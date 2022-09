Explicatif - Pourquoi la Banque d'Angleterre agit-elle à nouveau ? Quelle est la suite de la crise au Royaume-Uni ?

L'effondrement des prix des obligations d'État - et la flambée des rendements qui s'en est suivie - a menacé de faire des ravages dans le secteur des pensions du pays, de nuire au marché du logement et d'accroître les risques de récession pour l'économie en général.

Voici un résumé des principales questions soulevées par le bouleversement des marchés financiers.

POURQUOI LA BRETAGNE EST-ELLE CONFRONTÉE À UNE AUTRE CRISE FINANCIÈRE

Les investisseurs s'inquiétaient déjà du coût énorme des réductions d'impôts et des subventions énergétiques promises par Mme Truss avant même que son ministre des finances, Kwasi Kwarteng, n'annonce de nouvelles réductions d'impôts vendredi dernier.

Plutôt que de tenir compte des promesses de Kwarteng d'une croissance économique plus forte, les investisseurs ont pris peur à la perspective d'une inflation plus élevée causée par les réductions d'impôts qui, selon eux, forcerait la Banque d'Angleterre à accélérer ses hausses de taux d'intérêt.

La livre sterling s'est effondrée, ajoutant à la pression inflationniste dans un pays qui dépend des importations pour son carburant, sa nourriture et d'autres produits. Plus inquiétant encore pour la BoE, les rendements des obligations d'État ont bondi, notamment sur la dette à long terme, menaçant de causer des problèmes au secteur des pensions britanniques.

POURQUOI LA BANQUE D'ANGLETERRE ACHÈTE-T-ELLE À NOUVEAU DES OBLIGATIONS ?

En achetant des obligations, la BoE cherche à inverser ce qu'elle considère comme un "dysfonctionnement" du marché obligataire. Plus précisément, la banque centrale cherche à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les fonds de pension, a déclaré une source familière avec la décision.

Les fonds sont très sensibles aux baisses soudaines des prix des obligations à longue échéance et, dans des conditions de marché extrêmes, un cercle vicieux de ventes forcées et de nouvelles baisses de prix peut s'installer.

En agissant temporairement en tant qu'acheteur pour les obligations, la BoE vise à empêcher les ventes de panique.

Mais le programme d'achat est différent de celui que la BoE a lancé pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, après le référendum sur le Brexit et après la crise financière de 2008-2009, car il n'est conçu que pour être à très court terme.

QUE PEUVENT FAIRE TRUSS ET KWARTENG MAINTENANT ?

Truss a promis de briser l'"orthodoxie" économique dans sa candidature à la direction du Parti conservateur et les annonces de réduction d'impôts de Kwarteng la semaine dernière ont représenté un doublement des promesses faites pendant la campagne.

Après la réaction de choc des marchés, certains investisseurs ont déclaré que la seule façon pour le nouveau gouvernement de regagner leur confiance est de revenir sur le plan de réduction des impôts, ce que Truss et Kwarteng n'ont montré aucun signe de faire.

Au lieu de cela, Downing Street affirme qu'il y aura davantage d'annonces de réformes visant à améliorer le potentiel de croissance de l'économie britannique - ce qui impliquera probablement des tentatives de réduction des règles de planification, des modifications du système d'immigration et davantage d'investissements dans la formation et les infrastructures.

QUE SIGNIFIE TOUT CELA POUR LE MARCHÉ DU LOGEMENT ?

Les créanciers hypothécaires se sont démenés pour suivre les fluctuations sauvages des marchés de financement en livres sterling qui déterminent les taux hypothécaires qu'ils proposent aux propriétaires.

Certains créanciers ont temporairement cessé d'accorder des prêts hypothécaires à de nouveaux clients et d'autres ont augmenté les taux de remboursement des nouveaux prêts à des niveaux susceptibles d'étirer des millions de propriétaires existants et de rendre les nouveaux prêts hypothécaires inabordables pour de nombreux autres.

Les offres de prêts hypothécaires pour les nouveaux clients présentent maintenant des taux d'environ 5 % à 6 % - une forte augmentation par rapport à la norme d'environ 2 % des cinq dernières années, ce qui suscite une inquiétude croissante quant à l'effondrement du marché immobilier.

QUE SE PASSE-T-IL AVEC LA LIVRE ?

La livre sterling a regagné un peu de terrain par rapport au dollar américain mercredi, après avoir fortement chuté après l'annonce de la BoE, mais elle est toujours en baisse d'environ 6 % depuis le début du mois de septembre, soit environ deux fois plus que l'euro.

Cela signifie que la Grande-Bretagne sera confrontée à une pression inflationniste induite par la monnaie plus importante que ses pairs européens à un moment où son taux d'inflation est le plus élevé parmi les grandes économies du Groupe des Sept. Les investisseurs parient que la BoE poussera les taux d'intérêt à près de 6 % d'ici mai, soit beaucoup plus que leur niveau actuel de 2,25 %.

De nombreux exportateurs n'ont pas réussi à tirer profit de la faiblesse antérieure de la monnaie, car ils doivent souvent acheter des matières premières et des composants à l'étranger. Une livre plus faible pourrait stimuler l'industrie du tourisme britannique mais rendra les voyages à l'étranger plus coûteux pour les Britanniques.