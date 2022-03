Explicatif-Nouvelles sanctions de l'UE et de la Grande-Bretagne visant l'énergie et la dette russes

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des dernières sanctions et de leurs implications.

QUOI DE NEUF

Les sanctions nouvellement approuvées par l'UE comprennent l'interdiction des investissements dans le secteur énergétique russe, des exportations de produits de luxe et des importations de produits sidérurgiques en provenance de Russie.

La Commission européenne a déclaré dans un communiqué que les sanctions comprenaient "une interdiction de grande envergure des nouveaux investissements dans le secteur énergétique russe." Cette mesure touchera les majors pétrolières russes Rosneft, Transneft et Gazprom Neft, mais les membres de l'UE pourront toujours leur acheter du pétrole et du gaz, a déclaré une source européenne à Reuters.

Il y aura également une interdiction totale des transactions avec certaines entreprises d'État russes liées au complexe militaro-industriel du Kremlin.

L'UE a également interdit à S&P Global, Moody's et Fitch de noter la dette souveraine de la Russie et les entreprises du pays.

La Grande-Bretagne a imposé mardi des sanctions à des centaines de personnes et d'entités russes, utilisant une nouvelle loi pour rattraper l'UE et les États-Unis en ciblant les personnes accusées de soutenir Poutine.

Parmi les personnes visées par la Grande-Bretagne figurent l'ancien président Dmitri Medvedev, le ministre de la défense Sergei Shoigu et les hommes d'affaires russes Mikhail Fridman et Pyotr Aven.

La Grande-Bretagne a déclaré que la dernière série de sanctions incluait des élites dont la valeur nette s'élève à 100 milliards de livres (130,63 milliards de dollars).

Le Canada et le Japon ont également annoncé mardi de nouvelles sanctions à l'encontre de responsables russes.

Bien que le dernier lot de sanctions ne vise pas les banques ou les systèmes financiers russes, elles ne feront qu'ajouter à l'isolement du pays des marchés internationaux.

La deuxième plus grande banque russe, VTB, a déclaré mardi qu'elle fermait la branche londonienne de son unité de banque d'investissement VTB Capital, alors que les sanctions étranglent les opérations internationales des créanciers russes.

Les actions des banques russes s'étaient effondrées avant que les autorités ne ferment la bourse locale.

PREMIERS TOURS

À partir de février, les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés ont annoncé une série de sanctions, dont la plupart visaient le secteur financier.

Parmi les mesures les plus percutantes, la décision de retirer certaines banques russes du système mondial de messagerie de paiement SWIFT ainsi que des sanctions contre certaines des plus grandes institutions du pays.

Les dirigeants européens avaient précédemment convenu de sanctions à l'encontre de Moscou qui, selon eux, visaient 70 % du marché bancaire russe.

Le département du Trésor américain a ciblé "l'infrastructure de base" du système financier russe et a sanctionné la Sberbank, le plus grand créancier russe, et la VTB.

Les fonctionnaires de Washington ont également utilisé l'outil de sanction le plus puissant du gouvernement, en ajoutant VTB, Otkritie, Novikombank et Sovcombank à la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN). Cette mesure a effectivement exclu les banques du système financier américain, interdit leurs échanges avec les Américains et gelé leurs avoirs aux États-Unis.

Les séries de sanctions et la pression internationale ont provoqué un exode des entreprises occidentales de Russie et la liste des entreprises qui se dirigent vers la sortie s'allonge de jour en jour. Un porte-parole du gouvernement français a déclaré mardi qu'il était primordial que les entreprises françaises respectent les sanctions contre la Russie.

QUOI DE NEUF

Alors que la guerre qui fait rage en Ukraine s'étend à l'ouest du pays et que les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine pour tenter de limiter l'effusion de sang se poursuivent, il a été moins question de sanctions.

Les alliés occidentaux ont déjà déployé certaines de leurs mesures les plus importantes, notamment le gel des réserves de change de la banque centrale et la déconnexion de certains créanciers russes de SWIFT.

Mais il reste encore quelques leviers à actionner.

Pour l'UE, la prochaine étape consisterait à étendre ses interdictions SWIFT à toutes les banques russes, y compris celles qui sont fortement impliquées dans les transactions liées à l'énergie.

La Sberbank et la Gazprombank n'ont pas été incluses dans l'interdiction SWIFT parce qu'elles sont les principaux canaux de paiement pour le pétrole et le gaz russes, que les pays de l'UE continuent d'acheter.

Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, a déclaré mardi qu'aucun partisan du président russe Vladimir Poutine n'était intouchable par les sanctions et que son pays, comme ses partenaires européens, était ouvert à des mesures supplémentaires.

Pour les banques occidentales exposées à la Russie, chaque série de sanctions rend plus difficile le maintien de liens, même résiduels.

Les banques ayant une exposition directe ont essayé de se défaire de leurs activités après la chute de leurs actions, bien que cela s'avère difficile avec de nombreux actifs russes gelés.

Les créanciers ayant une présence sur le terrain plient bagages et partent, notamment Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs et Deutsche Bank. UniCredit a déclaré qu'elle pourrait décider d'un retrait coûteux de la Russie également.