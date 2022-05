Explicatif : Pourquoi l'UE peine-t-elle à se mettre d'accord sur les sanctions pétrolières russes ?

LE PLAN DE SANCTIONS

Les diplomates de l'UE tentent de conclure un accord avant le sommet de deux jours des dirigeants européens qui débute lundi après-midi.

Le point de départ de leurs discussions est la proposition de la Commission européenne du 4 mai pour la sixième et plus sévère série de sanctions de l'UE contre la Russie. La proposition comprenait une interdiction d'importation de tout le pétrole russe - transporté par mer et par oléoduc, pétrole brut et produits raffinés.

Un embargo sur le pétrole priverait Moscou d'une importante source de revenus, qui contribue à financer ses activités militaires en Ukraine. Les pays de l'UE ont versé à la Russie près de 30 milliards d'euros (32,3 milliards de dollars) pour le pétrole depuis le 24 février, date à laquelle elle a lancé ce que Moscou appelle une "opération militaire spéciale", selon l'organisme de recherche CREA.

L'Europe est le plus grand marché de la Russie pour les exportations de pétrole. Environ la moitié des 4,7 millions de barils par jour d'exportations de brut de la Russie sont destinés à l'UE, selon l'Agence internationale de l'énergie. L'UE dépendait de la Russie pour 26 % de ses importations de pétrole en 2020, ainsi que pour environ 40 % de son gaz.

Cependant, la dépendance au brut russe varie considérablement entre les pays de l'UE, tout comme leur capacité à remplacer les approvisionnements russes par des alternatives. Par conséquent, l'UE a du mal à trouver un ensemble de sanctions pétrolières que tous les États acceptent.

POURQUOI CETTE RÉSISTANCE ?

Les 27 pays membres de l'UE doivent se mettre d'accord à l'unanimité sur les sanctions. La Hongrie a été le principal opposant. Elle affirme que l'arrêt des importations de pétrole russe mettrait à mal son économie enclavée, car elle ne peut pas facilement se procurer du pétrole ailleurs.

La Slovaquie et la République tchèque, également enclavées, ont également exprimé leurs inquiétudes. Comme la Hongrie, elles dépendent de l'oléoduc Druzhba, situé au sud de la Russie, pour leur approvisionnement en pétrole.

Les trois pays se sont donc vu proposer une période de transition plus longue pour couper le pétrole russe, et l'UE a déclaré ce mois-ci qu'elle proposerait 2 milliards d'euros de financement pour les infrastructures pétrolières afin d'aider les pays à le faire.

Jusqu'à présent, cela n'a pas convaincu la Hongrie, qui affirme avoir besoin d'un financement pour moderniser un oléoduc en provenance de Croatie et pour adapter ses raffineries au traitement du pétrole non russe. Cependant, elle ne peut pas accéder facilement au financement proposé par l'UE en raison de l'action de Bruxelles contre Budapest pour atteinte présumée aux principes démocratiques de l'UE.

La Hongrie - dont le Premier ministre Viktor Orban a cultivé des liens plus étroits avec le Kremlin que d'autres pays du bloc - a reçu plus de la moitié de ses importations de pétrole brut et de produits pétroliers de Russie l'année dernière, selon l'AIE.

PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

Ayant déjà imposé cinq séries de sanctions à Moscou, Bruxelles fait des pieds et des mains pour éviter un conflit public sur les sanctions pétrolières qui mettrait à mal le front jusqu'ici uni des pays de l'UE contre la Russie.

Pour tenter de conclure un accord, les pays discutaient lundi d'un compromis qui interdirait uniquement le pétrole russe apporté dans l'UE par des navires-citernes, avec une exemption temporaire pour les livraisons par oléoduc.

Cela permettrait également d'exempter de l'embargo l'oléoduc russe Druzhba Nord, qui approvisionne la Pologne et l'Allemagne.

Certains diplomates européens ont toutefois prévenu que cela rendrait les sanctions trop faibles et ont suggéré que l'exemption pour la branche nord de l'oléoduc n'était pas nécessaire, puisque l'Allemagne a déclaré qu'elle serait prête à soutenir un embargo pétrolier d'ici la fin de l'année et que la Pologne soutient depuis longtemps l'arrêt du pétrole russe.

Le défi consiste à trouver un compromis qui ne pénalise pas injustement certains pays. Par exemple, exempter les oléoducs de l'interdiction pourrait créer des problèmes de concurrence dans l'UE, car les pays reliés par oléoducs obtiendraient du pétrole russe moins cher, tandis que les autres États devraient se tourner vers le brut Brent, plus cher.

Selon le groupe de réflexion Bruegel, les trois quarts du pétrole russe de l'Europe sont livrés par des pétroliers, tandis qu'un quart est livré par oléoduc, de sorte qu'un embargo sur les livraisons par voie maritime aurait quand même un impact important.

(1 $ = 0,9289 euros)