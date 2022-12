Explicatif-Les restrictions frontalières américaines bloquant les migrants devraient prendre fin la semaine prochaine. Le seront-elles ?

POURQUOI LES MIGRANTS SONT-ILS BLOQUÉS À LA FRONTIÈRE SELON LES RÈGLES DU COVID ?

Au début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, les autorités sanitaires américaines ont émis un ordre, connu sous le nom de Titre 42, qui permet aux agents frontaliers d'expulser rapidement les migrants traversant la frontière américano-mexicaine vers le Mexique ou d'autres pays.

L'ordonnance a été mise en œuvre sous l'ancien président républicain Donald Trump, dont l'administration a cherché à réduire considérablement l'immigration légale et illégale. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré à l'époque qu'elle était nécessaire pour endiguer la propagation du COVID-19.

Mais certains experts en santé publique, démocrates et défenseurs ont critiqué l'ordre, affirmant qu'il empêchait illégalement les migrants de demander l'asile et les soumettait à des dangers, comme les enlèvements et les agressions, au Mexique.

COMMENT BIDEN A-T-IL TRAITÉ LE TITRE 42 ?

Le président américain Joe Biden, un démocrate qui a pris ses fonctions en 2021, a juré pendant sa campagne de renverser les politiques d'asile restrictives de Trump.

Bien que Biden ait pris des mesures pour mettre fin à certaines restrictions de Trump, il a laissé le titre 42 en place pendant plus d'un an, exemptant les enfants non accompagnés mais permettant aux autorités américaines d'expulser des centaines de milliers de migrants, y compris des familles, vers le Mexique.

Depuis que M. Biden a pris ses fonctions, un nombre record de migrants ont été pris en flagrant délit de franchissement de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ce qui a posé des problèmes opérationnels et politiques à son administration. Beaucoup ont traversé à plusieurs reprises après avoir été expulsés en vertu du titre 42 vers des villes frontalières mexicaines proches.

Le Mexique accepte les Mexicains, les Guatémaltèques, les Salvadoriens, les Honduriens et les Vénézuéliens renvoyés en vertu du Titre 42, mais les autres nationalités sont généralement autorisées à entrer aux États-Unis pour poursuivre leur dossier d'immigration.

Cette semaine, un grand groupe d'environ 1 500 migrants a fait la queue à la frontière près d'El Paso, au Texas, en attendant d'être traité.

POURQUOI LE TITRE 42 PREND-IL FIN LE 21 DÉC. 21 ?

Le CDC a annoncé en avril qu'il mettrait fin au Titre 42, affirmant qu'il n'était plus nécessaire pour limiter la propagation du COVID-19 à la lumière des vaccins et d'autres avancées médicales.

Mais un juge fédéral en Louisiane a bloqué la fin du programme après une contestation judiciaire intentée par un groupe de deux douzaines d'États américains dont les procureurs généraux sont républicains et qui ont fait valoir qu'une migration accrue ferait supporter des coûts à leurs États.

Dans un procès distinct, intenté par l'American Civil Liberties Union (ACLU) et d'autres groupes au nom de familles de migrants qui affirment avoir été lésées par le Titre 42, un juge basé à Washington, D.C., a annulé l'ordonnance le 15 novembre.

Le juge, le juge de district américain Emmet Sullivan, a statué que le Titre 42 violait le droit réglementaire fédéral mais a reporté la date d'entrée en vigueur de sa décision au 21 décembre pour donner aux autorités le temps de se préparer.

Suite à cette décision, une coalition d'États américains dont les procureurs généraux sont républicains a cherché à intervenir dans le procès pour maintenir le Titre 42 en place.

Dans des arguments similaires à ceux avancés dans l'affaire de la Louisiane, les États ont déclaré que la suppression du Titre 42 "causerait un énorme désastre à la frontière" et leur ferait supporter le coût des services aux nouveaux arrivants.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

La semaine dernière, l'administration Biden a fait appel de la décision de M. Sullivan afin de préserver le pouvoir de mettre en œuvre de telles mesures de santé publique à l'avenir, mais elle n'a pas cherché à retarder la résiliation.

Dans le même temps, l'administration se prépare à une éventuelle augmentation du nombre de franchissements de la frontière si le titre 42 est supprimé et a envisagé en privé de mettre en œuvre des restrictions d'asile semblables à celles de Trump comme moyen de dissuader les migrants, ont rapporté Reuters et d'autres médias au début du mois.

Parmi les idées qui ont été discutées figurent un règlement qui interdirait aux adultes célibataires de demander l'asile à la frontière sud-ouest et des examens accélérés des demandes d'asile dans les locaux de la patrouille frontalière américaine.

L'administration Biden a déclaré qu'elle augmenterait le recours à l'expulsion accélérée, un processus d'expulsion rapide, si le titre 42 est supprimé.

Ces plans pourraient s'avérer inutiles si les efforts des États américains pour maintenir le Titre 42 en place aboutissent, maintenant ainsi le statu quo.

Si le circuit du D.C. rejette la requête des États, ceux-ci pourraient faire appel de la décision devant la Cour suprême des États-Unis, à tendance conservatrice.