Explicatif - Pourquoi la Banque d'Angleterre vend-elle des obligations d'État ?

La banque centrale britannique sera la première du Groupe des sept nations riches à vendre activement des obligations QE aux investisseurs.

Elle a réduit ses avoirs en obligations du gouvernement britannique, connues sous le nom de gilts, achetées dans le cadre du QE depuis février, lorsque la BoE a déclaré qu'elle n'achèterait plus de nouveaux gilts pour remplacer ceux qui arrivaient à échéance. Le total des avoirs est depuis tombé à 838 milliards de livres.

La Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada ont adopté des politiques similaires, parfois connues sous le nom de resserrement quantitatif passif (QT), pour aider à se débarrasser des obligations accumulées pendant des années de mesures de relance pour soutenir les économies touchées par la crise.

QUE FAIT LA BOE MAINTENANT ?

La BoE a pour objectif de vendre 750 millions de livres d'obligations du gouvernement britannique avec une maturité restante de trois à sept ans lors de sa première enchère de gilt mardi, avec des résultats publiés peu après 1445 GMT.

En août, la BoE a déclaré vouloir réduire ses avoirs totaux en gilt de 80 milliards de livres sur une période de 12 mois à partir de fin septembre. Pour y parvenir, elle a déclaré qu'elle devrait vendre environ 10 milliards de livres de gilts tous les trois mois, en plus de ne pas réinvestir le produit des obligations arrivant à échéance.

Le début des ventes a d'abord été retardé par le report de la réunion du comité de politique monétaire de septembre après le décès de la reine Elizabeth, puis par une vente chaotique de gilts déclenchée par le plan de l'ancien premier ministre Liz Truss pour des réductions d'impôts non financées.

Les turbulences du marché ont forcé la BoE à intervenir et à acheter 19 milliards de livres de gilts à longue échéance et indexés sur l'inflation dans le cadre d'un programme d'urgence qui a duré jusqu'au 14 octobre.

La BoE va maintenant organiser huit ventes aux enchères de gilts cette année, pour un total de 6 milliards de livres de ventes et comprenant des gilts avec une maturité allant jusqu'à 20 ans.

L'objectif initial était de vendre 8,7 milliards de livres de gilts cette année, y compris certains ayant une échéance de plus de 20 ans - le type le plus durement touché par une vente d'actifs par les fonds de pension suite au "mini-budget" du gouvernement Truss le 23 septembre.

La BoE déclare qu'elle a toujours l'intention de réduire le total des gilt holdings des 80 milliards de livres annoncés en août. Les responsables politiques examineront le rythme des ventes chaque année.

POURQUOI LA BOE VEND-ELLE DES GILTS ?

Les obligations d'État britanniques ont une échéance moyenne plus longue que celles émises par d'autres pays, de sorte que la BoE doit vendre des gilts pour atteindre le même rythme de réduction du bilan que les autres banques centrales obtiendraient en laissant simplement leurs obligations arriver à échéance.

Plus largement, l'assouplissement quantitatif a toujours été destiné à être temporaire et le gouverneur Andrew Bailey a tenu à inverser certains des achats, surtout après que les avoirs en gilts de la BoE aient doublé pendant la vague d'achats d'assouplissement quantitatif lors de la pandémie COVID-19.

À son apogée en décembre 2021, la BoE possédait environ la moitié de toutes les obligations d'État britanniques conventionnelles émises.

La BoE n'a pas l'intention d'inverser complètement le QE, car les changements réglementaires depuis la crise financière de 2008 signifient que les banques doivent détenir plus de liquidités qu'auparavant. Elle n'a pas fixé d'objectif à long terme pour la détention de gilt.

L'annulation de l'assouplissement quantitatif peut aider à lutter contre l'inflation, dans la mesure où elle fait augmenter les coûts d'emprunt et donne au gouvernement, aux entreprises et au public moins d'argent à dépenser pour d'autres choses.

Cependant, la BoE affirme que l'augmentation des taux d'intérêt est son principal outil pour contrôler l'inflation, car l'impact est mieux compris que celui du QT.

QUEL EFFET AURA LA VENTE DE GILTS ?

La BoE souhaite que le QT ait un impact relativement faible sur les prix des gilts et les coûts d'emprunt.

Elle considère que l'impact de l'assouplissement quantitatif et de l'assouplissement quantitatif dépend fortement des conditions du marché financier - poussant les coûts d'emprunt à la hausse ou à la baisse de manière significative s'ils sont appliqués à grande échelle en période d'agitation du marché, mais ayant peu d'impact s'ils sont appliqués progressivement lorsque les marchés sont calmes.

Les 6 milliards de livres de ventes à venir de la BoE s'ajoutent aux 37 milliards de livres d'émissions de gilt par le gouvernement au cours de la même période.

Les stratèges obligataires se sont interrogés sur la force de la demande, étant donné que les prix des gilts se sont effondrés cette année, et certains investisseurs ont suggéré que la banque centrale serait plus sage de reporter les ventes jusqu'en 2023.

Les stratèges de Citi ont noté que les prix des gilts à long terme ont augmenté par rapport à ceux des gilts à court terme après que la BoE a annoncé le 18 octobre qu'elle les exclurait de ses achats cette année.

L'effet global passé de l'assouplissement quantitatif sur l'économie a été difficile à mesurer, et il est particulièrement difficile de séparer l'effet des actions de la BoE des retombées des achats d'obligations par la Fed et la Banque centrale européenne.

Dans l'ensemble, l'assouplissement quantitatif a fait baisser les coûts d'emprunt à moyen ou long terme, a légèrement augmenté l'inflation et a probablement entraîné un chômage un peu plus faible et une croissance plus rapide qu'autrement.

La BoE a également souligné la nécessité du QE pour stabiliser les marchés au début de la pandémie de COVID-19.

Les critiques affirment que le QE a joué un rôle majeur dans la poussée des prix de l'immobilier et des marchés boursiers pendant plus d'une décennie, aggravant ainsi les inégalités. La BoE a déclaré que sans l'assouplissement quantitatif, l'inflation des prix à la consommation aurait été inférieure à son objectif de 2 % au cours des années 2010, et que le chômage aurait été beaucoup plus élevé à certains moments.

(1 $ = 0,8671 livre)