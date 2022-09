Explicatif-Pourquoi la SEC américaine cherche à réformer le marché du Trésor public

Voici pourquoi la SEC cherche à apporter des changements :

QUE SE PASSE-T-IL SUR LE MARCHÉ DU TRÉSOR ?

Au cours de la dernière décennie, le marché du Trésor a subi des girations qui ont mis les régulateurs sur les dents. En 2014, par exemple, il a connu des oscillations sauvages connues sous le nom de "flash crash", suivies en 2019 par des perturbations sur le marché des accords de rachat du Trésor.

Puis, alors que les craintes d'une pandémie de COVID-19 s'emparaient des investisseurs début mars 2020, la liquidité du marché du Trésor s'est détériorée pour atteindre les niveaux de la crise de 2008, ce qui a incité la Réserve fédérale américaine à commencer à acheter des titres du Trésor.

La Fed ayant donné le coup d'envoi du "resserrement quantitatif" en juin, permettant aux bons du Trésor d'arriver à maturité sans en acheter davantage, le marché a connu davantage de fluctuations de prix, a rapporté Reuters le mois dernier. Les experts en réglementation ont averti que le marché reste vulnérable à de nouveaux dysfonctionnements.

QUEL EST LE PROBLÈME ?

Bien que les questions soient complexes, il existe un problème principal sur lequel les régulateurs s'accordent largement : la croissance rapide du marché du Trésor ces dernières années a dépassé la capacité des courtiers, les fournisseurs traditionnels de liquidités, à répondre aux demandes de liquidités en période de stress du marché.

Depuis 2010, la valeur des titres du Trésor en circulation a plus que doublé. Mais dans le même temps, les réformes du capital introduites à la suite de la crise de 2008 ont réduit la capacité des courtiers à acheter et à vendre des obligations. Les positions des courtiers en titres du Trésor, en tant que part de tous les titres du Trésor en circulation, sont passées de 10 % en 2008 à 3,1 % en 2019, selon un document de recherche de 2020 dirigé par Nellie Liang, désormais sous-secrétaire du département du Trésor.

En outre, le marché a vu une participation accrue des sociétés de négociation à haute fréquence, qui sont soumises à moins de surveillance que les courtiers et ne déclarent pas leurs transactions de titres du Trésor, a noté Gary Gensler, président de la SEC.

QUELS CHANGEMENTS LA SEC PRÉVOIT-ELLE ?

L'agence a trois grands chantiers en cours.

La semaine prochaine, elle devrait proposer des règles visant à accroître la compensation centrale du marché du Trésor.

La compensation centrale consiste à envoyer les transactions à une chambre de compensation, qui demande aux deux contreparties de mettre des espèces pour garantir l'exécution de la transaction en cas de défaillance de l'une ou l'autre.

Dans l'ensemble, seulement 13 % des transactions en espèces sont compensées de manière centralisée, selon les estimations d'un rapport du Trésor de 2021.

M. Gensler a plaidé en faveur de l'expansion de la compensation centralisée des bons du Trésor, au motif qu'elle augmente la résilience en apportant des capitaux supplémentaires sur le marché en période de stress.

La SEC travaille également à l'élaboration de règles visant à renforcer la résilience des plates-formes où sont négociés les bons du Trésor et à garantir que les entreprises de négociation à haute fréquence soient enregistrées en tant que négociants et soumises à des exigences de capital et à d'autres contrôles, a déclaré M. Gensler en juillet.