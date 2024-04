Le conflit qui a éclaté au Soudan il y a un an a dévasté des pans entiers du pays, déclenché des vagues de violence ethnique au Darfour, plongé des millions de personnes dans une situation de famine extrême et créé la plus grande crise de déplacement au monde.

QU'EST-CE QUI A DÉCLENCHÉ LA VIOLENCE ?

Les tensions se sont accumulées pendant des mois avant que les combats entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) n'éclatent dans la capitale Khartoum le 15 avril 2023.

L'armée et les FSR avaient établi un partenariat fragile après avoir renversé un gouvernement civil lors d'un coup d'État en octobre 2021, ce qui avait fait dérailler la transition du régime de l'autocrate islamiste Omar el-Béchir, qui avait été renversé lors d'un soulèvement populaire en 2019.

La rivalité entre les deux parties a éclaté au grand jour à propos d'un plan soutenu par la communauté internationale qui aurait lancé une nouvelle transition avec des parties civiles et qui devait être scellé juste avant que la guerre n'éclate.

Ce plan prévoyait que l'armée et les forces de sécurité cèdent le pouvoir, et deux questions se sont révélées particulièrement litigieuses. D'une part, le calendrier d'intégration des FAR dans les forces armées régulières. La seconde concernait la chaîne de commandement entre l'armée et les dirigeants des FAR et la question du contrôle civil.

Les parties belligérantes se sont également affrontées au sujet d'intérêts commerciaux tentaculaires qui s'étendent au-delà des frontières du Soudan.

QUI SONT LES PRINCIPAUX ACTEURS SUR LE TERRAIN ?

Les protagonistes de la lutte pour le pouvoir sont le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée et dirigeant du conseil au pouvoir au Soudan depuis 2019, et son ancien adjoint au sein du conseil, le général Mohamed Hamdan Dagalo, dirigeant de la FSR, plus connu sous le nom de Hemedti.

Les allées et venues des deux hommes ont souvent été floues au début du conflit, alors que les combats couvraient Khartoum. Plus tard, Burhan a commencé à faire des apparitions publiques au Soudan, alors que l'armée et les ministères alliés établissaient une présence dans la ville de Port-Soudan, sur la mer Rouge.

Burhan et Hemedti ont tous deux voyagé à l'extérieur du pays pour rallier des soutiens.

Hemedti, qui s'est enrichi grâce à l'exploitation de mines d'or et à d'autres activités, est le chef incontesté du FSR. Les membres de sa famille et de son clan jouent un rôle de premier plan et la base de soutien de la force est la région occidentale du Darfour, où la RSF a émergé des milices qui ont combattu aux côtés des forces gouvernementales pour écraser les rebelles dans une guerre brutale qui s'est intensifiée après 2003.

Hemedti a également courtisé certains politiciens civils qui étaient impliqués dans les projets de transition démocratique avant la guerre.

Les analystes estiment que la position de Burhan est moins assurée à la tête de l'armée, où les loyalistes et les vétérans de Bachir, de tendance islamiste, ont gagné du terrain depuis le coup d'État de 2021.

La RSF affirme régulièrement qu'elle se bat pour débarrasser le Soudan des vestiges du régime de M. Bashir, tandis que l'armée affirme qu'elle tente de protéger l'État contre les rebelles "criminels".

Des témoins affirment que la RSF et ses alliés ont commis de nombreuses exactions, notamment des assassinats ciblés sur des groupes ethniques, des violences sexuelles et des pillages. Les habitants ont accusé l'armée de tuer des civils lors de bombardements aveugles et de frappes aériennes. Les deux parties ont largement nié les accusations portées contre elles.

QUI GAGNE ?

Bien que l'armée soudanaise dispose de ressources supérieures, notamment d'une puissance aérienne et d'un effectif estimé à 300 000 hommes, la RSF s'est développée ces dernières années pour devenir une force bien équipée de quelque 100 000 hommes déployés dans tout le pays.

