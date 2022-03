Explicatif - Les pourparlers de paix sur l'Ukraine : Les lignes rouges de la Russie restent inchangées

Le président Vladimir Poutine affirme que l'"opération militaire spéciale" en Ukraine est nécessaire parce que les États-Unis utilisaient l'Ukraine pour menacer la Russie et que Moscou devait se défendre contre la persécution des russophones par l'Ukraine.

L'Ukraine affirme qu'elle se bat contre un accaparement de terres de type impérial et que les allégations de génocide de Poutine sont absurdes.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX ?

1) Le territoire : C'est la partie la plus difficile des négociations. Aucune des parties n'a fait de compromis ou montré un quelconque signe d'intention de le faire. L'une des options discutées est de simplement essayer de parquer la question - en d'autres termes, de convenir d'une ambiguïté pour les années à venir.

La Russie a annexé la Crimée en 2014 et, le 21 février, a reconnu deux régions rebelles de l'est de l'Ukraine soutenues par la Russie comme des États indépendants.

Depuis leur invasion, les forces russes ont pris le contrôle d'une bande de territoire sur le flanc sud de l'Ukraine, au nord de la Crimée, du territoire autour des régions rebelles et du territoire à l'est et à l'ouest de Kiev.

La Russie a au moins 170 000 km² supplémentaires de territoire - une superficie équivalente à celle de la Tunisie ou de l'État américain du Dakota du Nord - sous son contrôle.

L'Ukraine a déclaré qu'elle ne reconnaîtra jamais le contrôle de la Russie sur la Crimée, l'indépendance des régions rebelles soutenues par la Russie ou le vaste territoire supplémentaire pris par la Russie.

Kiev a exigé à plusieurs reprises le retrait des troupes russes du territoire ukrainien - y compris de la Crimée. Les responsables ukrainiens affirment qu'ils n'accepteront pas l'annexion de territoires ni ne reconnaîtront les régions rebelles de Louhansk et de Donetsk soutenues par la Russie.

La reconnaissance de ce qui équivaut à une souveraineté russe effective sur près d'un tiers de son territoire serait difficile pour tout dirigeant ukrainien.

Pour Moscou, la reconnaissance par l'Ukraine du contrôle russe de la Crimée, des régions rebelles et probablement de la bande de terre au nord de la Crimée qui lui donne un pont terrestre vers la Crimée et le contrôle de l'approvisionnement en eau potable de la péninsule, serait essentielle.

Le territoire situé le long du flanc sud de l'Ukraine présente un intérêt particulier pour la Russie, car il a été ajouté à la Russie en 1783 par l'impératrice russe Catherine la Grande après la défaite de l'Empire ottoman.

Une option consiste à parquer efficacement la question de la Crimée en acceptant une période de consultation de 15 ans sur le statut de la Crimée annexée. Les nationalistes ukrainiens, cependant, pourraient considérer cela comme une partition qui n'en a que le nom.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Crimée faisait partie de la Russie et qu'il n'y aurait donc pas de discussions sur son sort.

Certains analystes sont sceptiques malgré les déclarations optimistes faites après les pourparlers d'Istanbul mardi.

"Moscou ne conviendra de rien avec Kiev à moins qu'il ne s'agisse d'une capitulation totale (et ce n'est pas ce dont on parle)", a déclaré Tatiana Stanovaya, chercheuse non résidente au Carnegie Moscow Center.

2) Neutralité : L'Ukraine accepte d'être neutre, ce qu'elle a fait en 1990 de toute façon.

L'Ukraine a proposé par écrit de devenir un pays neutre en échange de garanties de sécurité de la part des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Turquie, de la France et de l'Allemagne.

Une telle décision nécessiterait un référendum et Kiev a déclaré que les garanties de sécurité ne pourraient être données qu'après le retrait des troupes russes.

Après des pourparlers en Turquie, la Russie a accepté de réduire ses opérations militaires autour de Kiev.

