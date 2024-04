Le président des États-Unis Joe Biden a déclaré mercredi qu'il soutenait les tentatives de son homologue japonais Fumio Kishida d'organiser des pourparlers en tête-à-tête avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

"J'ai confiance dans le Japon", a déclaré M. Biden aux journalistes lors de la visite d'État de M. Kishida à Washington cette semaine. "Je pense que chercher à dialoguer avec lui est une bonne chose.

M. Kishida espère devenir le premier dirigeant japonais en 20 ans à avoir des entretiens avec Pyongyang, qui est doté de l'arme nucléaire, mais ses chances d'y parvenir restent incertaines.

POURQUOI LE JAPON CHERCHE-T-IL À ORGANISER UN SOMMET ?

Alors que M. Kishida se dit prêt à organiser des pourparlers sans conditions préalables, la question brûlante qu'il souhaite résoudre est celle des ressortissants japonais enlevés par la Corée du Nord dans les années 1960 et 1970.

Le gouvernement japonais a déclaré que 17 personnes avaient été enlevées par l'État reclus. Cinq d'entre elles sont rentrées au Japon en 2002, à la suite de précédents sommets, mais 12 n'ont toujours pas été retrouvées.

La Corée du Nord a déclaré que la question était réglée. Elle a précédemment déclaré que les ressortissants japonais portés disparus étaient soit morts, soit qu'elle ignorait où ils se trouvaient.

Le règlement de la question des personnes enlevées bénéficie d'un large soutien de l'opinion publique et le Japon est incité à agir pendant que les membres âgés des familles des personnes enlevées sont encore en vie.

L'enfant vedette des personnes enlevées, Megumi Yokota, n'avait que 13 ans lorsqu'elle a été enlevée alors qu'elle rentrait de l'école en 1977. Sa mère continue de faire pression pour qu'elle revienne, bien que la Corée du Nord affirme qu'elle s'est suicidée.

Lors d'une réunion avec les familles en mai dernier, M. Kishida a déclaré qu'il superviserait directement les discussions de haut niveau avec ses homologues nord-coréens pour tenter de concrétiser le sommet.

LA COREE DU NORD EST-ELLE OUVERTE ?

Jusqu'à présent, la Corée du Nord n'a pas répondu aux appels répétés de M. Kishida en faveur d'un sommet.

Kim Yo Jong, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen, a déclaré en février qu'il n'y avait aucun obstacle à un rapprochement avec le Japon et qu'un jour, Kishida pourrait se rendre à Pyongyang, a rapporté l'agence de presse nationale KCNA.

Le Japon a déclaré qu'il ne commenterait pas cette déclaration, mais a ajouté que la position de la Corée du Nord selon laquelle la question des enlèvements avait été résolue était inacceptable.

Un mois plus tard, Kim Yo Jong a publié une autre déclaration disant que la Corée du Nord n'était pas intéressée par un sommet avec le Japon et qu'elle rejetterait toute discussion, selon KCNA.

Kim a accusé Tokyo de "s'accrocher à des questions irréalisables", selon le rapport de KCNA.

UN SOMMET A-T-IL DÉJÀ EU LIEU ?

En 2002, le premier ministre japonais de l'époque, Junichiro Koizumi, s'est rendu à Pyongyang pour rencontrer son homologue nord-coréen, Kim Jong Il, dans le cadre d'une première historique.

Bien que la Corée du Nord ait nié toute implication dans la question des enlèvements, le sommet de 2002 s'est avéré être une percée, Kim Jong Il admettant l'existence de certains enlèvements.

Koizumi et Kim Jong Il se sont rencontrés à nouveau à Pyongyang en 2004, lors des derniers entretiens entre les dirigeants des deux pays.

Bien que les responsables japonais et nord-coréens se soient rencontrés depuis, les liens se sont détériorés à cause des programmes nucléaires et de missiles de Pyongyang, le Nord ayant procédé à plusieurs lancements d'essai et le Japon ayant qualifié le pays de menace pour la stabilité régionale.

CELA POURRAIT-IL SE RETOURNER CONTRE VOUS ?

La Corée du Nord refusant de s'engager si la question des enlèvements est sur la table des négociations, M. Kishida risque de rentrer bredouille s'il se rend à Pyongyang.

Le fait de ne pas obtenir de gains tangibles en s'engageant avec un État doté de l'arme nucléaire qui a continué à lancer des missiles dans les eaux entourant le Japon pourrait nuire à la cote de popularité déjà faible de Kishida dans son pays.

Bien que M. Kishida ait exprimé son désir de rencontrer Kim Jong Un le plus tôt possible, certains responsables gouvernementaux affirment en privé qu'il s'agit d'un pari politiquement risqué.