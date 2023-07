L'Asie, l'Europe et les États-Unis sont tous confrontés à des températures caniculaires.

QUELS SONT LES RISQUES POUR LA SANTÉ ?

La chaleur a plusieurs effets sur la santé.

L'épuisement par la chaleur, qui peut se traduire par des vertiges, des maux de tête, des tremblements et de la soif, peut toucher n'importe qui et n'est généralement pas grave, à condition que la personne se refroidisse dans les 30 minutes.

La version la plus grave est le coup de chaleur, lorsque la température centrale du corps dépasse 105 degrés Fahrenheit (40,6 degrés Celsius). Il s'agit d'une urgence médicale qui peut entraîner des lésions organiques à long terme, voire la mort. Les symptômes comprennent une respiration rapide, une confusion ou des convulsions, et des nausées.

QUI EST À RISQUE ?

Certaines personnes sont plus vulnérables, notamment les jeunes bébés et les personnes âgées, ainsi que les personnes qui doivent rester actives ou qui sont plus exposées, comme les sans-abri.

Les maladies existantes, notamment les maladies respiratoires et cardiovasculaires, ainsi que le diabète, peuvent également accroître les risques et être exacerbées par la chaleur.

Selon une étude publiée en 2021 dans The Lancet, on estime qu'un peu moins d'un demi-million de décès par an sont dus à l'excès de chaleur dans le monde, bien que les données concernant de nombreux pays à faible revenu fassent défaut. En Europe, 61 000 personnes sont peut-être mortes lors des vagues de chaleur de l'été dernier, et l'on craint qu'elles ne se répètent cette saison.

"Les vagues de chaleur sont un tueur silencieux et invisible. Nous ne voyons souvent l'impact qu'elles ont eu sur la santé humaine que lorsque les statistiques de mortalité sont publiées plusieurs mois plus tard", a déclaré le professeur Liz Stephens, chercheuse en risques climatiques et résilience à l'université britannique de Reading.

DES RISQUES MOINS ÉVIDENTS

La pollution de l'air constitue également un risque pour la santé, et la fumée des incendies de forêt peut avoir de graves effets, notamment des inflammations et des lésions tissulaires.

Plusieurs études ont montré que la chaleur peut également entraîner une insuffisance pondérale à la naissance et une naissance prématurée chez les femmes enceintes et les bébés.

Il existe également des risques moins évidents. Le Dr Vikki Thompson, climatologue à l'Institut météorologique royal des Pays-Bas, a déclaré que les chaleurs extrêmes contribuent souvent à une détérioration de la santé mentale, ainsi qu'à une augmentation du nombre d'accidents de voiture et de noyades.

"Les vagues de chaleur sont l'un des risques naturels les plus meurtriers", a-t-elle déclaré.

LE MOMENT EST IMPORTANT

Les experts affirment que la plupart des décès surviennent au début de l'été, lorsque le corps n'a pas eu le temps de s'acclimater.

Le lieu a également son importance : les personnes sont plus à risque dans les endroits où elles ne sont pas habituées à une telle chaleur, notamment dans certaines régions d'Europe.

Cependant, il y a des limites, et les gens du monde entier sont exposés à des risques en cas de températures extrêmement élevées dues au changement climatique, en particulier les personnes qui doivent continuer à exercer des métiers physiques, par exemple.

"Il est plus important que jamais de mettre en place des mesures visant à limiter les effets néfastes sur notre santé", a déclaré le Dr Modi Mwatsama, responsable des capacités à Wellcome, une organisation caritative de santé mondiale basée à Londres. Selon elle, ces mesures vont de la fourniture d'ombre et de la peinture en blanc des bâtiments à l'investissement dans des systèmes d'alerte précoce pour les maladies infectieuses sensibles au climat, comme le choléra.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Les agences de santé publique, de l'Italie aux États-Unis, ont publié des conseils pour rester au frais, notamment en évitant les efforts dans la mesure du possible et en s'hydratant. Selon les scientifiques, les travailleurs devraient penser à faire plus de pauses et à changer de vêtements.

Il est également important de surveiller les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et isolées.

Le coup de chaleur est une urgence médicale qui nécessite l'intervention immédiate d'un professionnel.