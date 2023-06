Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, est de plus en plus susceptible de convoquer des élections anticipées, peut-être dans les jours qui viennent.

Aucune élection pour la puissante chambre basse du parlement ne doit être organisée avant 2025, mais Kishida est impatient de consolider son emprise sur le Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir afin de garantir sa victoire dans une course à la direction du parti en septembre 2024 et de prolonger son temps utile en tant que premier ministre.

COMMENT CELA POURRAIT-IL SE PRODUIRE ?

Les premiers ministres japonais déclarent souvent qu'ils dissolvent le parlement pour soumettre une question politique aux électeurs, bien que cela puisse également être en réponse à une motion de défiance déposée par l'opposition.

Le Parti constitutionnel démocratique du Japon, principal parti d'opposition, envisage de déposer une telle motion avant la fin de la session parlementaire actuelle, le 21 juin, afin de s'opposer à un projet de loi visant à décrocher des fonds pour renforcer les capacités de défense du Japon.

Cette situation pourrait permettre à M. Kishida de convoquer plus facilement des élections anticipées, car il n'y a pas de questions politiques urgentes susceptibles de rallier les électeurs.

QUELLE EST SA POPULARITÉ ?

Le soutien dont bénéficie M. Kishida s'est accru après le sommet des dirigeants du Groupe des sept (G7) qui s'est tenu du 19 au 21 mai à Hiroshima, sa circonscription d'origine, grâce à la présence du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, et ce soutien ne se dément pas.

Selon un récent sondage réalisé par le radiodiffuseur public NHK, 43 % des électeurs le considèrent favorablement, contre 46 % juste après le sommet. À la fin de l'année 2022, son taux d'approbation est tombé sous la barre des 30 %.

L'ÉCONOMIE VA BIEN - POUR L'INSTANT

La moyenne des actions japonaises (Nikkei) a atteint son plus haut niveau depuis 33 ans, grâce à des bénéfices élevés et à la reprise économique après la pandémie, l'économie ayant progressé de 2,7 % au premier trimestre, ce qui est supérieur aux prévisions.

Mais les inquiétudes concernant la poursuite de la hausse des prix et le sort de l'économie mondiale pèsent lourd dans l'esprit des hauts responsables politiques du PLD, encore marqués par les élections désastreuses de 2008, en pleine crise financière mondiale, qui ont porté l'opposition au pouvoir pendant plusieurs années.

QU'EN EST-IL DE L'OPPOSITION ?

Les partis d'opposition japonais sont fragmentés et en désarroi, et la convocation d'élections plus tôt pourrait empêcher les alliances coopératives de l'opposition qui se sont formées dans de nombreuses régions lors des élections à la chambre haute de l'année dernière.

Le PLD s'inquiète d'un groupe - le Parti japonais de l'innovation - qui, avec sa tendance conservatrice, pourrait siphonner les voix du PLD après avoir considérablement augmenté le nombre de sièges qu'il détient lors des élections locales d'avril. L'organisation rapide d'élections pourrait raccourcir le temps utile à la préparation et les maintenir en position de force.

QUELS SONT LES RISQUES ?

M. Kishida et le PLD pourraient être critiqués pour avoir convoqué les élections en raison de l'absence de problèmes urgents. Selon le sondage de la NHK, seuls 11 % des électeurs estiment que les élections devraient être organisées "rapidement" et 19 % "dans le courant de l'année".

L'organisation d'élections anticipées pourrait également se retourner contre le parti si les résultats positifs s'estompent avant la course à la direction du PLD, dans plus d'un an.