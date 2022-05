Explicatif - Pourquoi la dissuasion nucléaire américaine est en tête de l'agenda de la Corée du Sud pour le sommet de Biden

Ce terme désigne la capacité de l'armée américaine, en particulier de ses forces nucléaires, à dissuader les attaques contre les alliés des États-Unis.

La question a occupé le devant de la scène pendant la campagne qui a conduit à l'élection de Yoon en mars, motivée par les inquiétudes liées à l'augmentation des capacités nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.

Voici ce que l'équipe de Yoon attend de Biden, et pourquoi la dissuasion étendue est devenue une question de sécurité dominante pour Séoul :

POURQUOI LA FOI DE LA CORÉE DU SUD EST ÉBRANLÉE

En 1958, les États-Unis ont déployé des armes nucléaires tactiques sur la péninsule. Ils les ont retirées en 1991, mais ont continué à étendre leur "parapluie nucléaire" à la Corée du Sud en promettant d'utiliser toutes les capacités américaines pour se défendre contre une attaque.

Cette promesse vise non seulement à protéger la Corée du Sud, mais aussi à rendre peu attrayante pour Séoul la recherche de ses propres armes nucléaires pour contrer le Nord.

Les États-Unis stationnent également plus de 28 500 soldats en Corée du Sud, ainsi que des chars, des hélicoptères, des batteries anti-missiles et d'autres armes conventionnelles.

L'inquiétude de Yoon survient après que la foi dans l'engagement des États-Unis à défendre la Corée du Sud a été ébranlée sous l'ancien président américain Donald Trump, qui a exigé que Séoul paie des milliards de plus pour soutenir les troupes américaines. Cela a conduit à des négociations bloquées qui n'ont été résolues que sous Biden.

Trump a également proposé à plusieurs reprises de retirer les troupes américaines de Corée du Sud, a déclaré l'ancien secrétaire à la défense Mark Esper dans un mémoire publié la semaine dernière.

Le retrait américain d'Afghanistan et le débat sur son soutien à l'Ukraine ont également suscité des discussions sur la nécessité pour la Corée du Sud de renforcer ses propres capacités, notamment sur l'opportunité de poursuivre son propre programme nucléaire.

CE QUE PROPOSE LA CORÉE DU SUD

Pendant la campagne, M. Yoon a suggéré que les États-Unis pourraient redéployer leurs armes nucléaires tactiques en Corée, mais il a ensuite fait marche arrière.

Son équipe a depuis demandé à Biden de déployer de façon permanente des "actifs stratégiques" américains tels que des sous-marins, des porte-avions et des bombardiers dans la péninsule coréenne.

Yoon affirme qu'il "normaliserait" les exercices militaires conjoints avec les États-Unis qui ont été réduits sous le président sortant Moon Jae-in, dans le but d'apaiser Pyongyang et de reprendre les pourparlers bloqués pour débarrasser la péninsule des armes nucléaires.

Yoon a également réactivé un "groupe de consultation et de stratégie de dissuasion étendue" avec les États-Unis qui ne s'était pas réuni depuis des années.

La promesse de parapluie nucléaire n'est pas incluse dans le traité de défense mutuelle des deux alliés. Au lieu de cela, chaque année, le secrétaire américain à la défense publie un communiqué conjoint avec son homologue sud-coréen dans lequel il s'engage à utiliser "toute la gamme des capacités de défense américaines, y compris les capacités nucléaires, conventionnelles et de défense antimissile" pour étendre la dissuasion à la Corée du Sud.

Mardi, le journal conservateur Chosun Ilbo a déclaré que la guerre en Ukraine prouve que "les armes nucléaires ne peuvent être dissuadées que par des armes nucléaires" et a appelé Biden et Yoon à discuter des préparatifs "pratiques" d'une attaque nucléaire nord-coréenne.

Cependant, dans un sondage qui sera publié prochainement dans le Journal of Conflict Resolution, seuls 27 % des Sud-Coréens interrogés se sont déclarés favorables à une riposte nucléaire des États-Unis si la Corée du Nord utilisait des armes nucléaires contre la ville de Busan. Près de trois quarts des Sud-Coréens interrogés dans un autre sondage en février étaient favorables à ce que le pays développe ses propres armes nucléaires.

QUELLE EST LA POSITION DES ETATS-UNIS ?

Washington s'est montré timide quant à tout projet de déploiement permanent de moyens stratégiques, et les analystes estiment qu'une telle décision est peu probable.

"Il n'est pas nécessaire qu'ils soient permanents pour être utiles et il vaut mieux les considérer comme un rhéostat où ils peuvent être montés ou descendus, et être apportés en cas de besoin", a déclaré Terence Roehrig, professeur de sécurité nationale à l'U.S. Naval War College, notant que les mesures de dissuasion doivent être calibrées pour ne pas attiser les tensions.

Washington insiste sur le fait que son engagement envers la défense de la Corée du Sud est "à toute épreuve".

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré lors d'un briefing mercredi que les États-Unis étaient prêts à procéder à des "ajustements à court et à long terme de notre posture militaire, si nécessaire, afin de garantir que nous assurons à la fois la défense et la dissuasion de nos alliés dans la région et que nous répondons à toute provocation nord-coréenne", sans donner plus de détails.