Explicatif - Pourquoi la querelle énergétique entre les États-Unis et le Mexique est un problème difficile à résoudre

OÙ EN EST LE DIFFÉREND ?

Les tensions liées aux politiques nationalistes du Mexique ont débouché sur un différend officiel en juillet, lorsque Washington et Ottawa ont déposé une plainte contre le Mexique dans le cadre de l'accord commercial États-Unis-Mexique-Canada (USMCA).

La plainte affirmait que les efforts du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador pour modifier le marché afin de favoriser la compagnie pétrolière d'État Petroleos Mexicanos (Pemex) et la compagnie nationale d'électricité Comision Federal de Electricidad (CFE) avaient été discriminatoires envers les entreprises américaines et canadiennes.

Les entreprises se sont également plaintes des retards bureaucratiques qui entravent leurs activités.

Des pourparlers de règlement des différends ont été entamés et, bien que les progrès aient été hésitants, les États-Unis et le Canada ont convenu l'an dernier de prolonger le processus au-delà d'une fenêtre initiale de 75 jours.

En vertu de l'USMCA, si la controverse n'est pas résolue au cours des consultations, un panel de différends peut être appelé à statuer.

QUELLE EST LA DÉFENSE DU MEXIQUE ?

Lopez Obrador a affiché un front optimiste, affirmant que le Mexique n'a enfreint aucune loi et que "rien ne va se passer".

Cela intervient après qu'il ait remanié le marché de l'électricité au nom de la souveraineté nationale, en donnant à la CFE la priorité sur les entreprises privées pour connecter les centrales électriques au réseau.

Présentant souvent son opposition à la participation étrangère et privée dans le secteur de l'énergie comme faisant partie de sa volonté d'éradiquer la corruption, il affirme que les gouvernements précédents ont biaisé le marché en faveur du capital privé.

Il affirme également que l'énergie est une affaire nationale, et pointe du doigt un article qu'il a fait insérer dans l'USMCA stipulant la propriété "inaliénable" du Mexique sur son pétrole et son gaz. Les critiques disent que l'article ne couvre pas son traitement des entreprises étrangères.

LE MEXIQUE PEUT-IL RÉGLER LE DIFFÉREND ?

La plupart des analystes prédisent que le Mexique perdrait si un panel était chargé de résoudre le différend. Cela pourrait être très coûteux pour le Mexique, laissant entrevoir la perspective de tarifs douaniers américains punitifs.

Les deux pays ont précédemment souligné qu'ils souhaitaient régler le désaccord avant qu'il ne soit soumis à un panel.

Les pourparlers se sont ralentis après la démission du ministre mexicain de l'économie en octobre, et son successeur a écarté plusieurs négociateurs commerciaux expérimentés, laissant une équipe inexpérimentée aux commandes.

La nouvelle équipe affirme avoir présenté des propositions qui pourraient traiter deux des quatre domaines de consultation, et qu'elle s'occupe également d'autres préoccupations des États-Unis. Mais il y a eu peu d'indications claires de progrès significatifs.

La résolution semble dépendre du fait que les nationalistes de l'énergie au sein de l'administration mexicaine, qui ont pris exemple sur Lopez Obrador, soient prêts à faire des compromis.

QUELS SONT LES MOYENS DE NÉGOCIATION DU MEXIQUE ?

Lopez Obrador a fait de la politique énergétique une pierre angulaire de sa présidence, ce qui rend difficile pour lui de faire marche arrière.

Son administration est également consciente que l'aide du Mexique dans la lutte contre l'immigration illégale a tendance à avoir plus de poids à Washington en raison de son importance dans la politique intérieure américaine, ce qui donne au gouvernement un moyen de pression tacite, bien que non déclaré.

En outre, l'industrie mexicaine est si fortement intégrée à l'économie américaine qu'un conflit commercial pourrait être douloureux pour les deux pays à un moment où la région tente de réduire sa dépendance à l'égard de l'Asie et de faire baisser l'inflation galopante.

Il n'en reste pas moins que l'algarade a entamé la confiance des investisseurs au Mexique et que Lopez Obrador cherche l'aide des États-Unis pour financer la production d'énergie solaire dans le nord du Mexique et attirer des investissements dans une fabrication plus verte, notamment dans la construction automobile, une industrie clé.