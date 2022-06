Explicatif - Les pilules abortives peuvent-elles surmonter les interdictions des États américains ?

QU'EST-CE QU'UN AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX ?

Dans un avortement médicamenteux, une patiente prend un médicament appelé mifepristone, également connu sous le nom de RU-486, suivi d'un second médicament appelé misoprostol, pour mettre fin à une grossesse plutôt que de subir une intervention chirurgicale. Plus de la moitié des avortements aux États-Unis sont des avortements médicamenteux, selon l'Institut Guttmacher, un groupe de recherche défendant le droit à l'avortement.

COMMENT LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL RÉGLEMENTE-T-IL LES AVORTEMENTS MÉDICAMENTEUX ?

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé la mifepristone en 2000, mais jusqu'à très récemment, la FDA exigeait que les patientes l'obtiennent dans un cabinet médical, une clinique ou un hôpital. Après avoir assoupli ces restrictions pendant la pandémie de COVID-19, l'agence a définitivement supprimé en décembre l'exigence de délivrance en personne, permettant aux patientes de consulter des prestataires de soins par le biais de rendez-vous de télémédecine et de recevoir les pilules par courrier. Cela a permis d'améliorer l'accès à l'avortement pour les patientes vivant dans des régions éloignées sans prestataires à proximité et pour les femmes ne pouvant pas prendre congé de leur travail ou ne pouvant pas se rendre dans des cliniques pour d'autres raisons. Les médicaments sont approuvés pour une utilisation jusqu'à la 10e semaine de grossesse.

LES ÉTATS LIMITENT-ILS L'AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX ?

Oui. Les avortements médicamenteux sont devenus la cible des politiciens et des militants anti-avortement. L'Indiana interdit l'avortement médicamenteux à 10 semaines, et le Texas après sept semaines ; les interdictions d'avortement médicamenteux d'autres États ont été bloquées par les tribunaux.

Trente-deux États autorisent uniquement les médecins, et non d'autres cliniciens comme les infirmières praticiennes, à délivrer des pilules abortives, selon l'Institut Guttmacher. Dix-neuf États exigent que le clinicien qui délivre la pilule soit en présence physique de la patiente, interdisant de fait la télémédecine.

QUEL EST L'IMPACT DE LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME SUR L'AVORTEMENT PAR TÉLÉMÉDECINE ?

Avant la décision de la Cour suprême, 13 États avaient rédigé des lois dites "de déclenchement" pour imposer de nouvelles interdictions de l'avortement immédiatement ou peu après l'annulation de Roe v. Wade, et d'autres États devraient suivre après la décision de vendredi dans l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health.

L'Institut Guttmacher prévoit qu'au moins 26 États, y compris ceux qui ont des lois de déclenchement, adopteront de nouvelles lois sur l'avortement. Jusqu'à présent, les lois de ces États ne faisaient pas de distinction entre l'avortement chirurgical et l'avortement médicamenteux, on s'attend donc à ce qu'elles interdisent totalement l'avortement médicamenteux. Certains interdiront presque complètement l'avortement, tandis que d'autres interdiront l'avortement à six semaines ou à 15 semaines.

La sénatrice américaine Tina Smith du Minnesota, une démocrate, a présenté jeudi un projet de loi visant à garantir que l'avortement par télémédecine soit disponible dans les États où l'avortement reste légal, en prévision de la décision de la Cour suprême.

UNE PATIENTE D'UN ÉTAT OÙ L'AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX EST ILLÉGAL PEUT-ELLE OBTENIR LES PILULES AUPRÈS D'UN PRESTATAIRE HORS DE L'ÉTAT OÙ IL EST LÉGAL ?

Cela dépend. Selon les experts juridiques, il est illégal pour un professionnel de la santé de prescrire les pilules via un rendez-vous de télémédecine à une femme dans un État où elles sont illégales.

"Les lois entourant la télémédecine disent généralement que c'est l'endroit où se trouve la patiente qui fait foi", a déclaré Amanda Allen, conseillère principale au Lawyering Project, une organisation qui représente les prestataires de services d'avortement. Les médecins qui prescrivent des pilules abortives à une patiente dans un État où elles sont illégales pourraient perdre leur licence dans cet État, voire faire l'objet de poursuites pénales, a-t-elle ajouté.

Une femme qui vit dans un État où l'avortement est illégal pourrait se rendre dans un État où il est légal, avoir une visite par télémédecine et se faire envoyer les médicaments par la poste à une adresse là-bas.

"Dans certains cas, c'est un peu moins contraignant et moins coûteux que de se rendre dans une clinique physique d'un État voisin", a-t-elle déclaré, notant que les patientes qui se rendent dans des cliniques d'autres États doivent parfois attendre des semaines pour obtenir un rendez-vous.

Y A-T-IL ACTUELLEMENT DES PROCÈS QUI CONTESTENT LES RESTRICTIONS ÉTATIQUES SUR L'AVORTEMENT MÉDICALISÉ ?

Oui. GenBioPro Inc, une société qui vend le mifepristone, a déjà contesté les restrictions du Mississippi sur la prescription de pilules abortives par télémédecine en faisant valoir qu'elles sont "préemptées" par la FDA, ce qui signifie que l'approbation fédérale du médicament prévaut sur toute loi de l'État. Aucune décision n'a été prise dans cette affaire, qui est en instance devant le tribunal fédéral du Mississippi.

Des contestations similaires ont déjà abouti. En 2014, un juge fédéral du Massachusetts a annulé une loi d'État visant à réglementer les médicaments opioïdes de manière plus stricte que la loi fédérale, au motif qu'elle était préemptée.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a semblé exprimer son soutien à cette position dans une déclaration sur la décision de la Cour suprême du 24 juin, en disant que les États "ne peuvent pas interdire le mifepristone sur la base d'un désaccord avec le jugement expert de la FDA sur sa sécurité et son efficacité".

Le Mississippi a fait valoir que l'approbation de la FDA ne peut pas surmonter les arrêts de la Cour suprême accordant aux États le pouvoir de réglementer les avortements.

LES PATIENTES PEUVENT-ELLES SE PROCURER DES PILULES D'AVORTEMENT DANS D'AUTRES PAYS ?

Oui. Les femmes des États qui répriment l'avortement par télémédecine se tournent de plus en plus vers la commande de pilules en ligne depuis l'étranger.

Bien que cette pratique ne soit pas légale, les autorités des États ont déclaré qu'elles n'avaient aucun moyen efficace de contrôler les commandes provenant de médecins et de pharmacies étrangers.