de réserve suffisante pour que l'Europe puisse remplacer le pétrole russe qu'elle achète, qui représente environ la moitié des exportations totales de brut de la Russie, soit 4,7 millions de barils par jour. Cependant, le groupe de producteurs OPEP+ ne s'est jusqu'à présent engagé qu'à augmenter progressivement la production.

Les conditions d'un éventuel embargo pétrolier pourraient déterminer le soutien dont il bénéficiera parmi les États membres de l'UE, avec des options de flexibilité comprenant une période de transition - comme l'introduction progressive de quatre mois convenue pour les sanctions de l'UE contre le charbon russe - ou des exclusions pour des produits spécifiques, comme les 10 % de diesel européen qui proviennent de Russie.

Certains pays ont suggéré des mesures intermédiaires qui n'interdiraient pas les achats de pétrole russe, mais retiendraient certains paiements pour celui-ci.

Le Premier ministre estonien Kaja Kallas - qui soutient les sanctions sur le pétrole et le gaz - a demandé la semaine dernière à la Commission européenne de proposer de prélever une partie des paiements de l'Europe pour les combustibles fossiles russes et de les placer sur un compte tiers au lieu de les envoyer à Moscou, imposant ainsi un tarif sur ces importations.

LES ARGUMENTS CONTRE LES SANCTIONS PÉTROLIÈRES

L'Allemagne et la Hongrie sont opposées à un embargo pétrolier immédiat, qui, selon Berlin, mettrait en péril la stabilité économique et sociale de l'Allemagne.

La Russie est le premier fournisseur de pétrole de l'Europe, fournissant 26 % des importations de pétrole de l'UE en 2020. L'Europe tire environ un tiers de son énergie brute disponible du pétrole et des produits pétroliers, dans des secteurs allant du transport à la production de produits chimiques.

Sanctionner l'approvisionnement russe pourrait faire grimper les prix déjà élevés du pétrole, qui ont atteint un pic de 14 ans le mois dernier. L'Allemagne, la Suède, la France et l'Italie ont annoncé des subventions pour protéger les automobilistes des prix élevés - des mesures critiquées par les défenseurs du climat comme étant des subventions aux combustibles fossiles.

Selon l'Oxford Institute for Energy Studies, les prix du Brent pourraient être environ 21 % plus élevés en moyenne en 2022 en cas de sanctions pétrolières de l'UE, par rapport à un scénario de référence dans lequel l'"auto-sanction" volontaire des entreprises aurait entraîné une interruption moins importante des approvisionnements russes.

L'impact des sanctions sur les prix dépendrait également de facteurs tels que la libération des réserves stratégiques de pétrole visant à refroidir les prix.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se négociaient vendredi en hausse de 0,8 % à 101,36 $. [O/R]

Une autre préoccupation est que les sanctions pétrolières de l'UE pourraient voir la Russie riposter en coupant également les 40% de gaz de l'UE qu'elle fournit.

Les sanctions gazières sont considérées comme le dernier recours dans le paquet de mesures énergétiques potentielles de l'UE, en raison de la dépendance des industries européennes et du chauffage domestique à l'égard de ce combustible, ainsi que des défis auxquels l'Europe serait confrontée pour remplacer l'approvisionnement russe sur un marché mondial du gaz tendu et avec des infrastructures limitées pour importer davantage de gaz naturel liquéfié.