La bataille entre l'ancien président Donald Trump et l'ancienne ambassadrice des Nations unies Nikki Haley pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle se déroulera en Caroline du Sud le 24 février, date à laquelle cet État du Sud accueillera la troisième compétition de la saison des primaires du parti.

Pour Nikki Haley, qui est née en Caroline du Sud et en a été la gouverneure de 2011 à 2017, une défaite dans son État d'origine porterait un coup fatal à ses chances, déjà faibles, après que M. Trump a balayé les deux premiers concours de l'Iowa et du New Hampshire.

Voici quelques informations essentielles sur les primaires républicaines de Caroline du Sud :

QUAND ONT LIEU LES PRIMAIRES RÉPUBLICAINES DE CAROLINE DU SUD ET COMMENT FONCTIONNENT-ELLES ?

L'élection aura lieu le samedi 24 février.

La Caroline du Sud n'ayant pas de système d'enregistrement des partis, ses primaires sont "ouvertes". Les électeurs inscrits sont libres de participer à la compétition républicaine, à condition de ne pas participer à la primaire démocrate, et vice versa.

Le vote anticipé en personne pour les primaires républicaines commence le 12 février. Contrairement au système ésotérique des caucus de l'Iowa, les élections primaires de Caroline du Sud fonctionnent comme n'importe quel autre vote.

Cinquante délégués à la convention nationale républicaine sont en jeu et seront attribués proportionnellement. Bien que ses délégués ne représentent qu'une petite partie des 1 215 délégués nécessaires pour décrocher l'investiture, la Caroline du Sud joue néanmoins un rôle essentiel dans la désignation du candidat final en raison de sa position précoce dans le calendrier.

QUAND LE VOTE SE TERMINE-T-IL ET QUAND PEUT-ON S'ATTENDRE À DES RÉSULTATS ?

Les bureaux de vote seront ouverts le 24 février de 7 heures ET (1200 GMT) à 19 heures ET (0000 GMT). Les organes de presse commencent généralement à publier les résultats dès la fermeture des bureaux de vote et prévoient les vainqueurs sur la base des totaux des votes, des sondages de sortie des urnes, des chiffres de participation et d'autres données.

QUELS SONT LES CANDIDATS EN LICE ?

La primaire républicaine sera le deuxième face-à-face entre M. Trump et Mme Haley, après que le gouverneur de Floride Ron DeSantis a quitté la course juste avant le concours du New Hampshire.

QUI EST EN TÊTE DES SONDAGES D'OPINION ?

Trump domine les sondages à l'échelle de l'État, avec une moyenne de 62 % de soutien contre seulement 25 % pour Haley, selon le site web de sondage 538. Ces sondages ont été réalisés avant les résultats de mardi soir dans le New Hampshire, où M. Trump a anéanti les espoirs de Mme Haley dans cet État plus modéré de la Nouvelle-Angleterre.

POURQUOI LES PRIMAIRES EN CAROLINE DU SUD SONT-ELLES IMPORTANTES ?

La plupart des analystes estiment que la campagne de Mme Haley ne peut survivre à une nouvelle défaite, en particulier dans son État d'origine, après que M. Trump est devenu le premier candidat républicain non titulaire à remporter à la fois l'Iowa et le New Hampshire depuis la mise en place du système moderne des primaires.

M. Trump s'est assuré le soutien des principaux républicains de l'État, dont le gouverneur Henry McMaster et le sénateur Tim Scott.

Une victoire de Mme Haley donnerait à sa campagne l'élan et les fonds nécessaires pour poursuivre son chemin jusqu'au Super Tuesday, le 5 mars, où les républicains de 15 États et d'un territoire américain choisiront le candidat de leur choix.

Une nouvelle victoire de M. Trump ferait de lui le candidat présomptif aux yeux des dirigeants, des électeurs et des donateurs républicains. Il dispose déjà d'une avance de 37 points de pourcentage au niveau national, selon le dernier sondage Reuters/Ipsos.

QU'EN EST-IL DES DÉMOCRATES ?

Les primaires démocrates auront lieu le 3 février et ne devraient pas être très disputées, le président Joe Biden étant pratiquement assuré de la victoire.

Les démocrates accordent néanmoins beaucoup d'attention à cet État, car la Caroline du Sud accueillera, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, la première course officielle à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle. À l'instigation de M. Biden, les démocrates ont placé la Caroline du Sud et sa population très diversifiée sur le devant de la scène, au détriment de l'Iowa et du New Hampshire, majoritairement blancs.

Le vote anticipé a déjà commencé. Les primaires démocrates permettront d'attribuer 63 délégués à la convention du parti.

Outre M. Biden, les principaux candidats démocrates en lice sont le représentant américain Dean Phillips (Minnesota) et la gourou Marianne Williamson.

Le New Hampshire a organisé sa primaire démocrate cette semaine, mais les démocrates ont crié au scandale et refusé de mettre des délégués en jeu. M. Biden, qui a refusé de figurer sur le bulletin de vote, a tout de même gagné facilement grâce à une campagne d'inscription sur les listes électorales.