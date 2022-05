Explicatif - Pourquoi les cas de variole du singe augmentent en Europe

Ces épidémies suscitent l'inquiétude car la maladie se manifeste principalement en Afrique occidentale et centrale, et ne se propage que très occasionnellement ailleurs.

Voici ce que les scientifiques savent jusqu'à présent.

TRÈS INHABITUEL

La variole du singe est un virus qui provoque des symptômes de fièvre ainsi qu'une éruption cutanée bosselée distinctive. Elle est généralement bénigne, bien qu'il existe deux souches principales : la souche Congo, qui est plus grave - avec jusqu'à 10% de mortalité - et la souche ouest-africaine, dont le taux de mortalité est plutôt de 1% des cas. Les cas britanniques les moins nombreux ont été signalés comme étant la souche ouest-africaine.

"Historiquement, il y a eu très peu de cas exportés. Cela n'est arrivé que huit fois dans le passé avant cette année", a déclaré Jimmy Whitworth, professeur de santé publique internationale à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a déclaré que c'était "très inhabituel".

Le Portugal a enregistré cinq cas confirmés, et l'Espagne teste 23 cas potentiels. Aucun des deux pays n'a signalé de cas auparavant.

TRANSMISSION

Le virus se propage par contact étroit, à la fois dans les cas de propagation à partir d'hôtes animaux et, plus rarement, entre humains. Il a été découvert pour la première fois chez les singes en 1958, d'où son nom, bien que les rongeurs soient désormais considérés comme la principale source de transmission.

Cette fois, la transmission laisse les experts perplexes, car un certain nombre de cas au Royaume-Uni - neuf au 18 mai - n'ont aucun lien connu entre eux. Seul le premier cas signalé le 6 mai avait récemment voyagé au Nigeria.

Les experts ont donc mis en garde contre une transmission plus large si les cas n'ont pas été signalés.

L'alerte de l'Agence britannique de sécurité sanitaire a également souligné que les cas récents concernaient principalement des hommes s'identifiant comme gays, bisexuels ou ayant des rapports sexuels avec des hommes, et a conseillé à ces groupes d'être vigilants.

Les scientifiques vont maintenant séquencer le virus pour voir s'ils sont liés, a déclaré cette semaine l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

POURQUOI MAINTENANT ?

L'un des scénarios probables à l'origine de l'augmentation du nombre de cas est l'accroissement des voyages à mesure que les restrictions du COVID sont levées.

"Ma théorie de travail serait qu'il y en a beaucoup en Afrique occidentale et centrale, que les voyages ont repris et que c'est la raison pour laquelle nous voyons plus de cas", a déclaré Whitworth.

La variole du singe met les virologues en état d'alerte car elle fait partie de la famille de la variole, bien qu'elle provoque une maladie moins grave.

La variole a été éradiquée par la vaccination en 1980, et le vaccin a été progressivement abandonné. Mais elle protège également contre la variole du singe, et la fin des campagnes de vaccination a donc entraîné un bond des cas de variole du singe, selon Anne Rimoin, professeur d'épidémiologie à l'UCLA en Californie.

Mais les experts ont exhorté les gens à ne pas paniquer.

"Cela ne va pas provoquer une épidémie nationale comme l'a fait le COVID, mais c'est une épidémie sérieuse d'une maladie sérieuse - et nous devrions la prendre au sérieux", a déclaré Whitworth.