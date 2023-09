Le ministère américain de la justice et une coalition de procureurs généraux d'État entameront mardi à Washington un procès antitrust retentissant, dans lequel il est reproché à Google (Alphabet) d'avoir illégalement abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche pour conserver un pouvoir monopolistique.

Voici une explication des principaux points de l'affaire.

QUELLE EST LA THÉORIE JURIDIQUE DU GOUVERNEMENT ?

Les États-Unis et leurs alliés étatiques soutiennent que Google a illégalement étouffé la concurrence en versant des milliards de dollars à Apple et à d'autres partenaires commerciaux pour s'assurer que son moteur de recherche serait utilisé par défaut sur la plupart des téléphones et des navigateurs web.

L'action en justice intentée par le gouvernement, déposée en 2020 devant un tribunal fédéral, allègue que ces accords étaient destinés par Google à être "exclusifs", refusant aux rivaux l'accès aux requêtes de recherche et aux clics, et permettant à Google d'asseoir sa position dominante sur le marché.

Selon les estimations du gouvernement, Google s'est emparé d'une part de marché de 90 % dans le domaine de la recherche aux États-Unis au cours des dernières années. Le gouvernement a déclaré que les accords sur les navigateurs, qui orientent chaque jour des milliards de requêtes vers Google, ont eu pour effet de réduire le choix des consommateurs et de freiner l'innovation.

QUE DIT GOOGLE POUR SA DÉFENSE ?

Google ne voit pas les choses de la même manière. La société, qui maintient qu'elle n'a pas enfreint la législation antitrust, a déclaré dans une requête déposée en janvier que ses accords sur les navigateurs relevaient de la "concurrence légitime" et non de "l'exclusion illicite".

Les accords n'ont pas empêché les rivaux de développer leurs propres moteurs de recherche ni les entreprises telles qu'Apple et Mozilla de les promouvoir, affirme Google.

Au contraire, les fabricants de téléphones et de navigateurs web ont choisi la recherche Google comme moteur par défaut parce qu'ils voulaient offrir à leurs clients une expérience de "la plus haute qualité", affirme Google dans sa plainte déposée en janvier.

Google affirme également que les utilisateurs de téléphones mobiles peuvent facilement changer de moteur de recherche s'ils le souhaitent.

QUE DIT LA LOI ?

En règle générale, il n'est pas illégal pour une entreprise de conclure un accord avec un client qui exclut les autres. De tels accords d'exclusivité sont en effet courants et ne font pas l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités réglementaires lorsqu'une entreprise ne disposant pas d'un pouvoir de marché ne peut pas influer de manière significative sur la concurrence.

Toutefois, les accords d'exclusivité peuvent enfreindre la législation antitrust si une entreprise est si grande ou si puissante qu'elle empêche ses rivaux d'entrer sur le marché et qu'elle ne peut pas prouver que les restrictions qu'elle impose à la concurrence du secteur sont compensées par un effet positif sur les consommateurs.

Il incombe au ministère de la justice de démontrer que les accords commerciaux de Google ont nui à la concurrence dans le domaine de la recherche. Google aura l'occasion, lors du procès sans jury, après que le gouvernement aura présenté ses arguments, de faire valoir que ses accords sont bénéfiques pour les consommateurs.

QUE SE PASSERA-T-IL SI GOOGLE PERD ?

Les États-Unis et les États alliés ne demandent pas de sanction pécuniaire, mais plutôt une injonction interdisant à Google de poursuivre les pratiques anticoncurrentielles présumées.

Une telle injonction pourrait avoir des conséquences commerciales importantes pour Google. Par exemple, le gouvernement a déclaré dans son action en justice que le tribunal pourrait démanteler l'entreprise en tant que solution.

De manière plus générale, le ministère de la justice pourrait faire valoir qu'il souhaite empêcher Google de tirer parti de son prétendu monopole en matière de recherche pour conclure des accords d'exclusivité sur de nouveaux marchés émergents, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Cette affaire est largement considérée comme l'un des plus grands défis au pouvoir de l'industrie technologique depuis que le ministère de la justice a poursuivi Microsoft en 1998 en raison de sa position dominante sur le marché des ordinateurs personnels. Le tribunal de première instance avait alors estimé que Microsoft avait illégalement tenté de bloquer le navigateur concurrent Netscape Navigator. Microsoft a par la suite conclu un accord qui a laissé l'entreprise intacte.

Le procès de Google devant le tribunal de première instance du district de Columbia devrait durer environ 10 semaines. Le juge ne devrait pas rendre sa décision avant 2024.

QUI PRÉSIDE LE PROCÈS ?

Le juge Amit Mehta a été nommé en 2014 par le président de l'époque, Barack Obama, après une carrière d'avocat privé à Washington.

Il a supervisé plusieurs litiges antitrust majeurs. En 2015, il a bloqué la fusion de Sysco Corp avec U.S. Foods pour un montant de 3,5 milliards de dollars.

M. Mehta a récemment présidé le procès de Peter Navarro, l'ancien conseiller de Donald Trump qui a été condamné le 7 septembre pour outrage au Congrès. En mai, M. Mehta a condamné le fondateur des Oath Keepers, Stewart Rhodes, à 18 ans de prison pour son rôle dans l'assaut du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.