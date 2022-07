Explicatif - Les risques sanitaires de la chaleur extrême

QUELS SONT LES RISQUES ?

La chaleur affecte la santé de plusieurs façons.

L'épuisement dû à la chaleur, qui peut se traduire par des vertiges, des maux de tête, des tremblements et la soif, peut toucher tout le monde et n'est généralement pas grave, à condition que la personne se refroidisse dans les 30 minutes.

La version la plus grave est le coup de chaleur, lorsque la température centrale du corps dépasse 40,6 degrés Celsius (105 degrés Fahrenheit). Il s'agit d'une urgence médicale qui peut entraîner des lésions organiques à long terme et la mort. Les symptômes comprennent une respiration rapide, une confusion ou des convulsions, et des nausées.

QUI EST À RISQUE ?

Certaines personnes sont plus vulnérables, notamment les jeunes bébés et les personnes âgées, ainsi que les personnes qui doivent rester actives ou sont plus exposées, comme les sans-abri.

Les conditions existantes, notamment les maladies respiratoires et cardiovasculaires, ainsi que le diabète, peuvent également accroître le risque - et être exacerbées par la chaleur.

"Lorsque vous voyez une journée chaude comme aujourd'hui, il est probable qu'il y ait un pic de mortalité dans tous ces groupes de maladies", a déclaré Shakoor Hajat, épidémiologiste environnemental à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Au niveau mondial, on estime qu'un peu moins d'un demi-million de décès par an sont dus à l'excès de chaleur, selon une étude publiée l'année dernière dans The Lancet, bien que les données manquent pour de nombreux pays à faible revenu. Beaucoup plus de personnes meurent du froid, mais cela devrait changer, ont déclaré les chercheurs.

DES RISQUES MOINS ÉVIDENTS

La pollution atmosphérique augmente également pendant les vagues de chaleur, a averti la semaine dernière l'Association météorologique mondiale, avec des effets néfastes sur la santé.

La chaleur peut également entraîner un faible poids à la naissance et une naissance prématurée chez les femmes enceintes et les bébés, selon plusieurs études.

Il existe également des risques moins évidents. Lawrence Wainwright, chargé de cours en environnement à l'Université d'Oxford, a déclaré que les taux de suicide et les problèmes de santé mentale augmentent souvent pendant les vagues de chaleur.

Les scientifiques ont déclaré qu'il n'y avait encore aucune preuve d'un quelconque impact sur les patients du COVID-19 ou du COVID long.

le timing est important

Les experts affirment que davantage de décès surviennent au début de l'été, lorsque les corps des personnes n'ont pas eu la chance de s'acclimater.

Le lieu a également son importance ; les personnes sont plus à risque dans les endroits où elles ne sont pas habituées à une telle chaleur, notamment dans certaines régions d'Europe.

Cependant, il y a des limites, et partout dans le monde, des personnes sont en danger en cas de chaleur extrême causée par le changement climatique, en particulier les personnes qui doivent continuer à exercer des emplois physiques, par exemple.

"Dans tous les endroits du monde que j'ai vus et pour lesquels nous disposons de données, il y a une augmentation du risque de mortalité lorsque les gens sont exposés à des températures élevées", a déclaré Eunice Lo, climatologue à l'Université de Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Un certain nombre d'agences européennes de santé publique ont publié des conseils pour rester au frais, notamment en évitant les efforts dans la mesure du possible et en restant hydraté.

Le coup de chaleur est une urgence médicale et nécessite une attention médicale immédiate.

Elles conseillent également de prendre des nouvelles des personnes vulnérables. Lors de la canicule européenne de 2003, où plus de 20 000 personnes seraient décédées, beaucoup d'entre elles étaient âgées et isolées.