Dans les premiers jours de la guerre, les unités les plus agiles de la FSR se sont implantées dans les quartiers de la capitale. Vers la fin de l'année 2023, les FAR ont réalisé une série d'avancées rapides pour consolider leur emprise sur le Darfour et s'emparer de l'État d'El Gezira, au sud de Khartoum, une région agricole clé.

Plus récemment, cependant, l'armée a repris pied, réalisant ses avancées les plus significatives à ce jour à Omdurman, l'une des trois villes qui composent la capitale élargie.

QUELS SONT LES ENJEUX ?

Le soulèvement qui a conduit au renversement de M. Bashir avait fait naître l'espoir que le Soudan et ses 49 millions d'habitants pourraient sortir de décennies d'autocratie, de conflits internes et d'isolement économique.

Mais une année de guerre a infligé des dégâts considérables aux infrastructures, forcé plus de 8,5 millions de personnes à quitter leur foyer et poussé près de 5 millions de personnes dans des conditions proches de la famine.

Les maisons, les bureaux, les entrepôts et les banques ont été largement pillés, les hôpitaux mis hors service et le commerce et l'agriculture perturbés. Des milliers de civils ont été tués - les estimations du nombre de morts sont très incertaines - et les deux camps ont été accusés de commettre des crimes de guerre.

Les agences humanitaires affirment que les combats, les pillages et les obstacles bureaucratiques ont gravement entravé l'acheminement de l'aide.

L'intensification des rivalités politiques et ethniques au sein du Soudan a fait craindre que le pays, le troisième d'Afrique par sa superficie, ne se scinde, déstabilisant ainsi une région instable bordant le Sahel, la mer Rouge et la Corne de l'Afrique.

Des centaines de milliers de personnes ont fui vers l'Égypte, le Tchad et le Sud-Soudan, et d'autres, moins nombreuses, vers l'Éthiopie et la République centrafricaine.

Les deux parties utilisent l'or, la ressource la plus précieuse du Soudan, qui fait l'objet d'une vaste contrebande, pour soutenir leur effort de guerre.

QUEL EST LE RÔLE DES ÉTATS ÉTRANGERS ?

Le conflit a joué un rôle dans la compétition pour l'influence au Soudan et dans la région environnante entre les puissances régionales et mondiales, notamment les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et la Russie.

Les États du Golfe ont déjà cherché à investir dans des secteurs tels que l'agriculture, où le Soudan possède un vaste potentiel, et les ports. La Russie cherche à construire une base navale sur la côte soudanaise de la mer Rouge.

Les Émirats arabes unis ont fourni des armes aux forces de sécurité soudanaises, selon les rapports des experts de l'ONU, tandis que des sources affirment que l'Iran a apporté un soutien militaire à l'armée par avion.

L'Égypte, elle-même dirigée par un militaire, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a renversé son prédécesseur islamiste, entretient des liens étroits avec Burhan et l'armée.

Les puissances occidentales, dont les États-Unis, ont soutenu la transition vers des élections démocratiques après le renversement de M. Bashir. L'attention diplomatique portée au Soudan a été limitée par les guerres en Ukraine et à Gaza.

QUELS SONT LES EFFORTS DÉPLOYÉS POUR METTRE FIN À LA GUERRE ?

L'année dernière, l'Arabie saoudite et les États-Unis ont réuni des délégations des deux factions à Djeddah pour des pourparlers, mais les cessez-le-feu convenus ont été violés à plusieurs reprises et le processus a échoué.

D'autres initiatives ont été lancées par le groupe régional africain IGAD et par l'Égypte, ce qui a suscité des inquiétudes quant au chevauchement des efforts diplomatiques et à la rivalité.

Les combats se sont poursuivis ces dernières semaines malgré les appels au cessez-le-feu lancés par le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU pendant le mois sacré du Ramadan.

L'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, récemment nommé, fait pression pour que les pourparlers reprennent ce mois-ci à Djeddah.

Paris accueille une conférence des donateurs le 15 avril pour tenter de mobiliser des fonds d'aide et d'assurer un meilleur accès aux travailleurs humanitaires.