Le mécontentement monte dans certaines banlieues de Paris à la suite du meurtre d'un jeune homme de 17 ans par la police, mardi, après qu'il a refusé d'obtempérer à un contrôle routier ("refus d'obtempérer" en français).

Voici un examen plus approfondi de ce que le système juridique français dit de ces fusillades.

Qu'est-ce qu'un "refus d'obtempérer" ?

Il y a refus d'obtempérer lorsqu'un conducteur n'obtempère pas à un ordre de s'arrêter donné par un agent appartenant visiblement aux forces de l'ordre.

Il est passible de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros (16 431,00 $).

Pour quels motifs la police peut-elle arrêter un conducteur ?

Le code de la route stipule qu'un conducteur peut être arrêté par la police pour faire vérifier ses documents de conduite à tout moment, sans qu'il y ait d'infraction visible à la loi.

Combien y a-t-il eu de fusillades policières suite à un refus d'obtempérer à un contrôle routier en France ?

La fusillade mortelle de mardi est la troisième de ce type cette année, alors qu'en 2022, 13 personnes avaient été tuées après avoir refusé d'obtempérer à un contrôle routier, ce qui constitue un record, selon un porte-parole de la police

Il y a eu trois meurtres de ce type en 2021 et deux en 2020, aucun en 2019 et six en 2018 et 2017, selon un décompte de Reuters, qui montre que la majorité des victimes depuis 2017 étaient noires ou d'origine arabe.

Le médiateur français des droits de l'homme a ouvert une enquête sur ce décès mardi, la sixième enquête de ce type sur des incidents similaires en 2022 et 2023.

Quels sont les pouvoirs de la police pour tirer en cas de refus d'obtempérer d'un conducteur ?

Depuis 2017, la loi française permet aux policiers d'utiliser leurs armes à feu dans cinq scénarios différents :

- Lorsque leur vie ou leur sécurité physique, ou celle d'un autre individu, est mise en danger ;

- Lorsqu'un lieu ou des personnes sous leur protection font l'objet d'une attaque ;

- Lorsqu'ils ne peuvent pas empêcher une personne susceptible de menacer leur vie ou leur sécurité physique, ou celle d'autres personnes, de s'enfuir ;

- lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'arrêter un véhicule dont le conducteur a ignoré l'ordre de s'arrêter et dont les occupants sont susceptibles de représenter un risque pour leur vie ou leur sécurité physique, ou pour celles d'autres personnes ;

- S'il y a des raisons de croire que cela permettra d'éviter un meurtre ou une tentative de meurtre.

Que disent les critiques de ces pouvoirs et de l'augmentation des fusillades policières lors des contrôles routiers ?

Les groupes de défense des droits ont critiqué la loi de 2017, affirmant qu'elle élargissait dangereusement le cadre juridique dans lequel un agent peut utiliser son arme à feu.

Fabien Jobard, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), avait précédemment déclaré à Reuters que la loi comportait des ambiguïtés.

"Cette loi a confondu des textes très clairs stipulant qu'un (policier) ne peut utiliser son arme à feu que pour protéger sa vie ou celle d'autrui", a déclaré M. Jobard.

