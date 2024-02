Le fleuve atmosphérique qui a inondé la Californie est une bénédiction mitigée, car il atténue la sécheresse et favorise les espèces de poissons menacées, tout en alimentant la croissance de la végétation qui finira par alimenter les futurs incendies de forêt.

Voici un aperçu des conséquences pour l'environnement :

QUELLE EST L'HUMIDITÉ ?

Après avoir connu une grave sécheresse pendant la majeure partie du siècle, la Californie devrait connaître sa deuxième année humide consécutive, même si elle n'est pas aussi humide que les précipitations exceptionnelles de l'année dernière (l'année hydrologique californienne s'étend d'octobre à septembre, 85 % des précipitations annuelles tombant généralement avant le 1er avril).

Selon Jay Lund, vice-directeur du Centre des sciences des bassins versants de l'Université de Californie à Davis, les précipitations en Californie du Nord depuis le début de l'année ne représentaient que 85 % de la moyenne historique, lundi matin.

Dans la partie sud de la vallée agricole de San Joaquin, les précipitations ont représenté 65 % de la moyenne historique.

"Nous ne saurons pas vraiment à quel point cette année sera humide avant la fin du mois de mars", a déclaré M. Lund.

RÉSISTANCE À LA SÉCHERESSE

Bien sûr, la pluie est préférable à la sécheresse pour la gestion des ressources en eau de la Californie, mais toutes les pluies ne sont pas égales.

La tempête actuelle touche principalement le sud de la Californie, qui n'a pas la capacité de stockage du nord de l'État ni les ressources nécessaires pour capter les eaux pluviales avant qu'elles ne se déversent dans l'océan Pacifique. Ainsi, bien que tous les réservoirs de l'État soient pratiquement au niveau de la moyenne historique ou au-dessus, ils ne se remplissent pas comme ils l'ont fait l'année dernière lorsqu'un défilé de rivières atmosphériques s'est abattu principalement sur le nord de la Californie.

"Ce serait formidable si nous pouvions demander à ces rivières atmosphériques de se diriger vers des endroits plus propices à notre stockage, mais nous ne pouvons pas le faire", a déclaré Jay Famiglietti, hydrologue au Global Futures Laboratory de l'université d'État de l'Arizona. "Nous devons simplement prendre ce que nous pouvons obtenir.

SAISON DES INCENDIES

L'humidité supplémentaire est généralement bénéfique pour la résistance aux incendies de forêt, mais la pluie favorise également la croissance des herbes et des broussailles qui deviendront le combustible des futurs incendies lorsque le temps redeviendra inévitablement sec.

"En juillet et en août, vous aurez un beau flanc de colline verdoyant, mais par la suite, ce combustible mourra, ce qui favorisera la croissance rapide des incendies et ce que nous appelons les combustibles légers", a déclaré Nick Schuler, porte-parole du département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire).

Historiquement, les feux de forêt californiens brûlent entre les mois chauds d'avril et d'octobre, avec une concentration particulière pendant les vents chauds et secs de Santa Ana d'octobre et de novembre. Mais compte tenu des extrêmes créés par le changement climatique, l'État est passé à une préparation aux incendies tout au long de l'année, en particulier après les incendies dévastateurs de 2020.

Même avec des pluies correctes jusqu'à présent en 2024, la Californie a connu 29 feux de broussailles rien que la semaine dernière, a déclaré M. Schuler.

DES POISSONS HEUREUX

Pour les espèces de poissons menacées et en voie de disparition en Californie, telles que le saumon Chinook, la pluie est un avantage indéniable. Les réservoirs pleins ou débordants nécessitent la libération de l'eau des barrages, ce qui permet de réalimenter les rivières, les ruisseaux et les plaines inondables qui constituent l'habitat des poissons.

Une deuxième année humide consécutive est particulièrement utile. Et si la Californie reçoit des précipitations moyennes l'année prochaine, cette troisième année consécutive serait inestimable pour prolonger le cycle de vie typique de nombreux saumons qui éclosent en eau douce en amont, migrent vers l'océan en tant que juvéniles et reviennent en amont en tant qu'adultes pour frayer.

"De la même manière que trois années consécutives de sécheresse ont vraiment nui à la population, trois bonnes années consécutives d'eau pourraient vraiment être bénéfiques et nous sortir de ce trou géant dans lequel nous nous trouvons actuellement", a déclaré Carson Jeffres, chercheur principal au Centre des sciences des bassins hydrographiques de l'université de Davis.