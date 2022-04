Explicatif - Pourquoi les États-Unis n'ont-ils réinstallé que 12 réfugiés ukrainiens en mars ?

Alors que plusieurs milliers d'Ukrainiens sont entrés aux États-Unis via la frontière avec le Mexique et certains avec des visas légaux, seuls 12 Ukrainiens sont passés par le programme américain de réfugiés en mars.

POURQUOI LES ETATS-UNIS N'ONT-ILS PAS ACCUEILLI PLUS DE REFUGIES UKRAINIENS ?

Plus de 4 millions de personnes ont fui l'Ukraine vers les pays voisins depuis que la Russie a envahi le pays le 24 février, selon les données des Nations Unies https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine, déclenchant ainsi la crise des réfugiés la plus rapide en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

De hauts responsables de Biden ont déclaré à plusieurs reprises le mois dernier que la grande majorité des réfugiés ukrainiens iraient en Europe pendant le conflit, que la Russie appelle une "opération militaire spéciale".

Mais face à la pression des législateurs américains et des défenseurs des réfugiés, l'administration Biden a déclaré le 24 mars que les États-Unis utiliseraient "toute la gamme des voies légales" pour accepter jusqu'à 100 000 Ukrainiens.

Ces voies comprennent le programme américain de réinstallation des réfugiés, qui offre une voie vers la citoyenneté, ainsi que les voies de visa existantes et un programme d'aide connu sous le nom de "libération conditionnelle humanitaire", qui permet aux gens d'entrer dans le pays sur une base d'urgence temporaire.

L'effort pourrait s'étendre au-delà de l'année fiscale actuelle qui se termine le 30 septembre, a déclaré le fonctionnaire, signalant qu'il pourrait ne pas avancer rapidement. La réinstallation des réfugiés peut prendre des années et il y a un long arriéré dans le traitement des visas américains.

LES ÉTATS-UNIS POURRAIENT-ILS ACCEPTER DAVANTAGE DE RÉFUGIÉS UKRAINIENS ?

Selon les données du département d'État, les États-Unis ont admis 514 réfugiés ukrainiens en janvier et février pendant la période de préparation de la Russie à la guerre, et seulement 12 ont été réinstallés en mars alors que la guerre s'intensifiait et que le nombre d'Ukrainiens fuyant montait en flèche.

Un porte-parole du département d'État a déclaré qu'il avait interrompu les opérations relatives aux réfugiés dans la capitale ukrainienne de Kiev, mais qu'il continuait à traiter les dossiers par le biais d'un bureau à Chisinau, en Moldavie.

De nombreux demandeurs d'asile ukrainiens autorisés à se rendre aux États-Unis en mars devaient partir de l'intérieur de l'Ukraine, a déclaré à Reuters le mois dernier une personne connaissant bien le dossier. Ces cas ont été bloqués par des annulations de vols liées au conflit, ce qui a conduit à la quasi-fermeture des admissions, a déclaré cette personne.

Les législateurs et les défenseurs ont exhorté l'administration Biden à accélérer le traitement des demandes ukrainiennes, affirmant que trop peu de choses ont été faites jusqu'à présent.

Biden a fixé le plafond global des réfugiés pour cette année à 125 000 après que son prédécesseur Donald Trump, un républicain, ait réduit les admissions à un niveau record de 15 000, ce qui a vidé le programme de sa substance et entraîné des retards de traitement déjà aggravés par la pandémie de COVID-19.

QU'ARRIVE-T-IL AUX UKRAINIENS QUI TENTENT D'ENTRER AUX ETATS-UNIS DEPUIS LE MEXIQUE ?

Des milliers d'Ukrainiens et de Russes se sont rendus à la frontière américano-mexicaine pour demander l'asile, une tendance qui pourrait s'accélérer à mesure que la crise humanitaire s'aggrave.

La semaine dernière, environ 3 000 Ukrainiens jugés particulièrement vulnérables par les autorités américaines ont été autorisés à traverser la frontière pour entrer aux États-Unis, selon le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS).

Cette route détournée est peut-être la voie d'entrée aux États-Unis la plus accessible pour les Ukrainiens à l'heure actuelle, même si elle les oblige à entrer au Mexique avec un visa de touriste et à s'approcher de la frontière sans garantie qu'ils seront autorisés à entrer.

Jeudi, environ 2 400 Ukrainiens se trouvaient à Tijuana, au Mexique, en attente de passer aux États-Unis, selon Enrique Lucero, directeur des affaires migratoires de la ville.

COMMENT LES UKRAINIENS ENTRENT-ILS AUX ETATS-UNIS ?

Le département d'État américain a refusé de fournir des statistiques sur les visas délivrés aux Ukrainiens en mars et le DHS n'a pas dit combien d'Ukrainiens sont entrés aux États-Unis pendant cette période.

Environ 200 Ukrainiens ont reçu un visa d'immigrant en février, tandis que près de 1 500 ont reçu un visa temporaire de non-immigrant, selon les données du département d'État, bien que la plupart de ces visas aient probablement été approuvés avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février.

Le département d'État a déclaré que les demandeurs de visa en général peuvent être confrontés à des temps d'attente plus longs dans certaines ambassades et consulats américains en raison de la pandémie de COVID-19.

Les Ukrainiens, tout comme les autres demandeurs, peuvent demander un traitement plus rapide si les circonstances le justifient, a indiqué le département, soulignant que les réfugiés ne doivent pas tenter d'entrer aux États-Unis avec des visas touristiques ou d'autres visas temporaires.

Plus de 350 Ukrainiens ont demandé une libération conditionnelle humanitaire pour entrer aux États-Unis depuis l'étranger depuis le début du conflit, selon une personne au fait de la question. Séparément, 28 demandes ont été approuvées pour des entrées liées à des soins médicaux pour les enfants, a dit la personne.

SI LES ÉTATS-UNIS N'ACCEPTENT PAS BEAUCOUP DE RÉFUGIÉS UKRAINIENS, QUE FONT-ILS ?

Le gouvernement américain consacre une aide économique importante pour aider les pays européens qui accueillent des réfugiés.

Lors de sa visite en Europe fin mars, M. Biden a promis une nouvelle aide humanitaire d'un milliard de dollars pour les personnes touchées par la guerre.

Au début du même mois, M. Biden a signé une loi sur les dépenses qui prévoit 13,6 milliards de dollars pour aider l'Ukraine et les alliés européens, dont environ 4 milliards de dollars pour aider les personnes qui fuient.

Le gouvernement américain a également annoncé en mars qu'il allait accorder le statut de protection temporaire (TPS) à environ 75 000 Ukrainiens déjà présents aux États-Unis, mais qu'il ne s'appliquerait pas aux personnes arrivées après le 1er mars.

Dans une lettre bipartisane cette semaine, 65 législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé à M. Biden d'apporter un changement technique à la désignation TPS qui inclurait les Ukrainiens arrivés plus récemment.