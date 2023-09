La prise d'assaut d'un monastère du nord du Kosovo a attiré l'attention sur les troubles persistants dans la région à majorité serbe, 15 ans après la déclaration d'indépendance de Pristina.

Voici quelques informations sur ces troubles.

QU'EST-CE QUI EST À L'ORIGINE DES FRICTIONS ?

L'indépendance du Kosovo, à majorité albanaise, a été proclamée le 17 février 2008, près de dix ans après un soulèvement de guérilla contre le régime répressif serbe.

Elle est reconnue par plus de 100 pays.

Toutefois, la Serbie considère toujours officiellement le Kosovo comme faisant partie de son territoire. Elle accuse le gouvernement central du Kosovo de bafouer les droits des Serbes de souche, mais nie les accusations d'attiser les conflits à l'intérieur des frontières de son voisin.

Les Serbes représentent 5 % des 1,8 million d'habitants du Kosovo, et les Albanais environ 90 %. Quelque 50 000 Serbes du nord du Kosovo, à la frontière avec la Serbie, expriment leur rejet en refusant de payer l'énergie qu'ils consomment à la compagnie d'État et en attaquant souvent les policiers qui tentent de les arrêter.

Ils bénéficient tous d'allocations provenant du budget de la Serbie et ne paient pas d'impôts à Pristina ou à Belgrade.

QU'EST-CE QUI A AGGRAVÉ LA SITUATION ?

Les troubles dans la région se sont intensifiés lorsque des maires d'origine albanaise ont pris leurs fonctions dans la zone à majorité serbe du nord du Kosovo après les élections d'avril que les Serbes avaient boycottées, ce qui a conduit les États-Unis et leurs alliés à réprimander Pristina.

En décembre dernier, les Serbes du nord du Kosovo ont érigé de nombreux barrages routiers et échangé des coups de feu avec la police après l'arrestation d'un ancien policier serbe accusé d'avoir agressé des policiers en service lors d'une précédente manifestation.

Cependant, la tension montait depuis des mois à la suite d'un différend portant sur les plaques d'immatriculation des voitures. Depuis des années, le Kosovo souhaite que les Serbes du nord changent leurs plaques d'immatriculation serbes, qui datent de la période précédant l'indépendance, pour des plaques émises par Pristina, dans le cadre de sa politique visant à affirmer son autorité sur l'ensemble du territoire kosovar.

En juillet dernier, Pristina a annoncé un délai de deux mois pour le remplacement des plaques, ce qui a déclenché des troubles, mais a ensuite accepté de repousser la date de mise en œuvre à la fin de l'année 2023.

Les maires d'origine serbe des municipalités du nord, ainsi que des juges locaux et 600 officiers de police, ont démissionné en novembre de l'année dernière pour protester contre l'imminence du changement, aggravant les dysfonctionnements et l'anarchie dans la région.

QUE VEULENT LES SERBES EN FIN DE COMPTE ?

Les Serbes du Kosovo cherchent à créer une association de municipalités à majorité serbe jouissant d'une autonomie considérable.

Pristina rejette cette idée, qu'elle considère comme la recette d'un mini-État au sein du Kosovo, partitionnant de fait le pays selon des critères ethniques.

La Serbie et le Kosovo n'ont guère progressé sur cette question et sur d'autres depuis qu'ils se sont engagés, en 2013, dans un dialogue parrainé par l'Union européenne et visant à normaliser leurs relations, ce qui constitue pour les deux pays une condition d'adhésion à l'UE.

QUEL EST LE RÔLE DE L'OTAN ET DE L'UE ?

L'alliance militaire transatlantique de l'OTAN maintient 3 700 soldats de maintien de la paix au Kosovo, soit le reste d'une force initiale de 50 000 hommes déployée en 1999.

L'alliance affirme qu'elle interviendrait conformément à son mandat si le Kosovo risquait de connaître un nouveau conflit. La mission EULEX de l'UE, lancée en 2008 pour former la police nationale et lutter contre la corruption et le gangstérisme, maintient 200 agents de police spéciaux au Kosovo.

QUEL EST LE DERNIER PLAN DE PAIX DE L'UE ?

Les envoyés des États-Unis et de l'Union européenne font pression sur la Serbie et le Kosovo pour qu'ils approuvent un plan présenté à la mi-2022, selon lequel Belgrade cesserait de faire pression contre l'attribution d'un siège au Kosovo dans les organisations internationales, y compris les Nations unies.

Le Kosovo s'engagerait à former une association de municipalités à majorité serbe. Enfin, les deux parties ouvriraient des bureaux de représentation dans la capitale de l'autre partie afin d'aider à résoudre les différends en suspens.

Toutefois, les discussions sur la normalisation des relations entre les deux anciens ennemis de guerre se sont enlisées la semaine dernière, l'UE reprochant au premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, de ne pas avoir mis en place l'association des municipalités.

M. Kurti, qui avait accepté qu'une telle association ne dispose que de pouvoirs limités et que ses décisions puissent être annulées par le gouvernement central, a accusé le médiateur de l'UE de s'être rangé du côté de la Serbie pour faire pression sur lui afin qu'il ne mette en œuvre qu'une partie de l'accord.

Le président serbe semble prêt à approuver le plan, avertissant les nationalistes récalcitrants du parlement que Belgrade serait sinon confrontée à un isolement préjudiciable en Europe.

Mais comme les partisans de la ligne dure nationaliste sont puissants des deux côtés, notamment parmi les Serbes du nord du Kosovo, aucune avancée ne se profile à l'horizon.

QUELS SONT LES ENJEUX POUR LA POPULATION SERBE LOCALE ?

La région du nord du Kosovo où les Serbes sont majoritaires est, à bien des égards, une extension virtuelle de la Serbie. L'administration locale, les fonctionnaires, les enseignants, les médecins et les grands projets d'infrastructure sont financés par Belgrade.

Les Serbes locaux craignent qu'une fois pleinement intégrés au Kosovo, ils ne perdent des avantages tels que les soins de santé publics gratuits de la Serbie et soient contraints de recourir au système de soins de santé privé du Kosovo.

Ils craignent également que les pensions soient moins élevées, étant donné que la pension mensuelle moyenne au Kosovo s'élève à 100 euros (107 dollars), contre 270 euros en Serbie.

(1 dollar = 0,9388 euro)