M. Medinsky, de la Russie, a déclaré que l'Ukraine avait exprimé sa volonté d'accepter les principales exigences de Moscou - renoncer à ses ambitions d'alliance avec l'OTAN, adopter le statut de "non-bloc", renoncer à toute tentative d'acquisition d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive et s'engager à ne pas accueillir de troupes ou de bases militaires étrangères.

"Si ces obligations sont respectées, alors la menace de créer une tête de pont de l'OTAN sur le territoire ukrainien sera éliminée", a-t-il déclaré.

La Russie ne s'opposerait alors pas à ce que l'Ukraine - les parties encore sous le contrôle de Kiev - rejoigne l'Union européenne, selon la proposition ukrainienne.

Le diable, cependant, sera dans les détails et la chronologie. Alors que l'Union soviétique s'effondrait, le parlement ukrainien, dans sa déclaration de souveraineté d'État de 1990, a proclamé son intention d'être un État neutre en permanence.

Poutine a déclaré en février qu'il voulait des garanties écrites que l'Ukraine ne rejoindrait jamais le bloc militaire de l'OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN prochainement parce que les membres ne l'accepteraient pas.

La Russie a également exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant au développement d'armes nucléaires par l'Ukraine. Dans le Mémorandum de Budapest de 1994, les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni ont donné à l'Ukraine des garanties de sécurité en échange de l'adhésion de Kiev au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

3) Les droits des Russes : Le statut de la langue russe et des russophones en Ukraine est un problème pour Moscou. Une loi adoptée par l'Ukraine en 2019 accorde un statut spécial à la langue ukrainienne et la rend obligatoire pour les travailleurs du secteur public.

4) "Dé-nazification" : Poutine affirme que l'Ukraine a permis à des groupes de type nazi de commettre un "génocide" contre les communautés russophones.

Le bataillon Azov, qui fait partie de la garde nationale ukrainienne, a été accusé par Moscou d'être une organisation nazie qui a terrorisé des civils russes et commis des crimes de guerre.

Formé en 2014 par des volontaires qui ont combattu les régions rebelles soutenues par la Russie, ses fondateurs ont exprimé des opinions d'extrême droite, suprématistes blanches et antisémites. Le Bataillon d'Azov n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les assistants du président ukrainien ont mentionné à plusieurs reprises le rôle d'Azov dans la défense de la ville portuaire de Mariupol où il est basé.

L'Ukraine rejette ces allégations de génocide contre les russophones. Zelenskiy affirme que c'est la Russie qui se comporte comme les nazis en infligeant des destructions aux villes ukrainiennes.

QUI PARLE ET COMMENT ?

Les pourparlers pour tenter de trouver une fin au conflit ont commencé le 28 février, quatre jours après que Poutine ait ordonné l'entrée de troupes en Ukraine. Certaines discussions se sont déroulées en personne à la frontière biélorusse ou en Biélorussie et en Turquie, tandis que d'autres ont eu lieu par vidéoconférence.

L'équipe russe est dirigée par le conseiller présidentiel Medinsky, un Russe né dans l'Ukraine soviétique mais qui considère l'Ukraine moderne comme un "fantôme historique" car "la soi-disant histoire de l'Ukraine n'est pas simplement inextricablement liée à l'histoire millénaire de la Rus/Russie/U.R.S.S. mais elle est l'histoire russe elle-même".

Il a déclaré mercredi que l'Ukraine avait exprimé sa volonté d'accepter les demandes de la Russie. L'équipe de négociation de l'Ukraine est composée du ministre de la défense Oleksii Reznikov et du conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak.

POUTINE ET ZELENSKIY ?

Une rencontre entre Poutine et Zelenskiy indiquerait une réelle chance de paix car la Russie a répété à plusieurs reprises qu'il n'y aura pas de rencontre tant que les détails d'un accord n'auront pas été largement convenus.