Alors que le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, refuse d'autoriser un vote sur le projet de loi d'aide à la sécurité extérieure de 95 milliards de dollars adopté par le Sénat, les partisans de l'Ukraine se tournent vers des outils procéduraux rares et compliqués pour tenter de forcer un vote.

Le représentant démocrate Jim McGovern a déposé une demande de décharge mardi et a commencé à recueillir des signatures. Selon les médias, le représentant républicain Brian Fitzpatrick a également une demande en cours.

Le bureau de M. Fitzpatrick n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Voici une explication de la pétition de décharge et d'autres manœuvres législatives que les défenseurs de l'aide à l'Ukraine pourraient tenter.

QU'EST-CE QU'UNE PÉTITION DE DÉCHARGE ?

La "règle de décharge" de la Chambre des représentants, qui est généralement la seule procédure permettant aux députés d'obtenir l'examen d'un projet de loi sans la coopération de la direction du parti majoritaire de la Chambre, requiert au moins 218 signatures, soit la majorité des membres de la Chambre, selon le Congressional Research Service (Service de recherche du Congrès).

Si la pétition obtient 218 signatures, la Chambre doit voter une motion de décharge. Si cette motion est adoptée, la Chambre votera alors sur le projet de loi du Sénat.

LA PÉTITION BÉNÉFICIE-T-ELLE D'UN SOUTIEN SUFFISANT POUR ABOUTIR ?

Il s'en faut de peu.

De nombreux républicains sont favorables au projet de loi sur l'aide à l'étranger - on estime qu'environ 70 % des membres de la Chambre voteraient en sa faveur si M. Johnson autorisait un vote - mais signer une pétition de décharge constituerait une rupture majeure et publique avec la direction du parti au cours d'une année électorale où tous les sièges de la Chambre sont à pourvoir et où les républicains se battent pour protéger une faible majorité.

L'ancien président Donald Trump, favori pour être le candidat républicain à la présidentielle de 2024, a critiqué l'aide à l'Ukraine et son soutien ou son opposition peut faire ou défaire la campagne d'un républicain.

M. Johnson, un proche allié de M. Trump qui a voté contre l'aide à l'Ukraine avant de devenir président du Parlement, a insisté sur le fait que tout paquet d'aide internationale devait également inclure des mesures visant à assurer la sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, bien que les républicains du Sénat aient rejeté la législation en ce sens à la demande de M. Trump.

Un nombre inconnu de démocrates - entre quatre et huit selon les estimations - pourraient également refuser de signer le projet de loi en raison des 14 milliards de dollars d'aide à Israël qu'il prévoit. Certains ont critiqué le projet de loi en raison du nombre élevé de civils tués dans le cadre de la campagne israélienne à Gaza et des difficultés rencontrées pour acheminer l'aide aux Palestiniens.

Des députés des deux partis se demandent également si Washington devrait envoyer de l'argent à l'étranger plutôt que de se concentrer sur les besoins nationaux et mettent en garde contre une implication potentielle dans des conflits plus vastes.

LES PÉTITIONS DE DÉCHARGE SONT-ELLES EFFICACES ?

Oui, mais rarement. La dernière fois, c'était en 2015, lorsque 42 républicains ont défié les chefs de parti pour rejoindre les démocrates favorables à la réautorisation de la Banque d'import-export, alors fermée. En 2002, une pétition de décharge a été utilisée avec succès pour faire adopter la loi sur la réforme des campagnes bipartisanes, connue sous le nom de McCain-Feingold.

QU'EST-CE QUE CETTE "QUESTION PRÉALABLE" ?

Les démocrates envisagent également une autre procédure, connue sous le nom de "défaite de la question préalable", qui permet à une majorité de législateurs de forcer un vote immédiat sur un projet de loi que la direction n'a pas présenté.

Chaque fois que la Chambre des représentants soumet un projet de loi en vertu d'une règle, par exemple une règle limitant le nombre d'amendements, il y a un vote sur la "question préalable". Si ce vote est rejeté, les démocrates peuvent modifier la règle pour présenter n'importe quel projet de loi.

Cette procédure serait rapide et ne nécessiterait qu'une majorité des membres de la Chambre présents et votants - et non les 218 nécessaires pour une demande de décharge. Toutefois, elle n'a pratiquement jamais abouti et il faudrait que deux douzaines de républicains rompent avec leurs dirigeants.