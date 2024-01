Explicatif - Pourquoi la Corée du Nord teste-t-elle des missiles hypersoniques et comment fonctionnent-ils ?

La Corée du Nord a déclaré lundi qu'elle avait testé un nouveau missile hypersonique à combustible solide de portée intermédiaire, dans le cadre d'une course de plus en plus intense à la prochaine génération de fusées à longue portée, difficiles à détecter et à intercepter.

Les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres pays ont également développé des armes hypersoniques ces dernières années. COMMENT FONCTIONNENT LES MISSILES ? Les missiles hypersoniques lancent généralement une ogive qui se déplace à plus de cinq fois la vitesse du son, soit environ 6 200 km à l'heure, et manœuvrent souvent à des altitudes relativement basses. Malgré leur nom, les analystes affirment que la principale caractéristique des armes hypersoniques n'est pas la vitesse - qui peut parfois être égalée ou dépassée par les ogives des missiles balistiques traditionnels - mais la manœuvrabilité. Le premier essai de missile hypersonique effectué par la Corée du Nord en 2021 comportait une ogive en forme de planeur, tandis qu'un lancement effectué en 2022 a utilisé ce que les responsables militaires et les analystes sud-coréens ont qualifié de véhicule de rentrée manœuvrable (MaRV) conique, c'est-à-dire une ogive de missile balistique capable de manœuvrer pour atteindre une cible. Les médias d'État nord-coréens ont déclaré que l'essai de dimanche visait à vérifier la fiabilité de nouveaux moteurs à combustible solide à plusieurs étages et à forte poussée, ainsi que celle d'une ogive contrôlée hypersonique manœuvrable de portée intermédiaire. La combinaison d'un véhicule de vol plané et d'un missile capable de le lancer partiellement en orbite - ce que l'on appelle un système de bombardement orbital fractionné (FOBS) - pourrait priver les adversaires de leur temps de réaction et de leurs mécanismes de défense traditionnels. Les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), en revanche, transportent des ogives nucléaires sur des trajectoires balistiques qui se déplacent dans l'espace mais n'atteignent jamais l'orbite. QUI MÈNE LA COURSE ? La Chine a lancé une fusée transportant un engin hypersonique qui a volé dans l'espace en 2021, faisant le tour du monde avant de descendre en vitesse de croisière vers sa cible, qu'il a manquée d'environ deux douzaines de kilomètres. Plus tôt dans l'année, la Russie a testé avec succès un missile de croisière hypersonique Tsirkon (Zircon), que le président Vladimir Poutine a présenté comme faisant partie d'une nouvelle génération de systèmes de missiles. Moscou a également testé l'arme à partir d'un sous-marin et d'une frégate pour la première fois. En septembre 2021, les États-Unis ont déclaré qu'ils avaient testé une arme hypersonique à air comprimé, c'est-à-dire une arme capable de voler seule dans l'atmosphère comme un missile de croisière. Il s'agissait du premier essai réussi de cette catégorie d'armes depuis 2013. L'OBJECTIF HYPERSONIQUE DE LA CORÉE DU NORD Lors d'une importante réunion du Parti des travailleurs au pouvoir en janvier 2021, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a désigné l'obtention d'armes hypersoniques comme l'une des cinq tâches principales d'un plan quinquennal de renforcement de la puissance militaire, au même titre que la mise au point de missiles balistiques intercontinentaux à propergol solide et d'un sous-marin nucléaire. La Corée du Nord a tiré son premier missile hypersonique en septembre 2021, le qualifiant d'"arme stratégique" destinée à renforcer ses capacités de défense, bien que certains analystes sud-coréens aient qualifié l'essai d'échec. En janvier 2022, des responsables de Séoul ont indiqué que la Corée du Nord avait testé un autre missile potentiellement hypersonique qui volait à des altitudes relativement basses à une vitesse jusqu'à dix fois supérieure à celle du son (12 348 kmh/7 673 mph). Le lancement de dimanche concernait ce qui serait le premier missile de ce type de Pyongyang alimenté par un combustible solide, ce qui faciliterait un lancement plus rapide avec peu de préparation. Lors d'un rare voyage en Russie en septembre dernier, Kim a inspecté les missiles hypersoniques de Moscou, entre autres armes. POURQUOI C'EST IMPORTANT L'engouement mondial pour les armes hypersoniques s'inscrit dans une course aux armements dans laquelle les petites nations asiatiques s'efforcent de mettre au point des missiles avancés à longue portée, à l'instar des grandes puissances militaires. Les armes hypersoniques et les FOBS pourraient constituer une source d'inquiétude, car elles sont susceptibles d'échapper aux boucliers antimissiles et aux systèmes d'alerte précoce. "La Corée du Nord semble essayer de développer des missiles hypersoniques et des missiles balistiques à portée intermédiaire basés sur des propulseurs à poudre", a déclaré Chang Young-keun, professeur à l'université aérospatiale de Corée. "Les missiles hypersoniques de moyenne ou longue portée seraient notamment utiles pour frapper Guam tout en échappant au système de défense antimissile américain.