Explicatif - Les vaccins COVID mis à jour arrivent aux États-Unis. Devriez-vous en recevoir un ?

Ils pourraient commencer à être déployés dans les prochains jours, suite aux recommandations des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), qui tiennent une réunion de leurs conseillers experts ce jeudi. Voici ce que vous devez savoir :

QUI DOIT RECEVOIR UN RAPPEL À JOUR ?

Toutes les personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu le vaccin original à deux doses et qui sont à au moins deux mois d'une injection de rappel seront admissibles. Le vaccin de Pfizer est autorisé pour les personnes de 12 ans et plus, tandis que celui de Moderna est destiné aux personnes de 18 ans et plus.

Les responsables de la santé publique affirment que les rappels sont nécessaires car l'immunité s'affaiblit avec le temps et que les vaccins aident à prévenir les maladies graves et les décès. Ils affirment également que les personnes plus jeunes peuvent en bénéficier, car les responsables pensent que les nouvelles injections peuvent aider à prévenir une longue COVID, qui peut impliquer un large éventail de symptômes débilitants pouvant persister pendant des mois.

Plusieurs experts ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les nouveaux vaccins changent la donne et ont exhorté les responsables de la santé publique à ne pas surestimer leurs avantages.

Le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center et conseiller auprès du CDC, a déclaré que les recommandations de l'agence devraient éclairer les décisions sur les personnes qui devraient exactement recevoir les vaccins.

QUE FAIRE SI J'AI RÉCEMMENT REÇU LE COVID OU UN RAPPEL ?

Alors que la FDA a déclaré que les vaccins mis à jour devraient être administrés au moins deux mois après une injection de rappel antérieure, ou une infection, de nombreux experts en vaccins ont déclaré qu'ils pensaient que cet intervalle était trop court entre les doses.

"Cela aurait dû être au moins quatre mois, et je pense que de nombreux immunologistes seraient plus heureux si c'était six", a déclaré John Moore, professeur de microbiologie et d'immunologie au Weill Cornell Medical College à New York.

Il explique que le renforcement rétablit les niveaux d'anticorps au niveau où ils étaient après la dernière rencontre d'une personne avec le virus - que ce soit par le biais d'un vaccin ou d'une infection.

Si les niveaux d'anticorps sont relativement élevés lorsqu'une personne reçoit un autre rappel, ils pourraient même interférer avec l'effet du rappel, a-t-il ajouté.

QUE DISENT LES DONNÉES ?

La FDA a déclaré que sa prise de décision reposait sur des données issues d'essais sur l'homme de vaccins dits bivalents qui incorporaient la première version du coronavirus ainsi que des variantes antérieures, y compris la variante BA.1 Omicron qui était dominante l'hiver dernier.

Pfizer et Moderna ont également présenté des données sur les rappels BA.4/BA.5 provenant d'études en laboratoire et sur des animaux.

Comme le vaccin est mieux adapté à la sous-variante BA.5 du virus qui circule encore largement, il pourrait être plus efficace pour prévenir les infections que ceux qui ne ciblent que le virus original.

"C'est sur la liste des souhaits, mais nous ne savons pas si cela se réalisera", a déclaré le Dr Eric Topol, expert en génomique et directeur du Scripps Research Translational Institute à La Jolla, en Californie.

Il a déclaré que les vaccins mis à jour seront probablement efficaces contre le BA.4.6, une sous-variante plus récente de l'Omicron qui est en augmentation aux États-Unis.